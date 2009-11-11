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G.Skill Falcon II serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill Falcon II serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, Falcon II serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. Firmanın 2.5-inç boyutundaki NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüleri, 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan bellek yongalarını kullanıyor. Indilinx tarafından hazırlanan yeni ECO kontrolcüsü ile donatılan sürücülerde, aynı zamanda yüksek performans için 64MB bellek kapasitesine yer veriliyor.

SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat eden Falcon II serisi yeni SSD sürücüleri, Windows 7'nin TRIM özelliğini de destekliyorlar. 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen yeni sürücülerden 64GB'lık model 220MB/sn okuma ve 110MB/sn yazma, diğer iki model ise 220MB/sn okuma ve 150MB/sn yazma hızlarını destekliyor.

İki yıllık garanti ile gelen Falcon II serisi yeni SSD sürücülerini önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planlayn G.Skill henüz herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı.

G.Skill Falcon II serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu
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colins547 10 yıl
SSD ler ucuzlasın piyasa canlansın :D
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TuBe-Online 10 yıl
ssd ler ucuzlasada alsak
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