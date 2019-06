Google: "Gezegenin en verimli sunucu ve veri merkezlerine sahibiz"

Google'ı tarif etmek için farklı kelimeler kullanılsa da yeni yüzyıl ile birlikte değişmeye başlayan dünya düzeninin en önemli oyuncularından biri olduğu biliniyor. Her hareketi olay olan, sunduğu her hizmet, satın aldığı her firma pek çok beyin fırtınası ve tartışmayı da beraberinde getiren firma, gücünü aldığı temel enstrüman olan Internet'in en etkin oyuncusu olmasıyla bugün dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alıyor. Hayır biz bu haberimizde klasik "garaj" hikayesinden bahsetmeyeceğiz. Onun yerine Google'ın bugünlere gelmesinde etkin rol oynayan ve yöneticilerinin vizyonunu ortaya koyan sunucu ve veri merkezlerine değineceğiz.

Dünyanın en büyük arama motoru Google, hemen her saniye binlerce sayfayı dizinliyor ve günlük milyonlarca sayfa gösterimine ulaşıyor. Bu müthiş gücün ayakta durmasını sağlayansa firmanın sunucuları. Google'ın başarı hikayesini anlatan pek çok kişisel gelişim kitabında Larry Page ve Sergey Brin'in, arama motorunun kurulum aşamasında gereksinim duyulan yeni sunucuları devreye sokabilmek için gösterdikleri gayretten sık sık bahsedilir. Bugün gelinen noktada ise sunucuları ve veri merkezleri (data center) firmanın gurur kaynağı olmayı başarıyor. Zira Google, gezegenin en verimli sunucu ve veri merkezlerine sahip olduğunu belirtiyor.

Google'ın üzerine basa basa belirttiği detaylara göre, gezegenin en verimli sunucularına sahip olan firmanın teknik alt yapısı güçlü olduğu kadar çevreci ve tasarruflu. Binlerce sunucuya ve sunuculara ev sahipliği yapan veri merkezlerine sahip olan Google'a kesilen aylık elektrik faturasını hiç merak ettiniz mi bilmiyoruz ama bu konuda firmanın yıllık milyonlarca dolarlık bütçeyi fatura ödemeleri için ayırdığını söyleyebiliriz. Durum böyle olunca Google, enerji tasarrufu sağlayacak teknoloji yatırımlarına da ara vermeden devam ediyor. Peki firma sunucularında ve veri merkezlerindede nasıl bir yol izliyor.

Google'ın resmi açıklamalarına bakılırsa, firmanın sunucu ve veri merkezleri tipik kurulumlara göre ciddi derecede daha verimli. Firmanın iddiasına göre Google'ın veri merkezleri olağan tesislere göre 5 kata varan oranda daha verimli çalışıyor. Firmanın elektrik kullanımıyla ilgili hazırladığı görsel materyal de bu duruma işaret ediyor. Zira hazırlanan tablo özellikle Google'ın veri merkezlerinde sağladığı yüksek verimlilik ve enerji tasarrufunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki ama Google bunu nasıl başarıyor.

Firmanın yüksek verimlilik ve enerji kazanımı için takip ettiği 5 adımlı özel bir iş planı mevcut. Bu planın başında enerji verimliliğine sahip sunucular geliyor. Google'a göre firmanın sunucuları diğerlerinden daha farklı. 2000 yılında güç verimliliğine sahip sunucular üzerine yoğunlaşmaya başlayan firma farklı önlem paketlerini gündemine alıyor. Sunucularında kullandığı anakartları yüksek verimlilikle gözetilerek hazırlanan güç düzenleme modüllerine sahip olan Google, tipik sistemlere göre her sunucu için 500 kW/saatlik kazanım sağlayabiliyor.

Yine Google'in resmi açıklamasına göre, firmanın sunucularında herhangi bir grafik yongası bulunmuyor ki bu da güç tasarrufu sağlayan bir diğer önemli nokta. Ayrıca sunucu ve sunucu raflarında kullanılacak fanlar da ciddi bir optimizasyona sahip. Zira kullanılan akıllı fanların çalışma düzeni ve dönüş hızları yük ve oluşan ısı durumuna göre otomatik olarak ayarlanabildiği için daha fazla güç çekmeleri hatta daha fazla gürültü yaratmalarının da önüne geçiliyor. Ayrıca firma komponent satın aldığı firmalarla da yakın işbirliği yaparak hem bekleme hem de tam yük altında maksimum verimlilik sağlayacak donanım çözümlerini tercih ediyor.

Kuşkusuz Google için en önemli noktalardan biri de veri merkezleri (data center). Veri merkezleri ciddi şekilde güce gereksinim duymaktalar. Hem barındırdıkları sistemlerin güç ihtiyacı hem de sistemlerin soğutulması için gerekli olan gücün sağlanması doğal olarak yüksek güç ihtiyacını da gündeme getiriyor. Çevre Koruma Ajansının 2007 raporuna göre, Amerika'daki veri merkezlerinin ortalama güç tüketim seviyesi %96. Bu noktada farklı bir yol izlemek isteyen Google için 2004 yılı adeta önemli bir dönüm noktası.

Firma mühendisleri kafa kafaya vererek dünyanın en verimli veri merkezlerini inşa edebilmek için çalışmalara başladı ve bu şekilde Google'ın günümüz modern veri merkezlerinin fikirsel temelleri atılmaya başlanmış oldu. Yüzlerce hatta binlerce sunucu sistemine ev sahipliği yapan veri merkezleri yüksek güç tüketimine gereksinim duyduğu gibi bu tür merkezlerde yapı gereği %20'ye varan oranda güç kaybı (kaçağı) da yaşanabiliyor. Google kendi tesislerinin kurulumu esnasında verimlilik kadar kaybın da önüne geçmeyi hedefledi.

Ayrıca Google için soğutma da oldukça önemli. Bu yönde ciddi yatırımlar yapan firma ayrıca su yönetimine de özel önem verdi. Yapılan açıklamalara göre Amerika'da ortalama olarak her kilowatt/saat'lik elektrik tüketimi için 2 galon yani yaklaşık 7,5 litre su tüketiliyor. Kendi teknik alt yapısı ve elektrik ihtiyacını karşılamada bunun önüne geçmek isteyen firma özel filtre sistemleri kurarak kullanacağı suyun geri döndürülebilir olmasına büyük önem verdi. Örneğin firmanın Belçika'daki veri merkezi endüstriyel kanaldan elde edilen atık suyu arındırarak kullanıyor.

Tüm bunlara ek olarak firma kullandığı donanım ve sistemlerden sıklıkla değişim yapmamak için maksimum verim almayı da hedefliyor. Genel hatları ile Google, sunucularıdaki elektrik tüketimini ve veri merkezlerinde harcanan enerjiyi azaltmayı, tesislerinde içme suyu yerine kullanılmış suyu arındırarak kullanmayı, sunucularından çıkan komponentleri yeniden kullanmayı veya geri döndürülebilir kılmayı ayrıca güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını da arttırarak devam ettirmeyi ve çevre dostu kaynaklara yönelmeyi hedefliyor, çalışmalarına da bu düzlemde devam etmeyi planlıyor.