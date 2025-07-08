Garmin akıllı saatler için Google Haritalar uygulaması yayınlandı

Garmin akıllı saatler için Google Haritalar, koşarken, bisiklet sürerken veya yürürken adım adım yol tarifi sunuyor. Telefondaki Google Maps uygulamasından varış noktası ayarlanabiliyor, bildirimler saatle paylaşılıyor. Saatte, kalan dakika cinsinden tahmini varış süresi, bir sonraki dönüşe olan mesafe, oklar ve yol adları gösteriliyor. Dönüş yapma zamanı geldiğinde kullanıcıya titreşimle uyarı veriliyor.
Google Maps hangi Garmin akıllı saatlerle uyumlu?
- Garmin Approach S50, S70
- Garmin D2 Mach 1 | D2 Mach 1 Pro
- Garmin Descent G2
- Garmin Enduro 2-3
- Garmin epix (Gen 2), epix Pro
- Garmin Fenix 7 | Fenix 7S | Fenix 7X | Fenix 7 Pro
- Garmin Fenix 8 AMOLED | Fenix 8 Solar
- Garmin Fenix E
- Garmin Forerunner 165 | Forerunner 165S
- Garmin Forerunner 265 | Forerunner 265S
- Garmin Forerunner 570
- Garmin Forerunner 955 / 965 / 970
- Garmin MARQ (Gen 2) | MARQ Commander (Gen 2) | MARQ Aviator (Gen 2)
- Garmin Quatix 7 | Quatix 7 Pro | Quatix 7 Sapphire Edition | Quatix 7X Solar Edition
- Garmin Quatix 8 AMOLED
- Garmin Tactix 7 | Tactix 7 Pro | Tactix 7 AMOLED
- Garmin Tactix 8 | Tactix 8 Solar
- Garmin Venu 3 | Venu 3S
- Garmin Venu X1
- Garmin Vivoactive 5-6