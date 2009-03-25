GPU-Z'nin 0.3.3 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

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Donanım severlerin sık sık kullandığı, ücretsiz olarak dağıtılan GPU-Z uygulamasının 0.3.3 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Programın yeni versiyonu özellikle AMD-ATi'nin önümüzdeki günlerde sunacağı yeni GPU/ekran kartlarına verilen destek ile öne çıkıyor.

GPU-Z v0.3.3 ile gelen yenilik/değişiklikler;



- ATi RV740 (HD 4750, HD 4770) ve RV790 (HD 4890) desteği

- Nvidia G98 GPU'su için paralel işlemci sayısında düzeltme

- GeForce GTX 275 desteği



GPU-Z uygulamasının yeni versiyonu hakkında detaylı bilgi almak ve uygulamayı indirmek içinburaya tıklayabilirsiniz.

