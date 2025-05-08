Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google nükleer enerji yatırımlarını arttırıyor; Üç yeni tesis kurulacak

    Yapay zekanın giderek artan enerji ihtiyacı, Google'ı nükleer enerjiye yöneltti. Son dönemde bu alana yatırım yapan şirket, üç yeni nükleer tesisin kurulacağını açıkladı.

    Google nükleer enerji Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın giderek yaygın hâle gelmesi, bu teknolojinin insanlara ulaşması için gerekli olan veri merkezlerinin sırtındaki yükü de giderek arttırıyor. Bu yüzden bir yandan yeni veri merkezleri kurulurken, diğer yandan bu merkezlerin enerji ihtiyacını karşılayacak alternatif yollar aranıyor. Bu alternatifler arasında özellikle nükleer enerji ön plana çıkıyor. Bu yüzden son dönemde hem şirketler hem de devletler nükleer enerjiye yeniden yatırım yapmaya başlamış durumda.

    Veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılayacak nükleer tesislerin sayısını arttırmak için bu alana yatırım yapan şirketlerden biri de Google. Hatırlarsanız şirket geçtiğimiz yılın ekim ayında Kairos Power ile anlaşmış, bu anlaşma kapsamında kurulacak küçük modüler reaktörler (SMR) ile 500 megavatlık (MW) nükleer enerji kapasitesine erişileceği açıklanmıştı.

    Google, Üç Yeni Nükleer Tesis Kurulması İçin Elementl Power ile Anlaştı

    Kairos Power ile yaptığı anlaşmayla bu yolda ilk adımı atan Google, bu hafta da Elementl Power ile anlaştı. Google'ın finansman sağlayacağı Elementl Power, ABD'de kurulacak üç yeni nükleer tesis için potansiyel alan hazırlayacak.

    Bu üç tesisin her birinin 600 MW kurulu güce sahip olması planlanıyor. Google'ın bu projeye ne kadar yatırım yapacağı ya da bu üç tesisin ABD'de nerelere kurulacağı şimdilik açıklanmadı. Elementl Power, 2035 yılına kadar toplam nükleer enerji kapasitesini 10 gigawatt'a çıkarmayı hedefliyor.

    Google'ın yanı sıra Amazon, Microsoft, Meta gibi şirketler de benzer anlaşmalara imza atarak enerji ihtiyaçlarını nükleer tesislerle karşılamak için önemli adımlar atıyorlar. Silikon Vadisi'nin bu işe el atmış olması, nükleer enerji kapasitesinin önümüzdeki yıllarda hızla artacağının habercisi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio mu egea mı karın boşluğuna darbe gelirse ne olur here you go ne demek instagram izlenme trendyol"da satış yapanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum