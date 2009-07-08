Google yeni işletim sistemi geliştiriyor; Chrome OS

Kullanıcıların nihai sürümünü merakla beklediği Windows 7 işletim sistemi için Microsoft'un çalışmaları devam ededursun, uzunca bir süredir kulaktan kulağa dolaşan iddia sonunda doğrulandı ve internet devi Google'ın yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı, firmanın ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Sundar Pichai ve mühendislik yöneticisi Linus Upson tarafından resmi olarak açıklandı. Akıllı telefonlar için geliştirdiği Android isimli açık kaynak işletim sistemiyle adından sıkça söz ettiren Google, yeni işletim sistemi Chrome OS ile netbook ve nettop gibi hem kompakt boyutlu hem de maliyet odaklı sistemleri gözüne kestirmiş durumda.

Akıllı telefonlar için hazırlanan Android platformunun, sistem üreticileri tarafından netbook'larda da kullanılacağı biliniyor. Linux tabanlı yapısı ve düşük sistem gereksinimleriyle taşınabilir formdaki pek çok cihazda kullanımı mümkün olan mobil işletim sistemi bir yana Google, Chrome OS adını verdiği yeni işletim sistemiyle hem mobil hem de masaüstü sistemleri hedef alacak. Hazırlık çalışmaları Android projesinden bağımsız olarak yürütülen Chrome OS, Android platformu gibi yine Linux alt yapısını kullanacak ve açık kaynak kodlu olacak. Chrome ile başlayan yolculukta doğal bir sonuç olduğu belirtilen Chrome OS işletim sistemi, üç temel ayak üzerine inşa ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Yapılan resmi açıklamaya göre Chrome OS ile özellikle hız, sadelik ve güvenlik konuları üzerinde durulacak. İnternet gezgini olarak Chrome ile gelecek olan yeni işletim sisteminde kullanıcı arayüzünün minimal bir şekilde tasarlanacağı ve sadece gerekli detaylara yer verileceği belirtiliyor. Hafif siklet yapısı ile hızlı sistem açılışı ve efektif internet deneyimi sunacağı belirtilen yeni işletim sistemi sayesinde Google, Döküman, Tablo ve Gmail gibi popüler çevrimiçi servislerinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını da sağlayacak. Hem x86 hem de ARM tabanlı sistemlerde çalışacağı belirtilen yeni işletim sistemi bu sayede Intel, AMD, Qualcomm, Freescale ve Samsung gibi farklı platform çözümlerinde çalışabilecek.

Vaktinin önemli bir kısmını internet karşısında geçiren kullanıcıların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda hazırlanacak olan Chrome OS işletim sistemi, farklı en küçük netbook modellerinden tam boyutlu masaüstü sistemlere kadar oldukça geniş bir yelpazede kullanılabilecek. Tabii Chrome OS ile Google'ın açık kaynak yeni bir işletim sistemi geliştirmesi özellikle Microsoft'un durumunu tehlikeye sokabilir zira firma Windows XP'den sonra Windows 7 işletim sisteminin de hafifletilmiş bir sürümünün netbook'larda kullanılmasını istediği bir süredir konuşulmakta. Öte yandan Moblin adını verdiği proje ile Intel'in de Linux tabanlı ve netbook odaklı bir işletim sistemi projesi olduğu biliniyor.

Şimdiden OEM üreticileri ve SI yani Sistem Entegratörleri ile konuşmaya başlayan Google, önümüzdeki yılın ikinci yarısı ile birlikte Chrome OS işletim sistemini kullanan bilgisayarların pazara giriş yapacağını belirtiyor. Yıl sona ermeden Chrome OS kodunu yayımlaması beklenen Google, web tabanlı tüm uygulamaların otomatik olarak yeni işletim sisteminde çalışabilecek. Chrome OS, özellikle sistemini konfigüre etmek için saatler harcamak istemeyen internet kullanıcılarına yeni bir alternatif sunacak gibi görünüyor.

http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html