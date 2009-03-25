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GPU-Z'nin 0.3.3 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GPU-Z'nin 0.3.3 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı
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Donanım severlerin sık sık kullandığı, ücretsiz olarak dağıtılan GPU-Z uygulamasının 0.3.3 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Programın yeni versiyonu özellikle AMD-ATi'nin önümüzdeki günlerde sunacağı yeni GPU/ekran kartlarına verilen destek ile öne çıkıyor.

GPU-Z v0.3.3 ile gelen yenilik/değişiklikler;

- ATi RV740 (HD 4750, HD 4770) ve RV790 (HD 4890) desteği
- Nvidia G98 GPU'su için paralel işlemci sayısında düzeltme
- GeForce GTX 275 desteği

GPU-Z uygulamasının yeni versiyonu hakkında detaylı bilgi almak ve uygulamayı indirmek içinburaya tıklayabilirsiniz.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hobo. 10 yıl
Teşekkürler. İndiriyorum yeni sürümü.
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MÜŞAVİR 10 yıl
Hemen indiriyorum.
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