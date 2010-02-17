Google resimlerdeki metinleri de çevirecek

Google hayatı kolaylaştıran teknolojilerine bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gerçek zamanlı ses çevirisi üzerinde çalıştığını ve farklı dillerdeki insanları konuşturmayı planladığını açıklayan Google, yeni dünya düzeninde küresel iletişimin en önemli sorunu olarak gösterilen dil problemini çözmeye kararlı gibi görünüyor. Çeviri servisiyle aralarında Türkçe'nin de (her ne kadar mükemmel çalışmasa da) yer aldığı çok sayıda dile destek veren ve hem metin hem de sayfa tercümesi yapabilen Google, yeterli oranda yabancı dil donanımına sahip olmayanların sıklıkla karşılaştığı problemlerden biri olarak fotoğraf ve görsellerdeki metinleri de çevirmeyi planlıyor. Google tepe yöneticisi Eric Schmidt tarafından yapılan sunumunda, görsellerdeki yazıları çevirmek için geliştirilen yeni uygulama hakkında ilk bilgiler basınla paylaşıldı. Cep telefonları için geliştirilen uygulama ile ülke seyahatlerinde o ülkenin diliyle hazırlanmış tabelalar, kitapçıklar, posterler ve benzeri diğer materyallerin bireyin kendi diline çevrilmesi hedefleniyor.

Google tepe yöneticisi (CEO) Eric Schmidt.

Google'ın yeni hizmeti, bulut-bilgi işlem teknolojisinin avantajlarından yararlanıyor. Çalışma prensibi oldukça basit olan hizmet için anahtar rol, Google'ın yüksek işlem gücü sunabilen G sunucularına düşüyor. Açıklanan bilgilere göre kullanıcı tercüme edilmesini istediği görseli, Google'ın sunucularına yolluyor ve işlemin kalan kısmı Google tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Tercüme işlemi için sunucular taraından analiz edilen görseldeki metin tanımlandıktan sonra, çeviri işlemi başlıyor ve elde edilen sonuç otomatik olarak kullanıcıya iletiliyor. Ancak Google'ın yeni servisiyle ilgili iki önemli bazı soru işaretleri de yok değil;

- Görselin analiz edilmesi, metnin tanımlanması ve çeviri işleminin yapılarak sonucun kullanıcıya yollanmasının alacağı zaman,

- Çevirinin kalitesi.

Bilindiği üzere görsel üzerindeki metinler için yaşanan çeviri ihtiyacı çoğu zaman anlık oluyor. Örneğin hareket halindeyken görülen bir uyarı levhasının çevirisi için sonucun çok hızlı sağlanması gerekebilir. Öte yandan kültürel bir gezi veya etkinlik kapsamında görece zaman sorununun yaşanmadığı durumlarda servisten daha yüksek verim alınabilir. İşte bu noktada çekilecek görselin kalitesi, karmaşıklığı ve tercüme edilmek istenen dilin karakteristik özellikleri, işlem süresine etki eden temel parametreler olacak gibi görünüyor.

Hizmetle ilgili ikinci sorun da çevirinin kalitesi. Zira translate.google.com üzerinden sunulan çeviri hizmeti örneğin Almanca-İngilizce, İngilizce-Fransızca gibi Avrupa dillerinde ideale yakın sonuçlar verebilirken, örneğin Türkçe için benzer sonuçlardan bahsedebilmek mümkün değil. Dolayısıyla sabit metnin çevirisinden bile problem yaşanırken, analizle tanımlanan metnin çeviri kalitesi şimdiden çeşitli soru işaretlerine de peşinden getiriyor ancak genel olarak servisin daha basit, daha kısa açıklamaların çevirisinde kullanılması bekleniyor.

Hizmetin kullanımı için cep telefonlarına özel uygulama üzerinde çalışan Google, şu an için resmi çıkış tarihi hakkında net bir açıklama da bulunmasa da servisin yıl sonuna doğru devreye girmesi bekleniyor.