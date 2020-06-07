Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Samsung kablosuz kulaklıklar, ŞOK marketlerde Xiaomi ürünleri var

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Koronavirüs salgını döneminde de teknolojik ürün kampanyalarına hız kesmeden devam eden perakende gıda marketlerinde haftaya ekosistem ürünleri ve aksesuarlar uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

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11 Haziran A101 aktüel ürünler

11 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Samsung marka iki kablosuz kulaklık dikkat çekiyor. Samsung A08C olduğu görülen kulaklık modeli 10mm ses sürücüsü sayesinde üst seviye ses kalitesi sunarken 6 saate kadar kullanılabiliyor.

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Samsung 103B kulaklık modeli ise 5 saate kadar kullanılabiliyor. Her iki kulaklık modeli de 99.95TL fiyat etiketine sahip ve piyasa fiyatının oldukça altında olduğunu söylemek gerek.

10 Haziran ŞOK aktüel ürünler

10 Haziran ŞOK aktüel ürünler arasında Xiaomi ekosistem ürünleri yer alıyor. Xiaomi Mi Smart Scale 2 olduğu tahmin edilen ve Bluetooth ile kilonuzu uygulamaya gönderen akıllı baskül 119TL ve oldukça uygun. Xiaomi WiFi Pro kablosuz sinyal genişletici ise 89.90TL ile yine uygun fiyattan satışa çıkacak.

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