Güneş enerjisi ile taşınabilir ne varsa şarj edin ; Voltec Messenger güneş enerjisi panelli çantalar

Taşınabilir cihazlar ne kadar fazla artış gösterirse, kişilerin yolculukları sırasında ihtiyaç duydukları elektrik enerjiside o kadar artmakta. Bir çoğumuz dışardayken cep telefonu veya MP3 çaların şarjının bitmesi nedeni ile sıkıntılı anlar yaşamışızdır. Yolculuk esnasında yerleşik şebekeden yararlanamayacağımızdan dolayı en iyi çözüm güneş enerjisi panelleri oluyor. Şu ana kadar bir çok taşınabilir güneş enerjisi paneli değişik kombinasyonda kullanıcıların ilgisine sunuldu. Kimi zaman katlanıp cebe giren paneller kimi zaman ceketlere bazende şapkalara monte edildiler.

Fakat güneş paneli en iyi kombinasyou çantalarla oluşturmakta. Günlük hayatta iş ve ya okul dökümanlarımızı taşımak için kullandığımız çantalar hem dışarıda çoğu zaman yanımızda oluyorlar hem de güneş enerjisi ile şarj edilecek olan ürün direk çanta içerisinde rahatlıkla taşınabiliyor. Taşınabilir güneş enerjisi panelleri hakkında oldukça tecrubeli bir firma olan Voltaic'in Messenger modeli güneş enerjisi panelli çantaları, içerisinde barındırdığı 2,200mAh gücünde Li-Ion piller ile kullanıcısına oldukça fazla esneklik sağlıyor.

15'' ekranlı bir diz üstü bilgisayarı taşımak için yeterli boyutlara sahip olan ürün, eğer içerisinde şarj edilecek bir cihaz yoksa güneşten elde ettiği enerji ile yerleşik olan bataryayı şarj etmekte. Kullanıcı daha sonra güneş görmeyen bir ortamda olsa dahi batarya içerisindeki enerji ile ister cep telefonunu ister diz üstü bilgisayarını veya MP3 çalarını şarj edebilmekte.

Çanta içerisindeki pil eğer uzun bir yola gidecekseniz ve hiç güneşli bir ortamda bulunmayacaksanız araç şarjı veya AC adaptör ile şarj edilebiliyor. Bu iyi düşünülmüş bir olay çünkü araçla giderken dahi çanta içerisindeki üniteyi şarj ederek doğa gezinizde yedek bir bataryayı yanınızda bulundurmuş oluyorsunuz. Ürün 11 adet şarj soketi ile beraber geliyor. Bu soketler arasında USB şarj soketinden, araba şarjına ve çeşitli telefonların şarj soketlerine kadar geniş bir yelpazade ürünler bulunmakta. (Buraya tıklayarak soket listesine ulaşabilirsiniz) Bu sayede olabildiğince fazla taşınabilir cihaz güneş panelli çantanız ile şarj edilebilmekte.

Üç (3) adet suya karşı korunmuş güneş paneli, toplamda 4 Watt güç üretmekte. 4 Watt güç ile en azından cep telefonları ve cep bilgisayarlarını fişe takmışçasına hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarlarda şarj işlemi şebekeden yapılan şarja oranla daha yavaş olabilir ama ücretsiz bir enerji ile yolda yapılan şarjın yavaşlığından kimsenin şikayet edeceğini sanmıyorum.

Voltec'in suya dayanıklı olarak kaliteli bir işçilikle ürettiği Messenger taşıma çantasını yurtdışında 229$ fiyatla satın alabilirsiniz. Çantanın 1.5 Kilo olan ağırlığı dışında diz üstü bilgisayarı olan veya sürekli seyahat halinde olan ve taşınabilir cihazlarını şarj etmeye vakit bulamayan kişiler için bir eksiği bulunmamakta.

http://voltaicsystems.com/bag_messenger.shtml