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Green House, PATA arabirimini destekleyen yeni SSD'lerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Green House, PATA arabirimini destekleyen yeni SSD'lerini duyurdu
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SSD olarak bilinen flash bellek tabanlı katı hâl disklerinin özellikle önümüzdeki yıldan itibaren son kullanıcılar arasında yaygınlaşmaya başlaması ve 2010 yılından sonra günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik tabanlı disklere karşı ciddi bir tehdit unsuru oluşturması bekleniyor. Her ne kadar üreticiler için maliyetler son kullanıcıları yakalayabilecek düzeyen gelmiş olmasa da geleceğe yatırım yapmak ve şimdiden ürün gamını hazırlamak için depolama çözümleri üzerine çalışan firmalar arka arkaya yeni SSD modellerini duyurmaya devam ediyor.

Xtreem serisi bellekleriyle tanınan Team Group firmasının dün haberini verdiğimiz Combo serisi SSD modellerinden sonra Japonya merkezli Green House firması da yeni SSD modellerini duyurdu. 2.5" boyutunda 7 yeni SSD hazırlayan firmanın çözümleri SATA yerine PATA arabirimini kullanıyır ve 2.7 milyon saatlik çalışma ömrü sunuyor.

Modeline göre MCL ve SLC tipi NAND flash yongalarının kullanıldığı NAND flash tabanlı depolama çözümlerinde SLC yongalı 16GB (GH-SSD16GP-2S), 32GB (GH-SSD32GP-2S) ve 64GB (GH-SSD64GP-2S) kapasiteli modeller 45MB/sn okuma ve 41MB/sn yazma, MCL yongalı 16GB (GH-SSD16GP-2M), 32GB (GH-SSD32GP-2M), 64GB (GH-SSD64GP-2M) ve 128GB (GH-SSD128GP-2M) kapasiteli modeller ise 41MB/sn okuma ve 16MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor.

Japonya'da satışa sunulan SSD'lerin fiyatları ise şu şekilde;

- GH-SSD16GP-2S kodlu model 266$
- GH-SSD32GP-2S kodlu model 513$
- GH-SSD64GP-2S kodlu model 916$
- GH-SSD16GP-2M kodlu model 132$
- GH-SSD32GP-2M kodlu model 152$
- GH-SSD64GP-2M kodlu model 307$
- GH-SSD128GP-2M kodlu model 513$


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 11 yıl
birde bir sürü modelini çıkarmışlar bu fiyata sattıkları ürünle hedefledikleri kitleyi merak ediyorum doğrusu
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl
Sata'nın suyu mu çıktı pata yapmışlar pehh
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