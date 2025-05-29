Instagram'ın Android cihazlardaki pil tüketimi sorunu çözüldü

Instagram 382.0.0.49.84 güncellemesi yayınlandı
Bir Google topluluk yöneticisi, Instagram'ın yeni güncellemesi olan 382.0.0.49.84 sürümünün, Android telefonların pilinin hızla tükenmesine neden olan hatayı düzelttiğini söylüyor. Güncelleme seçeneğini görmüyorsanız, son sürüm otomatik yüklenmiştir. Instagram uygulamasına uzun basıp uygulama bilgisine dokunarak, aşağı kaydırıp sürüm numarasını kontrol edebilirsiniz.
Ne yazık ki Google, bu hatadan hangi telefonların etkilendiğini veya piyasadaki tüm Android telefonların etkilenip etkilenmediğini tam olarak belirtmedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!