Güneş’in kutupları ilk kez görüntülendi: İşte tarihi kareler

Solar Orbiter, 18 Şubat'taki Venüs yakın geçişini bir sıçrama tahtası gibi kullanarak Güneş’in ekvator düzleminin dışına çıkmayı başardı. Yaklaşık bir ay sonra, 17 derece eğimli bir açıdan Güneş’in güney kutbuna bakarak benzersiz veriler topladı. ESA’nın 12 Haziran’da yayımladığı görüntülerde, güney kutbunda hem kuzey hem de güney manyetik kutupların aynı anda bulunduğu gözlemlendi. Bu, Güneş’in yaklaşık 11 yılda bir yaşadığı manyetik kutup değişiminin tam ortasına denk gelen olağanüstü bir durumu gözler önüne seriyor. Bilim insanları, bu tür bir geçiş döneminin kutup bölgelerinde nasıl geliştiğini ilk kez bu kadar net biçimde izleme şansı buldu.
Manyetik kaos
Solar Orbiter, Güneş gözlemlerinde yeni bir dönemi başlatmış olsa da bu yalnızca başlangıç. 24 Aralık 2026’da planlanan bir sonraki Venüs geçişi, uzay aracının yörüngesini 23 dereceye kadar eğerek kutup bölgelerine daha dik açıdan bakmasını sağlayacak.
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.