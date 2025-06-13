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    Meta, yapay zeka için yeni jeotermal enerji anlaşması imzaladı

    Teknoloji devleri yapay zekayı beslemek için yeni enerji kaynaklarına yöneliyor ve Meta da bunlardan biri. Yapılan duyuruya göre Meta, yapay zeka için yeni jeotermal enerji anlaşması imzaladı.

    Meta, yapay zeka için yeni jeotermal enerji anlaşm Tam Boyutta Gör
    Meta, yapay zeka destekli veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdi. Şirket, New Mexico’da faaliyet gösteren jeotermal enerji girişimi XGS Energy ile 150 megavatlık yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu hamle aynı zamanda Meta’nın veri merkezi ağını genişletirken karbon emisyonlarını azaltma hedefiyle de uyumlu.

    Yapay zeka için temiz enerji

    Meta’nın küresel enerji sorumlusu Urvi Parekh, konuya ilişkin açıklamasında, “Yapay zekadaki ilerlemeler, altyapı gelişimini desteklemek için sürekli enerji gerektiriyor. XGS gibi ölçeğe hazır yeni nesil teknolojilerle jeotermal, yapay zeka gibi teknolojilerin ilerlemesinin yanı sıra yerel veri merkezi gelişimini desteklemede önemli bir oyuncu olabilir.” dedi. Anlaşma kapsamında tesisin 2030 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

    Yapay zeka, veri merkezlerinin enerji talebini katlayarak artırırken, şebeke operatörleri bu talebi karşılamak için daha fazla kaynak yaratmak zorunda kalıyor. Özellikle karbon salımı olmayan enerji kaynakları, teknoloji şirketlerinin sürdürülebilirlik hedefleri açısından hayati önemde.

    XGS Energy ile yeni nesil jeotermal teknoloji

    Meta, yapay zeka için yeni jeotermal enerji anlaşm Tam Boyutta Gör
    XGS Energy, klasik jeotermal santrallerin sınırlamalarını aşmayı amaçlıyor. Geleneksel sistemler, yer altındaki doğal sıcak su rezervuarlarını kullanarak elektrik üretirken, coğrafi kısıtlamalar nedeniyle sınırlı alanlarda uygulanabiliyor. XGS ise kuru kaya yapılarından faydalanarak daha yaygın coğrafyalarda elektrik üretimi sağlamak istiyor.

    Bu teknolojinin en dikkat çekici yönlerinden biri, kapalı devre su döngüsüne dayanması. Su, yer altına indirilen çelik kaplı borular içerisinde dolaştırılıyor ve yerin ısısı ile ısıtılarak tekrar yüzeye çıkarılıyor. Böylece suyun kayalara sızması engelleniyor. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu, kuraklıkla mücadele eden New Mexico gibi bölgelerde bu sistem büyük avantaj sağlıyor.

    Öte yandan bu, Meta’nın yapay zeka için yaptığı ilk enerji anlaşması değil ve muhtemelen sonuncusu da olmayacak. Firma daha geçen hafta 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yapmıştı. Ayrıca geçtiğimiz yıl da benzer şekilde Sage Geosystems ile bir başka 150 MW'lık jeotermal anlaşmaya imza atmıştı.

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    4S14N_HUNT3R 7 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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