GPU-Z'nin 0.4.2 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
GPU-Z uygulamasının 0.4.2 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Ekran kartları hakkında detaylı bilgilendirme sunan ve ücretsiz olarak dağıtılan uygulamanın yeni versiyonunda model güncellemesinden öte daha önce rapor edilmiş hataların düzeltilmesine ağırlık verildiğini görüyoruz.
- Nvidia ekran kartları için tespit edilen fan kontrolcüsüyle ilgili hatanın düzeltilmesi.
- MSI Radeon HD 5830 TwinFrozr II için tespit edilen sistem çakışma sorunun düzeltilmesi.- Validasyon Upload sistemi için girilmiş isimlere Unicode desteği.
- Bellek bant genişliği hesaplamasında güncelleme; Birim olarak 1 GB/sn = 1,000,000,000 byte saniye.
GPU-Z 0.4.2'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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