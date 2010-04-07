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GPU-Z'nin 0.4.2 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

9 yıl
15,2b
1
9
Test Yazılımları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GPU-Z uygulamasının 0.4.2 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Ekran kartları hakkında detaylı bilgilendirme sunan ve ücretsiz olarak dağıtılan uygulamanın yeni versiyonunda model güncellemesinden öte daha önce rapor edilmiş hataların düzeltilmesine ağırlık verildiğini görüyoruz.
- Nvidia ekran kartları için tespit edilen fan kontrolcüsüyle ilgili hatanın düzeltilmesi.
- MSI Radeon HD 5830 TwinFrozr II için tespit edilen sistem çakışma sorunun düzeltilmesi.
- Validasyon Upload sistemi için girilmiş isimlere Unicode desteği.
- Bellek bant genişliği hesaplamasında güncelleme; Birim olarak  1 GB/sn = 1,000,000,000 byte saniye.
GPU-Z 0.4.2'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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csheer 4 yıl
CPU-Z VE EVERESTIN ALT SURUMLERINI KULLANDIM SISTEMI TANIMAK ICIN KULANILAN BIR PROGRAM YADA EN KISA YOL WİN PENCERESİNE TIKLADIGINIZDA ARA YAZAN BOS BEYAZ ALAN VAR ORAYA KCUK HARFLERLE dxdiag yazılarakta sıstem tanılabılır
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Batuist 9 yıl
GTX280M'in phsyx desteği neden yok??? hayret ettim şimdi...
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Furkán 9 yıl
Yükleyelim bari PC'ye.Teşekkürler..
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mav1li 9 yıl
Yeni sürümde yarışmaya katılamıyorsunuz. 0.40 ı deneyin.
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cagancelik 9 yıl
Bu sürüm benim güncellenmiş çevirimi de içeriyor. Daha önceki GPU-Z çevirimdeki ufak tefek yazım hatalarımı düzeltip birkaç kavramı Türkçeleştirdim. Malesef 0.4.0 sürümüne yetiştiremedim ama w1zzard sağolsun kısa sürede güncellemiş yeni sürüme.
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Tolgá 9 yıl
bant genişliği düzeltmeleri yerinde olmuş...64gb/sn lik kartımın 62.3 görünmesi kötü etti beni
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