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Green House 128GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Green House 128GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu
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Japonya merkezli donanım üreticisi Green House, taşınabilir depolama sürücüleri segmenti için hazırladığı yeni SSD modelini duyurdu. Firmanın GH-SSDE128GU-M kod adına sahip olan yeni SSD modeli 117 x 72 x 10 mm boyutlarında ve 63 gram ağırlığında. USB 2.0 ara birimine destek veren 128GB'lık depolama kapasitesi sunan NAND flash tabanlı sürücünün MLC (Mutli Level Cell) tipi bellek yongası kullandığı ayrıca okuma-yazma hızlarının sırasıyla 20MB/sn ile 18MB/sn olarak belirlendiği açıklandı.

128GB'lık yeni SSD'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken, Green House fiyat hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.


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Python 10 yıl
2.5 inçlik usb kutusu içinde ssd var hdd olarak arabirimi usb oldugu için hızları düşük olmuş
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sertacaygun 10 yıl
Samsung, Intel, ne kullanıyor peki asıl olarak ?
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karmaşık 10 yıl
ubs 2.0 kullandığı için hızlı olması beklenmemeli ssd olduğu içinde ucuz olmayacaktır taşınabilir olması açısından iki tane 64 gb usb bellek veya tek 128 gb bellek daha uygun olacaktır
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler, fiyatıda uygun olursa üründe paylaşlır sanırım
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rx7enes 10 yıl
okuma yazma hızlarındaki sıfırlar unutulmuş olmalı
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Chris Brown 10 yıl

Orjinalden alıntı: rx7enes

okuma yazma hızlarındaki sıfırlar unutulmuş olmalı


Bu olabilir , 120Gb Ocz Apex in okuma hızı 230mb , yazma hızı 160mb idi.

Tr de satılan en ucuz 120GB lık SSD 1000TL nin üzerinde.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
SSD mi USB bellek mi bence ürünü tekrar gözden geçirsinler
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maknc 10 yıl
Haber için teşekkürler ama yüksek fiyatlı çıkacaktır boyutlarından dolayı..
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razorc 10 yıl
ne bu okuma yazma hızları yaa... direk koptum okuyunca :D bir de bunu 100lerce dolardan satmaya uğraşırlar!!!!!
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sampiyon bilo 10 yıl
Ne bu ya.Flash bellek hızında yapmışlar SSD'yi.Bari ucuza satsınlarda bir anlamı olsun.
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Chris Brown 10 yıl
okuma-yazma hızlarının sırasıyla 20MB/sn ile 18MB/sn olarak belirlendiği açıklandı.


Boyutları fena degil , şekil ve hafızada güzel , birde şu yukarısı olmasaydı


Haber için teşekkürler.
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