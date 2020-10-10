Haftaya A101 ve BİM marketlerde farklı tablet modelleri ve bilgisayar aksesuarları var

Uzaktan eğitimin yoğunlaşmaya başlaması nedeniyle tablet modellerine olan ilginin artması perakende gıda mağazalarını da hareketlendirdi. A101 ve BİM marketlerde uygun fiyata tablet modelleri var.

15 Ekim A101 aktüel ürünler

15 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Lenovo Tab M7 tablet modeli var. 7 inç HD ekran, 4 adet Cortex-A7 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi ve 3500mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri olan model 499TL fiyat etiketi ile oldukça uygun. Bununla birlikte görüntülü görüşme ve yük bindirmeyen basit uygulamalar haricinde darboğaz yapması kesin gibi.

Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

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Diğer taraftan 1AA pille çalışan ve 1000DPI çözünürlük sunan Lenovo 300 kablosuz fare 49.95TL gibi iyi bir fiyat etiketine sahip. Son olarak Galaxy A30s modeli 2799TL ve Mi Band 3 bileklik ise 99.95TL.

16 Ekim BİM aktüel ürünler

16 Ekim BİM aktüel ürünler arasında Hometech 10.1TM tablet modeli dikkat çekiyor. 10.1 inçlik HD ekran, 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek işlemci, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 5000mAh kapasiteli batarya, 5MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera gibi özellikleri olan tablet modeli 749TL gibi oldukça uygun bir fiyata sahip.

Diğer taraftan HP Carry Sleeve dizüstü taşıma çantası 89.90TL ile oldukça uygun görünüyor. 18 aya kadar pil ömrü sunan HP X200 kablosuz fare de 75TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.

Son olarak HIKVISION 256GB taşınabilir SSD modeli 249TL, 64GB USB bellek ise 39.90TL fiyat etiketine sahip. Jabra Elite 65T kablosuz kulaklık ise bir kez daha 499TL üzerinden satışta.

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