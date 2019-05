Google "Ses Çeviri" teknolojisiyle iletişimde dil sorununu ortadan kaldırabilir

Internet devi Google, hayatı kolaylaştıran hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Yıllardır yayında olan ve bir süredir Türkçe dil desteği de sunan Çeviri servisiyle, farklı dillerdeki metinleri anlamamıza katkı sağlayan Google, bu hizmeti bir adım ileri taşımaya hazırlanıyor. Times Online'ın haberine göre Google, Ses Çeviri hizmetini gerçek kılacak yeni bir yazılım üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere herhangi bir yabancı dili konuşmak, okuma ve yazma eylemlerine göre çok daha zordur. Ses Çeviri hizmeti ile Google, tüm bu zorlukları ortadan kaldırmayı ve farklı dilleri konuşan insanların, gerçek zamanlı olarak görüşme yapabilmesini hedefliyor.

Tam Boyutta Gör

Nexus One isimli yeni nesil akıllı telefonunda Ses > Metin teknolojisine yer vererek kullanıcı sesinin mesaj olarak kaydedilmesine olanak tanıyan Google, Ses Çeviri sisteminde, yıllardır var olan iki temel teknolojiyi bir araya getirmek için çalışıyor. Cep telefonları başta olmak üzere pek çok alanda kullanılan ses tanımlama sistemini, otomatik çeviri teknolojisi ile harmanlamayı amaçlayan Google, bu sayede küresel ölçekte insanlar arası iletişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Peki Google'ın Ses Çeviri hizmeti ne zaman hayatımıza girecek ? Her ne kadar henüz net bir tarih telaffuz edilmese de çok yakında olmayacağı bir gerçek zira gelen bilgilere göre Google, başta doğruluk ve ses çeviri hızı olmak üzere şu an teknolojinin temel özelliklerini geliştirmekle meşgul.

Tam Boyutta Gör

Google'ın çeviri hizmetlerinden sorumlu yöneticisi Franch Och konuyla ilgili açıklamasında, ses çevirinin mümkün olduğunu ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kabul edilebilir çalışma seviyesine ulaşacağını belirtti. Teknolojinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için yüksek doğruluk oranına sahip makine çevirisi ve yüksek doğruluklu ses tanımlana teknolojilerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Franch Och, her iki sistem için de hali hazırda önemli bir mesafe kat ediliğini ancak özellikle ses tanımlama teknolojisinin daha fazla yol alması gerektiğini belirtiyor. Dilbilim hocası David Crystal da ses tanımlamada en büyük sorunun aksan çeşitlili olduğuna dikkat çekerken, buradan hareket eden Google, Ses Çeviri'nin özellikle cep telefonlarında efektif olabileceğini düşünüyor.

Başarılı olması halinde cep telefonları için geliştirilen Ses Çeviri yazılımıyla Google, insanlar arası iletişimdeki en büyük probleme yani dil sorununa ciddi bir çözüm getirecek gibi görünüyor.