Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

Tam Boyutta Gör Nvidia, 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak, bu sınırı aşan tarihteki ilk şirket olmayı başardı. Şirketin hisse fiyatı, yapay zekaya yönelik büyük ilgi ve Nvidia’nın bu alanda hem eğitim hem de çıkarım (inference) süreçleri için donanım ve yazılım sağlayıcısı olması dolayısıyla edindiği eşsiz konum nedeniyle artmaya devam ediyor. Nvidia'nın piyasa değeri, geçen yıl Şubat ayında ilk kez 2 trilyon doları, Haziran ayında da 3 trilyon doları aşmıştı.

Nvidia bu tarihi başarıyla yalnızca Apple, Amazon, Alphabet, Meta ve Microsoft gibi teknoloji devlerini değil, aynı zamanda çoğu yarı iletken üreticisini de geride bıraktı. Bu alanda yalnızca Broadcom (1,298 trilyon dolar) ve TSMC (1,2 trilyon dolar), dünyanın en değerli şirketleri listesinde ilk 10’a girerek trilyon dolarlık değerlemeyi aşabilmiş durumda.

Diğer büyük yarı iletken firmaları ise bu seviyeden oldukça uzakta. Örneğin, ASML’nin piyasa değeri 313,22 milyar dolar, AMD’nin 226,76 milyar dolar, Texas Instruments’ın 197,61 milyar dolar, Arm Holdings’in 161,3 milyar dolar ve Qualcomm’un 175,67 milyar dolar seviyesinde. Bir zamanların gözde şirketi Intel ise şu an sadece 101,26 milyar dolar değerinde.

Nvidia’nın rakiplerine kıyasla bu kadar yüksek bir piyasa değerine ulaşması, şirketin günümüz yüksek teknoloji ekosistemindeki benzersiz rolünü açıkça ortaya koyuyor.

Nvidia Helix Parallelism: Yapay zekada uzun bağlam sorunu çözüldü 15 sa. önce eklendi

Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, OpenAI ve xAI gibi neredeyse tüm önde gelen yapay zeka şirketlerine GPU sağlıyor. Şu ana kadar yalnızca Microsoft Azure, veri merkezi genişletme hızını yavaşlatacağını duyurdu. Diğer şirketler ise, önümüzdeki yıllarda yüz binlerce, hatta milyonlarca Nvidia GPU'su içeren AI kümeleri kurmak için planlarını sürdürüyor. Bu da Nvidia’nın geleceği için son derece olumlu bir tablo çiziyor.

Artışın sebepleri neler?

Uzmanlar, yatırımcıların Nvidia’ya olan güvenini üç temel nedene bağlıyor. İlki, yapay zeka sektörünün önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceği beklentisi ve bunun da Nvidia’nın donanım satışlarını artıracağı inancı. İkincisi, şu ana kadar Nvidia’nın yapay zeka eğitim ve çıkarım süreçlerinde sunduğu performansı ve ölçeklenebilirliği yakalayabilen başka bir donanım çözümünün ortaya çıkmamış olması. Üçüncüsü ise, ABD’nin başta Orta Doğu ve Avrupa olmak üzere önemli ticaret ortaklarıyla yeni anlaşmalar yapacağı beklentisi; bu da Nvidia’nın Çin’e yüksek performanslı GPU satamamasından kaynaklanan kayıplarını telafi edebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: