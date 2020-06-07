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    Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Samsung kablosuz kulaklıklar, ŞOK marketlerde Xiaomi ürünleri var

    11 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Samsung kablosuz kulaklıklar, 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler arasında ise Xiaomi ekosistem ürünleri uygun fiyatlarda yer alıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Samsung kablosuz kulaklıklar, ŞOK marketlerde Xiaomi ürünleri var
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    Koronavirüs salgını döneminde de teknolojik ürün kampanyalarına hız kesmeden devam eden perakende gıda marketlerinde haftaya ekosistem ürünleri ve aksesuarlar uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

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    11 Haziran A101 aktüel ürünler

    11 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Samsung marka iki kablosuz kulaklık dikkat çekiyor. Samsung A08C olduğu görülen kulaklık modeli 10mm ses sürücüsü sayesinde üst seviye ses kalitesi sunarken 6 saate kadar kullanılabiliyor.

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    Samsung 103B kulaklık modeli ise 5 saate kadar kullanılabiliyor. Her iki kulaklık modeli de 99.95TL fiyat etiketine sahip ve piyasa fiyatının oldukça altında olduğunu söylemek gerek.

    10 Haziran ŞOK aktüel ürünler

    10 Haziran ŞOK aktüel ürünler arasında Xiaomi ekosistem ürünleri yer alıyor. Xiaomi Mi Smart Scale 2 olduğu tahmin edilen ve Bluetooth ile kilonuzu uygulamaya gönderen akıllı baskül 119TL ve oldukça uygun. Xiaomi WiFi Pro kablosuz sinyal genişletici ise 89.90TL ile yine uygun fiyattan satışa çıkacak.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    JINTON (Halil Furkan AKTAŞ) 45 dk.
    Sinyal Genişleticiden 3 Haziran da Trendyol dan sipariş verdim. Hâlâ teslimat edilecek bekliyorum. Ben sipariş verdiğim de 102.5 lira idi şuan 96 lara düşmüş ilginç bir durum var fiyatı çok hızlı bir şekilde eriyor anlam veremedim. Şok ta da en uygun fiyat sanırım hem de direk elden almış olacaksınız, isteyen değerlendirebilir.
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    ihsanmx (ihsan ) 17 dk. JINTON
    3 ay önce 70 civarlarındaydı zaten, sonra birden zıpladı.
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    WSniper10 (Can Kerim) 1 sa.
    Bu sinyal genişletici 4 duvarı geçebilir mi yani modemden sonra 4 duvar var . Genişletici olmadan laptop 1 diş zarzor çekiyor kopuyor vs
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa.
    Sinyal genişletici cidden çok düşmüş.
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    cancer71 (ibrahim cetiner) 1 sa.
    Tartı ben hepsiburadadan aldım bulabilirseniz alın çok kaliteli.
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    cand. 1 sa.
    Mi pro kullanan var mı alınır mı
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 2 sa.
    2 sene önce Gosmart almıştım 10.000mh 25 liraydi A101 de. Ama şimdi fiyat artmis ve o kadar dandikti ki sonrası gün iade etmiştim.
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    ankaland (mehmet yok) 1 sa. tekin-71
    iki adet almıştım, acil ihtiyacım olmuştu, ilginçtir halen her ikisi de bozulmadı.. kullanıyorum.. "gosmart" o kadar kötü ürünler değilmiş dedirtti bana..
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    gorkem2626 (Görkem Durul) 2 sa.
    Tartı cidden ucuzmuş, kullanan var mı?
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