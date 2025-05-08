Google nükleer enerji yatırımlarını arttırıyor; Üç yeni tesis kurulacak

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Tam Boyutta Gör Yapay zekanın giderek yaygın hâle gelmesi, bu teknolojinin insanlara ulaşması için gerekli olan veri merkezlerinin sırtındaki yükü de giderek arttırıyor. Bu yüzden bir yandan yeni veri merkezleri kurulurken, diğer yandan bu merkezlerin enerji ihtiyacını karşılayacak alternatif yollar aranıyor. Bu alternatifler arasında özellikle nükleer enerji ön plana çıkıyor. Bu yüzden son dönemde hem şirketler hem de devletler nükleer enerjiye yeniden yatırım yapmaya başlamış durumda.

Veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılayacak nükleer tesislerin sayısını arttırmak için bu alana yatırım yapan şirketlerden biri de Google. Hatırlarsanız şirket geçtiğimiz yılın ekim ayında Kairos Power ile anlaşmış, bu anlaşma kapsamında kurulacak küçük modüler reaktörler (SMR) ile 500 megavatlık (MW) nükleer enerji kapasitesine erişileceği açıklanmıştı.

Google, Üç Yeni Nükleer Tesis Kurulması İçin Elementl Power ile Anlaştı

Kairos Power ile yaptığı anlaşmayla bu yolda ilk adımı atan Google, bu hafta da Elementl Power ile anlaştı. Google'ın finansman sağlayacağı Elementl Power, ABD'de kurulacak üç yeni nükleer tesis için potansiyel alan hazırlayacak.

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Bu üç tesisin her birinin 600 MW kurulu güce sahip olması planlanıyor. Google'ın bu projeye ne kadar yatırım yapacağı ya da bu üç tesisin ABD'de nerelere kurulacağı şimdilik açıklanmadı. Elementl Power, 2035 yılına kadar toplam nükleer enerji kapasitesini 10 gigawatt'a çıkarmayı hedefliyor.

Google'ın yanı sıra Amazon, Microsoft, Meta gibi şirketler de benzer anlaşmalara imza atarak enerji ihtiyaçlarını nükleer tesislerle karşılamak için önemli adımlar atıyorlar. Silikon Vadisi'nin bu işe el atmış olması, nükleer enerji kapasitesinin önümüzdeki yıllarda hızla artacağının habercisi.

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Google nükleer enerji yatırımlarını arttırıyor