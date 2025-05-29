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    Instagram'ın Android cihazlardaki pil tüketimi sorunu çözüldü

    Instagram kullanırken şarjın hızlı bitmesi sorunu nihayet çözüldü. Google, son güncellemeyle Instagram'ın aşırı pil tüketmesi sorununun giderildiğini açıkladı.  

    instagram kullanırken şarj & pil tüketimi sorunu çözüldü Tam Boyutta Gör
    Android telefonunuzda pil tüketiminin normalden çok yüksek olduğunu ve özellikle Instagram'ı kullandıktan sonra şarjın çok hızlı tükendiğini düşünüyorsanız, şüphelerinizde haklı olabilirsiniz. Google, Instagram’ın pil tüketim sorununu gideren güncellemeyi yayınladı.

    Instagram 382.0.0.49.84 güncellemesi yayınlandı

    Bir Google topluluk yöneticisi, Instagram'ın yeni güncellemesi olan 382.0.0.49.84 sürümünün, Android telefonların pilinin hızla tükenmesine neden olan hatayı düzelttiğini söylüyor. Güncelleme seçeneğini görmüyorsanız, son sürüm otomatik yüklenmiştir. Instagram uygulamasına uzun basıp uygulama bilgisine dokunarak, aşağı kaydırıp sürüm numarasını kontrol edebilirsiniz.

    Ne yazık ki Google, bu hatadan hangi telefonların etkilendiğini veya piyasadaki tüm Android telefonların etkilenip etkilenmediğini tam olarak belirtmedi.

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    donanimhabercom Instagram

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    turkelvis 1 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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