Meta, yapay zeka için yeni jeotermal enerji anlaşması imzaladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta, yapay zeka destekli veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdi. Şirket, New Mexico’da faaliyet gösteren jeotermal enerji girişimi XGS Energy ile 150 megavatlık yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu hamle aynı zamanda Meta’nın veri merkezi ağını genişletirken karbon emisyonlarını azaltma hedefiyle de uyumlu.

Yapay zeka için temiz enerji

Meta’nın küresel enerji sorumlusu Urvi Parekh, konuya ilişkin açıklamasında, “Yapay zekadaki ilerlemeler, altyapı gelişimini desteklemek için sürekli enerji gerektiriyor. XGS gibi ölçeğe hazır yeni nesil teknolojilerle jeotermal, yapay zeka gibi teknolojilerin ilerlemesinin yanı sıra yerel veri merkezi gelişimini desteklemede önemli bir oyuncu olabilir.” dedi. Anlaşma kapsamında tesisin 2030 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yapay zeka, veri merkezlerinin enerji talebini katlayarak artırırken, şebeke operatörleri bu talebi karşılamak için daha fazla kaynak yaratmak zorunda kalıyor. Özellikle karbon salımı olmayan enerji kaynakları, teknoloji şirketlerinin sürdürülebilirlik hedefleri açısından hayati önemde.

XGS Energy ile yeni nesil jeotermal teknoloji

Tam Boyutta Gör XGS Energy, klasik jeotermal santrallerin sınırlamalarını aşmayı amaçlıyor. Geleneksel sistemler, yer altındaki doğal sıcak su rezervuarlarını kullanarak elektrik üretirken, coğrafi kısıtlamalar nedeniyle sınırlı alanlarda uygulanabiliyor. XGS ise kuru kaya yapılarından faydalanarak daha yaygın coğrafyalarda elektrik üretimi sağlamak istiyor.

Bu teknolojinin en dikkat çekici yönlerinden biri, kapalı devre su döngüsüne dayanması. Su, yer altına indirilen çelik kaplı borular içerisinde dolaştırılıyor ve yerin ısısı ile ısıtılarak tekrar yüzeye çıkarılıyor. Böylece suyun kayalara sızması engelleniyor. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu, kuraklıkla mücadele eden New Mexico gibi bölgelerde bu sistem büyük avantaj sağlıyor.

Dünyanın en büyük jeotermal santrali rekorlarla ilerliyor 4 sa. önce eklendi

Öte yandan bu, Meta’nın yapay zeka için yaptığı ilk enerji anlaşması değil ve muhtemelen sonuncusu da olmayacak. Firma daha geçen hafta 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yapmıştı. Ayrıca geçtiğimiz yıl da benzer şekilde Sage Geosystems ile bir başka 150 MW'lık jeotermal anlaşmaya imza atmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Meta, yapay zeka için yeni jeotermal enerji anlaşm

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: