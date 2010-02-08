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Google "Ses Çeviri" teknolojisiyle iletişimde dil sorununu ortadan kaldırabilir

İnternet devi Google, Ses Çeviri teknolojisiyle farklı dillerdeki insanları konuşturmaya hazırlanıyor.
9 yıl
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77
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Internet devi Google, hayatı kolaylaştıran hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Yıllardır yayında olan ve bir süredir Türkçe dil desteği de sunan Çeviri servisiyle, farklı dillerdeki metinleri anlamamıza katkı sağlayan Google, bu hizmeti bir adım ileri taşımaya hazırlanıyor. Times Online'ın haberine göre Google, Ses Çeviri hizmetini gerçek kılacak yeni bir yazılım üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere herhangi bir yabancı dili konuşmak, okuma ve yazma eylemlerine göre çok daha zordur. Ses Çeviri hizmeti ile Google, tüm bu zorlukları ortadan kaldırmayı ve farklı dilleri konuşan insanların, gerçek zamanlı olarak görüşme yapabilmesini hedefliyor.

Google
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Nexus One isimli yeni nesil akıllı telefonunda Ses > Metin teknolojisine yer vererek kullanıcı sesinin mesaj olarak kaydedilmesine olanak tanıyan Google, Ses Çeviri sisteminde, yıllardır var olan iki temel teknolojiyi bir araya getirmek için çalışıyor. Cep telefonları başta olmak üzere pek çok alanda kullanılan ses tanımlama sistemini, otomatik çeviri teknolojisi ile harmanlamayı amaçlayan Google, bu sayede küresel ölçekte insanlar arası iletişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Peki Google'ın Ses Çeviri hizmeti ne zaman hayatımıza girecek ? Her ne kadar henüz net bir tarih telaffuz edilmese de çok yakında olmayacağı bir gerçek zira gelen bilgilere göre Google, başta doğruluk ve ses çeviri hızı olmak üzere şu an teknolojinin temel özelliklerini geliştirmekle meşgul.

Google
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Google'ın çeviri hizmetlerinden sorumlu yöneticisi Franch Och konuyla ilgili açıklamasında, ses çevirinin mümkün olduğunu ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kabul edilebilir çalışma seviyesine ulaşacağını belirtti. Teknolojinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için yüksek doğruluk oranına sahip makine çevirisi ve yüksek doğruluklu ses tanımlana teknolojilerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Franch Och, her iki sistem için de hali hazırda önemli bir mesafe kat ediliğini ancak özellikle ses tanımlama teknolojisinin daha fazla yol alması gerektiğini belirtiyor. Dilbilim hocası David Crystal da ses tanımlamada en büyük sorunun aksan çeşitlili olduğuna dikkat çekerken, buradan hareket eden Google, Ses Çeviri'nin özellikle cep telefonlarında efektif olabileceğini düşünüyor.

Başarılı olması halinde cep telefonları için geliştirilen Ses Çeviri yazılımıyla Google, insanlar arası iletişimdeki en büyük probleme yani dil sorununa ciddi bir çözüm getirecek gibi görünüyor.


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DH Misafiri 9 yıl
ÖDEWİME cok yaradı wqlq bu icad kim ne derse desin ei icat hea kullanırmısın derseler kullanmam yeterince dil bildigime inanıyorum:D
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porsoro 9 yıl
İşte Kültür bilimde görmek istediğim konu türü ve ortam. Teşekkürler paylaşım için.


Olmayacak bir şey değil. "Komut-anlar" diye bir program var bir çoğunuzun duyduğunu sanıyorum. kelimeyi yazdıktan sonra algılıyor ve sesli komutu duyarak programı çalıştırıyor. Çok ilkel de olsa bunun mümkün olduğunu gözler önüne seren bir program. Bence 5-10 yıl içinde etkin bir şekilde tercüme programları kullanılmaya başlanacaktır.

Ben Türk değilim ama Türkçe'yi veya hangi dili konuşuyorsa o dili düzgün kullanmayan insaanlara teessüf ediyorum.
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porsoro 9 yıl

DH Misafiri

ÖDEWİME cok yaradı wqlq bu icad kim ne derse desin ei icat hea kullanırmısın derseler kullanmam yeterince dil bildigime inanıyorum:D


Yeterince dil bilen buysa dil bilmeyenler ne halde acaba.
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DH Misafiri 9 yıl
hep yanlış çeviriyor
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XRacer 9 yıl

neden google translate in ingilizce - türkçe çevirisine takıldınız anlamış değilim. diğer çevirilerde gayette başarılı. almanca - ingilizce, ispanyolca - ingilizce gibi... sonuçta ses dalgalarını dijital ortama aktarabiliyoruz. bu dijital ses verilerini düzgün bir biçimde metine çevirdikten sonra farklı dillere çevirisi yapılabilecektir. ha kolay değil zor bir durum ama hali hazırda zaten yapılmış birçok örnek var. gerçekten de aşama kaydedilmiş, sıfırdan yapılacak bişey değil. ilerde mutlaka başarılı olacaktır.

Katılmamak elde değil.
Diğer dilleri bilmiyorum ama GVZ komut anlar var mesela Türkçe sesi gayet düzgün bir biçimde anlayabiliyor.Üstelik ses tanıtmadan.Mikrofona konuşuyorsunuz %90 doğru anlıyor söylediğinizi (Tabii konuşursanız,başka ses çıkarmazsanız)
Gerçi artık telefonlarda bile var sesle komut.Ama telefonların (en azıdan benim 6288'imin) bu konuda iyi olduklarını söyleyemeyeceğim.
Ses anlama olayı diğer dillerde de (özellikle de İngilizcede) var böyle çalışmalar.
Yazıyı sese çevirme zaten artık çok kolay bir şekilde yapılıyor.
Google'ın ses çeviri olayı da sesi önce yazıya çevirecek sonra yazıyı başka dile dönüştürecek,sonra o dönüştürdüğü cümleyi okuyacak bu kadar basit ama böyle yazdığımız kadar hızlı okumuyor işte.Bir de hata payı oranı yüksek bu işin.Sizin söylediğiniz,çeviri programı tarafından farklı algılanır ve yanlış çevrilirse ortalık karışır.
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kaptan69 9 yıl
GENE İYİ BİR OLAYA İMZA ATMIŞ
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alito 9 yıl
bence 10 yıldan fazla sürer dil bilimcinin dediği gibi aksan çeşitliliği çok büyük bir problem.
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Yûiji 9 yıl
çevirsinler bakalım lazların Türkçe yi İngilizce ye
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smacuncu 9 yıl
ılk once metın cevırıyı duzeltsınler
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scorpion 9 yıl
20 yıl sonra belki...
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Rainbow6 9 yıl
yaw ben bu googleyi hakkaten cok seviyorum cok yaratici fikirleri var ve bunlari gerceklestirmek icin ugrasiyor ama soyle bir durum varki google translate yi ben pekte basarili bulmuyorum cevirileri cok anlamsiz oluyor bi suredir kullanildigi halde cokta gelismedi kaldiki haberdeki olay icin baya zaman gerekli bence
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sendemail 9 yıl
ya ben bu google ın hastasıyım ,kıvıracaklar bu işi ...
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sendemail 9 yıl
Bu ses çevirisinin ,algoritması,topolojisi çok basit ,işin zorluğu şurada :bu ses çevirisini yapacak alet (çooook güçlü bir cpu lazım) , kendisini yenileyen veritabanı (learning on the job tarzı çalışan bir programlama ),hızlı iletişim ağı (mesela ınternet protokolleri 7 katmanda çalışmakta ,bu katman sayısını en fazla 5'e düşürebilirsiniz,daha da düşürmek için yeni tip routerlar,işletım sisemleri vb.seyler yapmak lazım...) ,bir de kişileri aynı lehçeye,aksana konusmaya ıkna etmelısınız ,bu en kolayı kısıler uyumluluk saglarlar.ornegın lazı ,kurdu cerkezı,trakyalısı hepımız aynı ıstanbul turkcesı ıle ve yudum gıbı konusmamız lazım fonetık olarak tabi...Bu işle ben ta unıversıte 2 de ıken ılgılenmıstım,fızıbıletısını cıkarmıstım oradan bılıyorum ,hatta itü elektronık haberlesmede adım cıktıydı...sıze sunu rahatlıkla soyleyebılırım ,zannedıyorum kı gelısmıs hukumetler bu teknolojıyı kullanıyordur,adamların elınde osurmanızı bıle tercume eden aygıtları kullanıyorlardır.ama bu ısı mainframe oda buyuklugunde bılgısayarlar ya da server cıftlıklerıne dayanarak yapıyorlardır.işte Ibm bunu bir omuz cantasına sıgdıracak hale getırdı dıye bılıyorum en son ,sımultane cevırı yapıyor.Ancak cep telefonu ya da bılgısayar vasıtasıyla,herhangı bır tasıyıcıyla kısaca bir "node" tan yapmak coooook hızlı bır ıletısım agına ,ınternet ve gsm protokolleri, cooook buyuk ıslemcı gucune (server tarlaları) ıhtıyac duyuyor.Bun teknolojı ıse asla bedava olmayacak,pahalı olacak (gercekten malıyetlı ıs)...google bu ısı yapar yapmasına ama bir kasabayı kaplayacak bılgısayarlar lazım yahu...
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Knisath 9 yıl
Bkz :Star Trek Universal Voice Translator
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Momo-Oz 9 yıl
@DH Misafiri ,
belliki hiç google translate kullanmamışsın , atıp tutuyosun işte burada ,yapıcaksın yada kamyonetci gibi saçma kelimeleri çeviremediğinde zaten direk aşağıya türkçe olarak yazıyo ,ama genel olarak ingilizce çevirilerinde anlamsız cümleler meydana geliyo ,çevir bakalım bi yapancı siteyi google translate ile , anlarsın o zaman ne demek istediğimi ..
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