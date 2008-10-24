GPU tabanlı hızlandırma yapabilen Badaboom v1.0 indirilebilir durumda

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Nvidia kullanımını yaygınlaştırmak istediği CUDA mimarisi için yazılım üreticileri ve uygulama geliştiricileriyle işbirliği yapmaya devam ediyor. Yüksek işlem kapasitesine sahip grafik işlemcilerini oyunların ötesinde farklı amaç ve uygulamalarda da kullanmayı arzulayan firma mühendislerince geliştirilen CUDA mimarisi ekseninde hazırlanan uygulamalar kullanıcılara ciddi zaman kaybı kazanmaya ve merkezi işlem biriminin daha az meşgul olmasını sağlamayı hedefliyor.

Nvidia'nın CUDA mimarisinin tanıtımlarında kullandığı en önemli uygulamalardan biri Badaboom isimli özel video düzenleme uygulamasıydı. Elemental Technologies firmasının Nvidia ile işbirliği çerçevesinde CUDA mimarisini kullanarak hazırladığı Badaboom yazılımının 1.0 sürüm numaralı versiyonunun deneme sürümü yayınlandı. Standart versiyonu H.264 ve çift kanal stereo ses desteğiyle videoların iPod ve iPhone gibi taşınabilir cihazlara uygun çözünürlüğe dönüştürülmesinde kullanılacak gibi görünüyor.

Uygulamanın çalıştırılacağı sistemlerde 1.6GHz veya üstü AMD/Intel işlemci, GeForce 8 serisi veya üstü Nvidia ekran kartı ile Windows XP/Vista işletim sisteminin kullanılması tavsiye ediliyor.

GPU tabanlı hızlandırma ile videoların daha hızlı dönüştürülmesine olanak tanıyan Badaboom v1.0'ı indirmek için;

http://download.nvidia.com/downloads/nzone/demos/nzd_Badaboom_1.0_Trial.exe