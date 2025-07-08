Garmin akıllı saatler için Google Haritalar uygulaması yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Garmin akıllı saat kullanıcıları artık Google Haritalar uygulamasını doğrudan saatlerine yükleyebiliyor. Ancak, navigasyon uygulaması şu anda yalnızca Android telefon kullanıcılarına açık.

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Garmin akıllı saatler için Google Haritalar, koşarken, bisiklet sürerken veya yürürken adım adım yol tarifi sunuyor. Telefondaki Google Maps uygulamasından varış noktası ayarlanabiliyor, bildirimler saatle paylaşılıyor. Saatte, kalan dakika cinsinden tahmini varış süresi, bir sonraki dönüşe olan mesafe, oklar ve yol adları gösteriliyor. Dönüş yapma zamanı geldiğinde kullanıcıya titreşimle uyarı veriliyor.

Google Maps hangi Garmin akıllı saatlerle uyumlu?

Tam Boyutta Gör Garmin, kullanıcıların Google Haritalar'ı kullanırken saatten koşu, yürüyüş, bisiklet gibi aktiviteleri de takip edebileceklerini belirtiyor. Google Maps, şu Garmin akıllı saatlere yüklenebiliyor:

Garmin Approach S50, S70

Garmin D2 Mach 1 | D2 Mach 1 Pro

Garmin Descent G2

Garmin Enduro 2-3

Garmin epix (Gen 2), epix Pro

Garmin Fenix ​​7 | Fenix ​​7S | Fenix ​​7X | Fenix ​​7 Pro

Garmin Fenix ​​8 AMOLED | Fenix 8 Solar

Garmin Fenix ​​E

Garmin Forerunner 165 | Forerunner 165S

Garmin Forerunner 265 | Forerunner 265S

Garmin Forerunner 570

Garmin Forerunner 955 / 965 / 970

Garmin MARQ (Gen 2) | MARQ Commander (Gen 2) | MARQ Aviator (Gen 2)

Garmin Quatix 7 | Quatix 7 Pro | Quatix 7 Sapphire Edition | Quatix 7X Solar Edition

Garmin Quatix 8 AMOLED

Garmin Tactix 7 | Tactix 7 Pro | Tactix 7 AMOLED

Garmin Tactix 8 | Tactix 8 Solar

Garmin Venu 3 | Venu 3S

Garmin Venu X1

Garmin Vivoactive 5-6

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Garmin akıllı saatler için Google Maps uygulaması yayınlandı

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