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G.Skill 64GB ve 128GB kapasiteli iki yeni SSD hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill 64GB ve 128GB kapasiteli iki yeni SSD hazırladı
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Yüksek performanslı bellekleriyle tanınan G.Skill, 64GB ve 128GB kapasiteli yeni SSD'lerini duyurdu. Firmanın flash bellek teknolojisini esas alan katı halli depolama çözümeri, gelen haberlere göre OCZ'nin Core serisi gibi maliyet noktasına iddialı fiyat seviyesinden kullanma sunulacak gibi görünüyor. SATA-II arayüzünü destekleyen ve 2.5" formunda olan disklerin 1.5 milyon saatlik kullanım ömrüne ve 0.2ms'lik etişim süresine sahip olduğu bildiriliyor.

EDC/ECC fonksiyonunu destekleyen SSD'lerin MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarını kullandığı, okuma hızlarının 155MB/sn, yazma hızlarının ise 90MB/sn olacağı bildiriliyor. Muhtemelen ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak SSD'lerin pazara giriş yapacağı tarih hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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max975 11 yıl
piyasada ne kadar oyuncu olursa o kadar iyi olur
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KanKoKan 11 yıl
Fiyat hakkında bir bilgi yok sanırım ?
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