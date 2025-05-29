Instagram'ın Android cihazlardaki pil tüketimi sorunu çözüldü

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Tam Boyutta Gör Android telefonunuzda pil tüketiminin normalden çok yüksek olduğunu ve özellikle Instagram'ı kullandıktan sonra şarjın çok hızlı tükendiğini düşünüyorsanız, şüphelerinizde haklı olabilirsiniz. Google, Instagram’ın pil tüketim sorununu gideren güncellemeyi yayınladı.

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Instagram 382.0.0.49.84 güncellemesi yayınlandı

Bir Google topluluk yöneticisi, Instagram'ın yeni güncellemesi olan 382.0.0.49.84 sürümünün, Android telefonların pilinin hızla tükenmesine neden olan hatayı düzelttiğini söylüyor. Güncelleme seçeneğini görmüyorsanız, son sürüm otomatik yüklenmiştir. Instagram uygulamasına uzun basıp uygulama bilgisine dokunarak, aşağı kaydırıp sürüm numarasını kontrol edebilirsiniz.

Ne yazık ki Google, bu hatadan hangi telefonların etkilendiğini veya piyasadaki tüm Android telefonların etkilenip etkilenmediğini tam olarak belirtmedi.

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Google: Instagram aşırı pil (şarj) tüketimi sorunu çözüldü

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