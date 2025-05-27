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    Pixel 10 serisi oldukça dikkat çeken bir renk seçeneğine sahip olacak

    Google’ın yeni akıllı telefon serisi Pixel 10 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sızdırılan raporlara göre cihazlarda, yenilenmiş tasarım dili ve dikkat çeken renk seçenekleri olacak.

    Pixel 10 serisi oldukça dikkat çeken bir renk ile gelecek

    Google’ın yakında tanıtacağı Pixel 10 serisine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre, Pixel 10 modeli daha canlı ve dikkat çekici renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak. Sarı tonuyla öne çıkan "Limoncello" isimli yeni renk, seriye farklı bir hava katacak gibi görünüyor.

    Standart Pixel 10’un renk yelpazesinde siyah, mavi, mor ve sarı tonları yer alırken; üst segmentteki Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL modelleri ise daha klasik tonlarla geliyor. Bu modellerde siyah, gri, beyaz ve yeşil gibi daha sade ve şık renkler tercih edilmiş. Renklerin nihai pazarlama isimlerinde değişikliğe gidilebileceği de konuşuluyor.

    Tasarım dışında ekran tarafında da bazı geliştirmeler dikkat çekiyor. Google’ın yeni seride göz yorgunluğunu azaltmaya yönelik PWM karartma ve titreşim önleme teknolojilerine yer vereceği söyleniyor. Bu sayede özellikle uzun süre telefon kullanan kullanıcılar için daha konforlu bir deneyim sunulması hedefleniyor.

    Öte yandan Pixel 10 Pro modelinin kısa süre önce bir reklam çekimi sırasında görüntülendiği iddia edildi. Bu da lansmanın yaklaştığına işaret ediyor. Şu an için resmi tanıtım tarihi açıklanmış değil ancak serinin önümüzdeki aylarda resmiyet kazanması bekleniyor.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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