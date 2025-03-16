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    Ay’dan çekilen olağanüstü Güneş tutulması fotoğrafı büyüledi

    Firefly Aerospace’in tarih yazan Ay iniş aracı Blue Ghost, özgeçmişine önemli bir başarı daha ekledi. Araç, Ay’dan çektiği Güneş tutulması fotoğrafı ile adeta büyüledi.
    Ay’dan çekilen olağanüstü Güneş tutulması fotoğrafı büyüledi Tam Boyutta Gör
    Firefly Aerospace’in Blue Ghost adlı Ay iniş aracı, Dünya’nın Güneş’i büyük ölçüde kapattığı etkileyici bir tutulma anını yakaladı. Görüntüde, Güneş’in yalnızca ince bir halka şeklinde görülebildiği elmas yüzük efekti oluştu. İlginç bir şekilde, bu görüntü, 2000’lerin başındaki popüler bilim kurgu dizisi Heroes’un logosuna da oldukça benziyor.

    Ay'dan çarpıcı manzaralar

    Blue Ghost, bu çarpıcı fotoğrafı Cuma günü çekti. O sırada Dünya, yavaş yavaş Güneş’in önünü kapatarak Ay yüzeyinde beş saat süren bir tutulmaya neden oldu. Aynı anda, Dünya’dan bakıldığında ise bir tam Ay tutulması yaşanıyordu ve Ay yüzeyi kızıl bir renge büründü.

    Ay’dan çekilen olağanüstü Güneş tutulması fotoğrafı büyüledi Tam Boyutta Gör
    Firefly, tutulmanın başlangıcına ait bir başka fotoğrafı daha paylaştı. Bu karede, iniş aracının güneş paneli, Dünya’nın gölgesi tarafından yavaş yavaş örtülmeye başlarken görülüyor.

    Paylaşılan bir videoda (çekilen fotoğraflarla oluşturuldu) ise tutulma sırasında Ay aracının yavaş yavaş kırmızıya büründüğü görülüyor. Bu kırmızı renk ise Dünya atmosferinden kırılarak geçen güneş ışınlarının Ay yüzeyine ulaşmasıyla oluşuyor. Videonun başında ışık daha parlakken Venüs’ü küçük bir nokta olarak görmek de mümkün. Dikkatli bakıldığında, Venüs’ün solunda Merkür de seçilebiliyor.

    Şirket, Blue Ghost’un X-band anteni soğuk nedeniyle geçici olarak çalışamaz hale gelse de, daha fazla görüntü indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Blue Ghost, 2 Mart Pazar Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Üstelik, rakip şirket Intuitive Machines’in araçlarının aksine, tamamen dik ve sorunsuz bir şekilde konumlandı. Bu görev, Firefly’ın Ay’a gerçekleştirdiği ilk misyon olma özelliği taşıyor. İniş aracı, NASA’nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS) – Ticari Ay Yükü Hizmetleri programı kapsamında Ay yüzeyinde bilimsel çalışmalar yapacak on farklı NASA enstrümanını taşıyor. Toplanan verilerin, gelecekteki insanlı Ay misyonlarına katkı sağlaması hedefleniyor.

    Blue Ghost, bugüne kadar etkileyici görüntüler ve videolar paylaşarak uzay meraklılarını büyüledi. İniş anını aracın kendi bakış açısından gösteren kayıtlar da büyük ilgi gördü. Görevin sonuna yaklaşan iniş aracı, 16 Mart’ta Ay gün batımını gözlemleyecek. Ardından, uzun ve soğuk Ay gecesi başladığında Blue Ghost’un operasyonlarının sona ermesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/science/space/fireflys-blue-ghost-lander-snapped-an-incredible-pic-of-a-solar-eclipse-from-the-moon-180231560.html https://www.flickr.com/photos/fireflyspace/albums/72177720313239766/
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