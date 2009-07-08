Google yeni işletim sistemi geliştiriyor; Chrome OS

Kullanıcıların nihai sürümünü merakla beklediği Windows 7 işletim sistemi için Microsoft'un çalışmaları devam ededursun, uzunca bir süredir kulaktan kulağa dolaşan iddia sonunda doğrulandı ve internet devi Google'ın yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı, firmanın ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Sundar Pichai ve mühendislik yöneticisi Linus Upson tarafından resmi olarak açıklandı. Akıllı telefonlar için geliştirdiği Android isimli açık kaynak işletim sistemiyle adından sıkça söz ettiren Google, yeni işletim sistemi Chrome OS ile netbook ve nettop gibi hem kompakt boyutlu hem de maliyet odaklı sistemleri gözüne kestirmiş durumda.
Akıllı telefonlar için hazırlanan Android platformunun, sistem üreticileri tarafından netbook'larda da kullanılacağı biliniyor. Linux tabanlı yapısı ve düşük sistem gereksinimleriyle taşınabilir formdaki pek çok cihazda kullanımı mümkün olan mobil işletim sistemi bir yana Google, Chrome OS adını verdiği yeni işletim sistemiyle hem mobil hem de masaüstü sistemleri hedef alacak. Hazırlık çalışmaları Android projesinden bağımsız olarak yürütülen Chrome OS, Android platformu gibi yine Linux alt yapısını kullanacak ve açık kaynak kodlu olacak. Chrome ile başlayan yolculukta doğal bir sonuç olduğu belirtilen Chrome OS işletim sistemi, üç temel ayak üzerine inşa ediliyor.
Yapılan resmi açıklamaya göre Chrome OS ile özellikle hız, sadelik ve güvenlik konuları üzerinde durulacak. İnternet gezgini olarak Chrome ile gelecek olan yeni işletim sisteminde kullanıcı arayüzünün minimal bir şekilde tasarlanacağı ve sadece gerekli detaylara yer verileceği belirtiliyor. Hafif siklet yapısı ile hızlı sistem açılışı ve efektif internet deneyimi sunacağı belirtilen yeni işletim sistemi sayesinde Google, Döküman, Tablo ve Gmail gibi popüler çevrimiçi servislerinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını da sağlayacak. Hem x86 hem de ARM tabanlı sistemlerde çalışacağı belirtilen yeni işletim sistemi bu sayede Intel, AMD, Qualcomm, Freescale ve Samsung gibi farklı platform çözümlerinde çalışabilecek.
Vaktinin önemli bir kısmını internet karşısında geçiren kullanıcıların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda hazırlanacak olan Chrome OS işletim sistemi, farklı en küçük netbook modellerinden tam boyutlu masaüstü sistemlere kadar oldukça geniş bir yelpazede kullanılabilecek. Tabii Chrome OS ile Google'ın açık kaynak yeni bir işletim sistemi geliştirmesi özellikle Microsoft'un durumunu tehlikeye sokabilir zira firma Windows XP'den sonra Windows 7 işletim sisteminin de hafifletilmiş bir sürümünün netbook'larda kullanılmasını istediği bir süredir konuşulmakta. Öte yandan Moblin adını verdiği proje ile Intel'in de Linux tabanlı ve netbook odaklı bir işletim sistemi projesi olduğu biliniyor.
Şimdiden OEM üreticileri ve SI yani Sistem Entegratörleri ile konuşmaya başlayan Google, önümüzdeki yılın ikinci yarısı ile birlikte Chrome OS işletim sistemini kullanan bilgisayarların pazara giriş yapacağını belirtiyor. Yıl sona ermeden Chrome OS kodunu yayımlaması beklenen Google, web tabanlı tüm uygulamaların otomatik olarak yeni işletim sisteminde çalışabilecek. Chrome OS, özellikle sistemini konfigüre etmek için saatler harcamak istemeyen internet kullanıcılarına yeni bir alternatif sunacak gibi görünüyor.
http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tamamen farklı ve yeni bir işletim sistemi için çekirdek yazmak çok zor ve zahmetli bir uğraş. Linus' tan başka kişisel olarak tek başına çekirdek yazan birisini daha görmedim zaten Linus un Stallman ın gnu projesi için unix çekirdeğine benzeyen linux ismini verilen işletim sistemi çekirdeğini yazdığını biliyoruz. Stallman ında neden gnu projesini başlattığı ortada, sorunu giderilmek istenen bir yazıcının kodları kapalı olan yazılımı. Olayı açıklamak gerekirse Stallman kodları görüp sorunu düzeltmek istemiş izin vermemişler, bu yüzden Stallman' da gnu projesini düşünmüş.
Milyarlarca dolar değeri olan google için baştan yeni bir işletim sistemi geliştirmesi çok mu zor? Başka bir işletim sisteminden ikon setlerinin benzerlerini ve gösterim şeklini çalan windowsun neden yüzlerce türevi/rakibi yok. Donanım dünyasının içinde, pastadan pay kapmak için ürünlerini mecburi rekabet ortamında geliştiren firmalar, neden yazılım dünyasında yok. Bir çoğumuz , yıllar önce yapay zekaya sahip hareketlerimize ve sesli komutlarımıza itaat eden işletim sistemlerini hayal etmiştir. Konsol pazarında, düşük kapasitesine rağmen yüksek satış değerlerine ulaştıran nintendo wii nin , eğlenceli kontrol sistemine karşı mikrosoft tarafından xbox360 için geliştirilen "Project Natal" ı düşünün.
Hayallerimizin gerçekleşmesi için zorunluluk sonucu doğan rekabet ortamının gerekliliğini düşünmeye başladım.
yeni bir cekirdek, sifirdan baska bir isletim sistemi hic bir sey degistirmez. dunya'da yuzlerce ulkenin devlet dairelerinde, isyerlerinde kullanilan ms office yaziliminin alternatifi degil tusa basmak, dusunce gucuyle dokuman olustursa bile tekeli kiramaz. alinan onca lisans ne olacak? bunun icin kursa gitmis, sertifika almis insalar ne olacak? vs vs... iste bu tekeli kirmak icin iyi yazilim yapmak yetmiyor.
bu arada malumun ilani olacak ama google ne isletim sisteminde devrim yaratmak istiyor ne de digerleriyle bu pazarda rekabet etmek istiyor. adamlarin youtube,dan gtalk'a kadar bir dunya uygulamasi ve servisi var. google os acilinca gtalk ile sohbet edin, google gadgets ile hava durumuna bakin ve arama yapin, chorme ile youtube'a girin video izleyin ya gmail hesabiniza bakin. netbook'larin amaciyla bire bir ortusuyor aslinda. bugun internet explorer denen dandik tarayiciyi kullananlarin buyuk bir kismi sirf windows ile geldigi icin digerlerinden haberi bile olmadan bunu kullaniyorsa google os kurulu netbookla chrome denen tarayici da ayni sekilde iteklenecek. anlasilan google oyunu ms kurallarina gore oynamaya baslamis.
Saçma saçma yazıları okuyup "hayal bu" demeyin. Daha yeni OS çıkaracaklarını 3 gün önce ilan ettiler. Allah aşkına bana söyler misiniz, henüz yazılmamış bir işletim sisteminin neye benzeyeceğini, çekirdeğini nereden alacağını o "çok bilgili" ve deneyimli" insanlar nereden biliyor?
Henüz açıklanmış en ufak ayrıntı bile yok. Aslı astarı olmayan şeyleri okuyup, başkalarına da bu saçmalıkları anlatmayın. Şu an tek bilinen yeni bir işletim sistemi yazılacağı. O kadar.
1. oyun üreticilerinin linuxa özel bir gıcığı yok psp lerde linux tabanlı bunu bilen varmı ? dirext x i bırakıp open gl ye geçme diye de bir olay yok SDL diye directx alternatifi bir yapı mevcut linuxda.
oyun üreticilerini ikna edecek olan burada google oluyorki google işletim sisteminin yaygınlaşması ile bunu rahatlıkla sağlar.
2.exe dosya türü windows un çalıştırılabilinir dosya formatıdır hali ile linux yada unix tabanlı işletim sistemlerinde ( mac dahil) çalışmaz
3. Mac de unix tabanlıdır dosyay yapısı aynen linux gibidir linux için yazılmış bir programı kolaylıkla mac içinde derleyebilirsiniz ama hem oyun hemde yazılım var adobe ve ea en büyük destekçisi durumunda.
4. google chrome sadece bir browserdir öenmli olan şekli değil çalışma yapısında getirdiği yenilik farklıdır . tüm browserler tekbir program dahilinde çalışırken ki sayfanın kod hatası yüzünden kapanması durumunda tüm sekmeleriniz kapanırken bu sorun chrome de yaşanmaz ayrıca hızlıdır, amacıda budur.
5. linux işletim sistemlerini en son 2 3 sene önceki sürümlerle denemişseniz kod la uğraşırken şu an yaygın kullanım sağlamış ubuntu veya pardus gibi linux dağıtımlarında wireless ayarı yada dosya yüklemek için terminal kullanmazsınız,herşey mouse ile yapılabilmektedir.
6. linux son dönemde mac ve windows a teknoloji üreten bir yapı olmuştur. mac da ntfs hd ye veri yazmayı linuxçuların geliştirdiği fuse ve leopard ile gelen çoklu desktop özelliği compiz sayesinde ortaya çıkmıştır. ayrıca windowsu 3.1 sürümünden itibaren kullanıyorsanız ikon setine kadar macdan çalıntı olduğunu bilirdiniz. yani kimsenin windowsu kopyaladığı yok tabiki teknoloji dünyasında herkes iyi olan teknolojileri birbirinden almaktadırlar.
7. google andorid ve chrome os sayesinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde linux dünyasında büyük ivme kazandıracaktır.
8. windows la mücadele işine gelinecek olursak insanlar kullandıkları programların aynısını bulsalar bile çok büyük bir oranda windowstan geçmek istemeyeceklerdir bu alışkanlıkla ilintilidir şirkette kurduğum linuxlardan şikayeti ancak windows ikon setini kurunca kurtuldum düşünün !
Bütün bunlar windows intel ve nvidianın ucuz taklidi gibi gelir zaten sevenleri tarafındanda dah iyi olduğu için değilde ucuz olduğu hatta bedava(linux) olduğu için sevilir çoğuzaman (linux serverla it altyapısı kuranlar hariç-onlarında kendilerine göre iş odaklı sebepleri var)hernekdar bazı özel amaçlı testlerde ati amd ve linux, nvidia intel ve windows a üstün gelsede genel amaçlı testlerde cok gerilerde kalmaktadırlar