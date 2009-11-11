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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, Falcon II serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. Firmanın 2.5-inç boyutundaki NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüleri, 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan bellek yongalarını kullanıyor. Indilinx tarafından hazırlanan yeni ECO kontrolcüsü ile donatılan sürücülerde, aynı zamanda yüksek performans için 64MB bellek kapasitesine yer veriliyor.

SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat eden Falcon II serisi yeni SSD sürücüleri, Windows 7'nin TRIM özelliğini de destekliyorlar. 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen yeni sürücülerden 64GB'lık model 220MB/sn okuma ve 110MB/sn yazma, diğer iki model ise 220MB/sn okuma ve 150MB/sn yazma hızlarını destekliyor.

İki yıllık garanti ile gelen Falcon II serisi yeni SSD sürücülerini önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planlayn G.Skill henüz herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı.

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