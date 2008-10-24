GPU tabanlı hızlandırma yapabilen Badaboom v1.0 indirilebilir durumda

Nvidia kullanımını yaygınlaştırmak istediği CUDA mimarisi için yazılım üreticileri ve uygulama geliştiricileriyle işbirliği yapmaya devam ediyor. Yüksek işlem kapasitesine sahip grafik işlemcilerini oyunların ötesinde farklı amaç ve uygulamalarda da kullanmayı arzulayan firma mühendislerince geliştirilen CUDA mimarisi ekseninde hazırlanan uygulamalar kullanıcılara ciddi zaman kaybı kazanmaya ve merkezi işlem biriminin daha az meşgul olmasını sağlamayı hedefliyor.
Nvidia'nın CUDA mimarisinin tanıtımlarında kullandığı en önemli uygulamalardan biri Badaboom isimli özel video düzenleme uygulamasıydı. Elemental Technologies firmasının Nvidia ile işbirliği çerçevesinde CUDA mimarisini kullanarak hazırladığı Badaboom yazılımının 1.0 sürüm numaralı versiyonunun deneme sürümü yayınlandı. Standart versiyonu H.264 ve çift kanal stereo ses desteğiyle videoların iPod ve iPhone gibi taşınabilir cihazlara uygun çözünürlüğe dönüştürülmesinde kullanılacak gibi görünüyor.
Uygulamanın çalıştırılacağı sistemlerde 1.6GHz veya üstü AMD/Intel işlemci, GeForce 8 serisi veya üstü Nvidia ekran kartı ile Windows XP/Vista işletim sisteminin kullanılması tavsiye ediliyor.
GPU tabanlı hızlandırma ile videoların daha hızlı dönüştürülmesine olanak tanıyan Badaboom v1.0'ı indirmek için;
http://download.nvidia.com/downloads/nzone/demos/nzd_Badaboom_1.0_Trial.exe
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Çoğu video formatını destekliyor, çıktı formatı MP4 / h.264 oluyor sadece.
Çevirmiyor kardeşim.Her videoyu görmüyor desteklenmeyen biçim diyor.İmtoo mpeg encoder gibi bir programa uygulasalar bunu çok güzel olur.
Gpu'nun gücünü kullanması güzel ama program benimde hoşuma gitmedi dediğin gibi her codec'i desteklemiyor
1.5 saatlik bir dvd filmi 14 dakikada iPhone için MP4 formatına çevirdi. 150 fps gibi bir hız yakaladı 1000 kbit mp4 için. Rakam gayet iyi bir değer.
yalnız haberin en sevindirci kısmı "GeForce 8 serisi veya üstü Nvidia ekran kartı ile Windows XP..." idi. biran aklıma GT200 serisini satmak için şimdilik 9 ve 8 serisine destek olmaz mı acaba diye bi soru gelmişti... :D
Nvidia ya bu renkler yüzündende ayrı sempatim var takımımın renklerini kullanıyorlar Yeşil-Siyah
Nvidia bize siyah deseneeeee
Hocam alınmayın ama, ben bu ati ci nvidia cı, amd ci, intelci kavramını anlayabilmiş değilim???
Ya burada siz o anlamda belki kullanmadınız ama yav arkadaşım amd,intel,nvidia hepsi emperyalis düzenin bir parçası ve bizleri bu düzene sokarak sömürüyorlar. Biz neden takım tutar gibi bunları tutuyoruz???
HAdi fenerbahçe beşiktaş galatasaray ne biliyim bursa spor bunlar bize zara vermiyor ancak amd gibi firimalar bizleri sadece köle yapıyor, kendi ülkesinde gerçek amacıyla kullanılıyor. Bizler sadece güç tutkunluğu yapıyoruz...
Tükiyede de bu parçaları gerçek anlamında kullananları direk kapıyorlar zaten beyin göçü halinde, böylelikle ülkemizde gene bu ürünleri gerçek anlamında kullanan kimse kalmıyor!
Gene güç tutkunluğu amd ciyim, ati ciyim, o daha iyi ben nvidia yı sevmem. Hocam Nvidia,ati,amd,intel seni seviyormu acaba sen onları sevesin???????????? Bu ne platonik bir aşktır diyorum bu terimleri kullanan herkese...
biz aticiyiz deneyemiyoz