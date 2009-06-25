Green House 128GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japonya merkezli donanım üreticisi Green House, taşınabilir depolama sürücüleri segmenti için hazırladığı yeni SSD modelini duyurdu. Firmanın GH-SSDE128GU-M kod adına sahip olan yeni SSD modeli 117 x 72 x 10 mm boyutlarında ve 63 gram ağırlığında. USB 2.0 ara birimine destek veren 128GB'lık depolama kapasitesi sunan NAND flash tabanlı sürücünün MLC (Mutli Level Cell) tipi bellek yongası kullandığı ayrıca okuma-yazma hızlarının sırasıyla 20MB/sn ile 18MB/sn olarak belirlendiği açıklandı.
128GB'lık yeni SSD'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken, Green House fiyat hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.
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Bu olabilir , 120Gb Ocz Apex in okuma hızı 230mb , yazma hızı 160mb idi.
Tr de satılan en ucuz 120GB lık SSD 1000TL nin üzerinde.
Boyutları fena degil , şekil ve hafızada güzel , birde şu yukarısı olmasaydı
Haber için teşekkürler.