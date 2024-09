Telefon Tavsiyeleri - Eylül 2024

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon tavsiyelerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Eylül ayı videosu ile karşınızdayız.

Samsung Galaxy M34, 6.5 inç FHD+ Amoled 120Hz ekranı, Samsung Exynos 1280 işlemcisi ve 6GB RAM ile güçlü bir performans sunuyor. 128GB depolama alanı, genişletilebilir MicroSD kart desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor. 50MP OIS ana kamera, 8MP geniş açı ve 2MP makro kamera ile fotoğrafçılık deneyimini zenginleştiriyor. 6000mAh pil kapasitesi ve 25W hızlı şarj özelliği ile uzun süreli kullanım vaat ediyor. 5G, Wi-Fi5, BT5.3, NFC ve 3.5mm jak gibi bağlantı seçenekleriyle donatılmış olan bu cihaz, yüz tanıma ve yan tarafta parmak izi okuyucu gibi güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Android 13 tabanlı One UI işletim sistemi, 5 yıl güvenlik ve 4 ana sürüm Android güncellemesi ile güncel kalırken, 8.8mm kalınlık ve 208g ağırlık ile taşınabilirliği koruyor.



Samsung Galaxy A35 5G, etkileyici özelliklerle donatılmış bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. 6.6 inç FHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı, keskin ve akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Samsung Exynos 1380 işlemci ve 8GB RAM ile güçlendirilmiş bu cihaz, yüksek performanslı kullanım vaat ediyor. 50MP OIS ana kamera, geniş açılı ve makro çekimler için ek lenslerle birlikte gelirken, 5000mAh kapasiteli pil uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca, Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi ve uzun süreli güncelleme desteği ile kullanıcılarına güncel bir deneyim sunmayı hedefliyor.



Realme 11 Pro, etkileyici özelliklerle dolu bir cihaz gibi görünüyor. 6.7 inç FHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı, keskin ve akıcı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. MediaTek Dimensity 7050 işlemci ve 8GB RAM ile güçlendirilmiş, bu da yüksek performans vaat ediyor. 100MP OIS ana kamera, detaylı fotoğraflar çekebilirken, 5000mAh pil ve 67W hızlı şarj özelliği uzun süreli kullanım sağlıyor. Ayrıca, Android 13 tabanlı Realme UI işletim sistemi ve vaat edilen güncelleme desteği ile güncel kalıyor.



Poco X6 Pro, 17.100 TL fiyat etiketiyle dikkat çekici özelliklere sahip bir akıllı telefon. 6.67 inç FHD+ Amoled ekranı 120Hz tazeleme hızı sunuyor ve MediaTek Dimensity 8300 işlemci ile güçlendirilmiş. 8GB RAM ve 256GB depolama alanı, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak genişlikte. Fotoğraf ve video için 64MP OIS ana kamera, 8MP geniş açı ve 2MP makro kamera ile donatılmış, ayrıca 16MP ön kamera bulunuyor. 5000mAh kapasiteli pil ve 67W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım vaat ediyor. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, IR ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Güvenlik için yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu özellikleri bulunurken, Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile güncel bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 4 yıl güvenlik ve 3 ana sürüm Android güncellemesi desteği de var. IP54 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan bu cihaz, 8.35mm kalınlık ve 190g ağırlık değerleriyle de oldukça taşınabilir.



Nothing Phone (2a), özellikle tasarım ve yazılım açısından dikkat çekici bir bütçe dostu telefon olarak piyasaya sürülmüştür. Şeffaf tasarımı ve arka LED aydınlatması ile göz alıcı bir görünüme sahip olan bu cihaz, kullanıcılarına temiz bir arayüz ve bloatware'den arındırılmış bir deneyim sunmaktadır. 120Hz OLED ekranı, güçlü kameraları ve iyi pil ömrü ile öne çıkan Nothing Phone (2a), aynı zamanda MediaTek Dimensity 7200 işlemci ve 8GB RAM ile akıcı bir performans vaat etmektedir. Android 14 tabanlı Nothing OS işletim sistemi ve uzun süreli güncelleme desteği ile kullanıcılarına güncel bir deneyim sunmayı hedeflemektedir.



Honor 200, 20.000 TL fiyat etiketiyle dikkat çekici özelliklere sahip. 6.7 inç FHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı, keskin ve akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, 12GB RAM ve 512GB depolama alanı ile güçlü performans vaat ediyor. 50MP OIS ana kamera, geniş açılı ve telefoto lenslerle destekleniyor ve 50MP'lik ön kamera selfie tutkunları için ideal. 5200mAh kapasiteli batarya ve 100W hızlı şarj özelliği, uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı tanıyor. 5G, Wi-Fi 6 gibi bağlantı seçenekleri ve yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu gibi güvenlik özellikleriyle donatılmış. Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi, 4 yıl güvenlik ve 3 ana sürüm Android güncellemesi ile güncelliğini koruyor. Ürünün 7.7mm kalınlığı ve 187g ağırlığı ise taşınabilirliği kolaylaştırıyor.



Poco F6, etkileyici özelliklerle dolu modern bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. 6.67 inç FHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı, kullanıcılara akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ve 8GB RAM ile güçlendirilmiş bu cihaz, yüksek performanslı bir kullanım vaat ediyor. 50MP OIS ana kamera ve 20MP ön kamera, fotoğrafçılık tutkunları için ideal. 5000mAh pil kapasitesi ve 90W hızlı şarj özelliği ile Poco F6, uzun süreli kullanım için uygun. Ayrıca, Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi, kullanıcılarına güncel ve güvenli bir yazılım deneyimi sunuyor. IP64 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan bu cihaz, 179 gram ağırlığında ve 7.8mm inceliğinde zarif bir tasarıma sahip.



Honor 200 Pro, 30.000TL fiyat etiketiyle dikkat çekici özellikler sunuyor. 6.78 inç FHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı, görsel deneyimi üst düzeye taşıyor. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ve 12GB RAM ile güçlü performans vaat ediyor. 50MP OIS ana kamera, geniş açılı ve telefoto lenslerle zenginleştirilmiş kamera sistemi, fotoğrafçılık tutkunları için ideal. 5200mAh kapasiteli batarya ve 100W hızlı şarj özelliği, kullanıcıların gün boyu enerji ihtiyacını karşılıyor. IP65 sertifikası ise cihazın su ve toza karşı dayanıklılığını gösteriyor.



Samsung Galaxy S23 Ultra, etkileyici özelliklerle donatılmış bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. 6.8 inç QHD+ Amoled ekranı ve 120Hz yenileme hızı, keskin ve akıcı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 8GB RAM ile güçlü performans vaat ediyor. 200MP ana kamera, geniş açılı, telefoto ve periskop lenslerle birlikte, fotoğrafçılıkta yeni sınırlar zorluyor. 5000mAh pil kapasitesi ve hızlı şarj özellikleri, uzun süreli kullanım için ideal. Android 13 tabanlı One UI işletim sistemi, kullanıcı dostu bir arayüz ve güncel yazılım desteği sağlıyor. IP68 sertifikası ise cihazın suya ve toza karşı dayanıklılığını gösteriyor. Samsung Galaxy S23 Ultra, teknoloji meraklıları için kapsamlı bir paket sunuyor.



Samsung Galaxy S24 Ultra, etkileyici bir 6.8 inç QHD+ Amoled ekran ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile güçlü performans vaat ediyor. 200MP ana kamera, geniş, telefoto ve periskop lenslerle destekleniyor ve 5000mAh pil, hızlı şarj seçenekleriyle uzun süre dayanıklılık sağlıyor. Cihaz, Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi ile çalışıyor ve 7 yıl boyunca güvenlik ve sistem güncellemeleri alacak şekilde tasarlanmış. IP68 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklı olan bu telefon, 8.6mm kalınlığında ve 232g ağırlığında bir yapıya sahip.



Apple iPhone 16, yenilikçi özellikleri ve güçlü performansı ile dikkat çekiyor. 6.1 inç FHD+ OLED ekranı, canlı ve keskin görüntüler sunarken, Apple A18 işlemci hızlı ve verimli bir deneyim sağlıyor. 48MP OIS ana kamera ve 12MP geniş açı/ön kamera, etkileyici fotoğraflar çekmenize olanak tanır. 128GB depolama alanı bulunuyor. 5G ve Wi-Fi 7 desteği ile hızlı internet bağlantısı, iOS 18 işletim sistemi ile de güncel ve güvenli bir kullanım vaat ediyor. IP68 sertifikası, cihazın suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. 7.8mm incelik ve 170g ağırlık ile de taşınabilirliği kolaylaştırıyor.



Apple iPhone 16 Pro, teknoloji meraklılarını heyecanlandıran özelliklerle dolu. 6.3 inç FHD+ OLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı, keskin ve akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Apple'ın A18 işlemcisi ile güçlendirilmiş olan bu model, 48MP OIS ana kamera, geniş açılı ve telefoto lenslerle birlikte üstün fotoğrafçılık kapasitesine sahip. 128GB depolama alanı, 5G ve Wi-Fi 7 bağlantı hızları, iOS 18 işletim sistemi ve USB 3.2 Gen 2 Type-C port gibi özelliklerle donatılmış. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan iPhone 16 Pro, 8.25mm incelik ve 199g ağırlıkla hem şık hem de taşınabilir.

00:00 - Giriş

00:17 - Samsung Galaxy M34

01:16 - Samsung Galaxy A35

02:03 - Realme 11 Pro

02:46 - Poco X6 Pro

03:10 - Nothing Phone (2a)

03:33 - Honor 200

04:19 - Poco F6

04:52 - Honor 200 Pro

05:13 - Samsung Galaxy S23 Ultra

05:37 - Samsung Galaxy S24 Ultra

06:20 - Apple iPhone 16

07:16 - Apple iPhone 16 Pro

08:38 - Kapanış