Green House 128GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Japonya merkezli donanım üreticisi Green House, taşınabilir depolama sürücüleri segmenti için hazırladığı yeni SSD modelini duyurdu. Firmanın GH-SSDE128GU-M kod adına sahip olan yeni SSD modeli 117 x 72 x 10 mm boyutlarında ve 63 gram ağırlığında. USB 2.0 ara birimine destek veren 128GB'lık depolama kapasitesi sunan NAND flash tabanlı sürücünün MLC (Mutli Level Cell) tipi bellek yongası kullandığı ayrıca okuma-yazma hızlarının sırasıyla 20MB/sn ile 18MB/sn olarak belirlendiği açıklandı.

128GB'lık yeni SSD'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken, Green House fiyat hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.