Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Tab A tablet modeli var

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Haftaya A101 marketlerde Samsung ürünlerine rastlıyoruz. Samsung Galaxy Tab A 10.1 tablet modeli ve Samsung Galaxy A30s akıllı telefon modeli meraklılarını bekliyor olacak.

27 Ağustos A101 aktüel ürünler

27 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında Galaxy Tab A 10.1 modeli dikkat çekiyor. 10.1 inçlik IPS LCD ekranında 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan tablet metal kasası ile 7.5mm kalınlık değerine ulaşıyor.

Cihaz Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor. Yonga seti 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşuyor. Tablet modelinde sadece 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir depolama seçeneği mevcut. Arka tarafta 8MP çözünürlüğünde bir kamera, ön tarafta da yüz tanıma yapabilen 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

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Çift hoparlör Dolby Atmos ile desteklenirken USB Type-C portu tercih edilmiş. Bluetooth 5.0 ve WiFi AC bağlantıları artılar arasında. 6150mAh kapasiteli batarya ile 10 saate kadar kullanım ömrü sunan tablet modeli Android 9 Pie işletim sistemi sayesinde One UI arayüzüne sahip. 1299TL fiyat etiketi piyasaya göre oldukça uygun.

Galaxy A30s modeli 6.4 inçlik Super AMOLED ekranda 1560x720 piksel çözünürlük sunuyor. 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7904 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi mevcut. 4000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj desteğine sahip.

Arka kısımda 25MP (F1.7) + 5MP + 8MP (Ultra Geniş) çözünürlüklerinde üçlü kamera paketi yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Diğer taraftan parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. 2799TL fiyatı çıkış seviyesinin de üzerine çıkmış.

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