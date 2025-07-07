Google DeepMind, yapay zeka ile geliştirdiği ilaçlar için insanlı deneylere hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın tıp alanında çığır açabileceğine inanan Google, büyük umutlar bağladığı bu alanda somut adımlar atmaya başlıyor. Google DeepMind’ın bir uzantısı olarak ortaya çıkan ilaç girişimi Isomorphic Labs, yapay zeka destekli ilaçlarının insanlar üzerinde test edileceği ilk klinik deneyler için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu girişimin başında yer alan Colin Murdoch, bu hafta Fortune'a verdiği röportajda, insanlı deneyler için ekiplerini oluşturmaya başladıklarını ve bu deneylerin yakında başlayacağını açıkladı.

Isomorphic Labs’in temeli, 2020 yılında Google DeepMind tarafından geliştirilen ve protein yapılarını yüksek doğrulukla tahmin edebilen AlphaFold sistemine dayanıyor. Bu teknoloji zamanla sadece protein yapılarını değil, bu yapıların DNA ve ilaç molekülleriyle etkileşimlerini de simüle edebilecek bir seviyeye ulaştı. Bu yapay zeka şimdilerde kanser ve bağışıklık hastalıkları gibi alanlarda ilaç tasarımı için kullanılıyor. Murdoch, “Londra’daki ofisimizde insanlar şu anda AI ile yeni kanser ilaçları tasarlıyor.” diyor.

Google DeepMind, Büyük İlaç Firmalarıyla İş Birliğine Gidiyor

2021 yılında DeepMind’dan bağımsız bir yapı olarak kurulan Isomorphic Labs, 2024’te AlphaFold 3’ün duyurulmasının ardından Novartis ve Eli Lilly gibi dev ilaç firmalarıyla kapsamlı Ar-Ge anlaşmaları imzaladı. Yaklaşık bir yıl sonra ise Thrive Capital liderliğinde gerçekleştirilen 600 milyon dolarlık yatırım turuyla tarihindeki ilk dış finansmanını sağladı. Tüm bu adımlar, şirketin “dünya çapında bir ilaç tasarım motoru” inşa etme hedefinin parçası. Nitekim Colin Murdoch da Fortune'a verdiği röportajda buna dikkat çekiyor. Murdoch, bir yandan kendi ilaç programlarını yürütürken, diğer yandan büyük ilaç firmalarıyla stratejik ortaklıklara imza attıklarını söylüyor.

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Isomorphic Labs'in yapay zekayı kullanarak geliştirdiği ilaçlar, erken aşama insan deneylerinden sonra lisanslanmak üzere hazır hâle getirilecek. Şirket, klinik başarı şansını artırmak için hem yapay zeka mühendislerini hem de deneyimli farmasötik uzmanları aynı çatı altında birleştiriyor.

Geleneksel ilaç geliştirme süreçlerinin milyarlarca dolara mal olup yalnızca %10 başarı şansı sunduğu düşünüldüğünde, bu yaklaşımın sektörde yaratacağı değişim ciddi olabilir. Murdoch’a göre amaç sadece süreci hızlandırmak ya da maliyetleri düşürmek değil; aynı zamanda başarı olasılığını radikal biçimde artırmak. Nihai vizyon ise oldukça iddialı: “Günün birinde, bir hastalık tanımlandığında, bir tuşa basarak o hastalığı hedefleyen bir ilaç tasarımı yapabilmeyi umuyoruz. Tümü bu olağanüstü AI araçlarıyla mümkün olacak.” Isomorphic Labs'in bu iddiasının altını doldurup dolduramayacağını insanlı deneyler başlayınca göreceğiz.

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Yapay zeka ile geliştirilen ilaçlarda insanlı testlere başlanıyor

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