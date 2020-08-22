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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Tab A tablet modeli var

    27 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında Galaxy Tab A 10.1 tablet modeli ve Galaxy A30s akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. Özellikle tabletin fiyatı oldukça uygun.
    15 sa.
    10,6b
    39
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    Taşınab...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Tab A tablet modeli var
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    Haftaya A101 marketlerde Samsung ürünlerine rastlıyoruz. Samsung Galaxy Tab A 10.1 tablet modeli ve Samsung Galaxy A30s akıllı telefon modeli meraklılarını bekliyor olacak.

    27 Ağustos A101 aktüel ürünler

    27 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında Galaxy Tab A 10.1 modeli dikkat çekiyor. 10.1 inçlik IPS LCD ekranında 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan tablet metal kasası ile 7.5mm kalınlık değerine ulaşıyor.

    Cihaz Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor. Yonga seti 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşuyor. Tablet modelinde sadece 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir depolama seçeneği mevcut. Arka tarafta 8MP çözünürlüğünde bir kamera, ön tarafta da yüz tanıma yapabilen 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

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    Çift hoparlör Dolby Atmos ile desteklenirken USB Type-C portu tercih edilmiş. Bluetooth 5.0 ve WiFi AC bağlantıları artılar arasında. 6150mAh kapasiteli batarya ile 10 saate kadar kullanım ömrü sunan tablet modeli Android 9 Pie işletim sistemi sayesinde One UI arayüzüne sahip. 1299TL fiyat etiketi piyasaya göre oldukça uygun.

    Galaxy A30s modeli 6.4 inçlik Super AMOLED ekranda 1560x720 piksel çözünürlük sunuyor. 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7904 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi mevcut. 4000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj desteğine sahip.

    Arka kısımda 25MP (F1.7) + 5MP + 8MP (Ultra Geniş) çözünürlüklerinde üçlü kamera paketi yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Diğer taraftan parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. 2799TL fiyatı çıkış seviyesinin de üzerine çıkmış.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 55 dk.
    harca harca bitmez cari açık üret üret açık olmaz... !!! burayı amerikan mantığında sanıyor da amerikan doları almıyoruz... amerikayı kopyala ama burası TR ve TL den 7kat güçlü oda şimdilik... bu tarz firmalar bim a101... toplam ne kadarlık bir cari açık üretiyor acb?
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 48 dk. firat_kilic
    En güzeli kuzey kore modeli. Halka ithalat yasak
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    Ra-Horakhty (Mert ) 3 sa.
    Kasar o tablet.
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 7 sa.
    Allah aşkına sıradan bir ürünü haber yapmayın artık.

    Alt tarafı bir tablet, tableti haber yapacağınıza en azından haftalık aktüel ürün diye açsaydınız konuyu.
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    JosefStone 10 sa.
    1300 uygunmuş :D
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    denile 12 sa.
    2 GB ram

    32 GB hafıza

    Artık telefonlarda bile geçerli değil bu özellikler
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    34Tarik (Tarık ) 13 sa.
    1300 liraya alınabilecek ikinci el herhangi bir iPad alınır, yola devam edilir. Parayı çöpe atmaya gerek yok
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    SEO19 (EEEE 55555) 14 sa.
    4 gb altı alınmaz ! alınırsa kasar !
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