Google’ın yeni amiral gemileri Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL ile ilgili tüm teknik detaylar sızdırıldı. Cihazlar birçok ortak özelliği paylaşsa da ekran boyutu, depolama başlangıcı, pil kapasitesi ve şarj hızında belirgin farklar yer alıyor.

Pixel 10 Pro modeli 6,3 inç LTPO OLED ekranla geliyor. 2856 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120Hz'e kadar yenileme hızını ve 3000 nit'e varan parlaklığı destekliyor. 128 GB depolama alanı sunan telefonda, 4870 mAh batarya ve 29W kablolu hızlı şarj bulunuyor. Pro XL ise 6,8 inçlik daha büyük bir ekran, 2992 x 1344 piksel çözünürlük, 256 GB başlangıç depolama, 5200 mAh batarya ve 39W hızlı şarj ile geliyor.

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Her iki cihazda da 42 MP ön kamera ve üçlü arka kamera sistemi yer alıyor: 50 MP ana sensör, 48 MP ultra geniş açı ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen 48 MP periskop telefoto kamera. Ayrıca Qi2 standardıyla uyumlu 15W kablosuz şarj desteği de var.

Google’ın yeni Tensor G5 işlemcisi ve 16 GB RAM, tüm seriye güç veriyor. Depolama seçenekleri ise 256 GB’den başlayıp 1 TB’ye kadar çıkıyor. İlginç şekilde, Pro modelin bataryası baz model Pixel 10’dan daha küçük. Nedeni ise buhar odası soğutma sisteminin cihazda yer alması. Pixel 10 serisinin 20 Ağustos’ta tanıtılması, 28 Ağustos’ta ise satışa çıkması bekleniyor.

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Pixel 10 Pro serisinin tanıtım ve satış tarihleri belli oldu

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