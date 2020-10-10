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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 ve BİM marketlerde farklı tablet modelleri ve bilgisayar aksesuarları var

    15 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Lenovo Tab M7 tablet ve 16 Ekim BİM aktüel ürünler arasında Hometech 10.1TM tablet modelleri uygun fiyata yer alıyor.
    1 hf.
    15,6b
    1
    19
    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 ve BİM marketlerde farklı tablet modelleri ve bilgisayar aksesuarları var

    Uzaktan eğitimin yoğunlaşmaya başlaması nedeniyle tablet modellerine olan ilginin artması perakende gıda mağazalarını da hareketlendirdi. A101 ve BİM marketlerde uygun fiyata tablet modelleri var.

    15 Ekim A101 aktüel ürünler

    15 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Lenovo Tab M7 tablet modeli var. 7 inç HD ekran, 4 adet Cortex-A7 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi ve 3500mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri olan model 499TL fiyat etiketi ile oldukça uygun. Bununla birlikte görüntülü görüşme ve yük bindirmeyen basit uygulamalar haricinde darboğaz yapması kesin gibi.

    Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

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    Diğer taraftan 1AA pille çalışan ve 1000DPI çözünürlük sunan Lenovo 300 kablosuz fare 49.95TL gibi iyi bir fiyat etiketine sahip. Son olarak Galaxy A30s modeli 2799TL ve Mi Band 3 bileklik ise 99.95TL.

    Haftaya A101 ve BİM marketlerde farklı tablet modelleri ve bilgisayar aksesuarları var

    16 Ekim BİM aktüel ürünler

    16 Ekim BİM aktüel ürünler arasında Hometech 10.1TM tablet modeli dikkat çekiyor. 10.1 inçlik HD ekran, 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek işlemci, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 5000mAh kapasiteli batarya, 5MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera gibi özellikleri olan tablet modeli 749TL gibi oldukça uygun bir fiyata sahip.

    Diğer taraftan HP Carry Sleeve dizüstü taşıma çantası 89.90TL ile oldukça uygun görünüyor. 18 aya kadar pil ömrü sunan HP X200 kablosuz fare de 75TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.

    Son olarak HIKVISION 256GB taşınabilir SSD modeli 249TL, 64GB USB bellek ise 39.90TL fiyat etiketine sahip. Jabra Elite 65T kablosuz kulaklık ise bir kez daha 499TL üzerinden satışta.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    55 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    outofnick 1 hf. en beğenilen
    Bu devirde 1gb ramli tablet satmak küfürle eşdeğer. Hiç öyle "ama fiyatı 500tl" falan demeyin.
    1 Yanıt Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf.
    Yiyecek içecek marketleri olarak bilinen bu mağazaların hızla teknoloji, giyim kuşam ve mobilya mağazalarına dönüşmesini hayretle izliyorum. Fiyatlar ve talebe de bakınca akıllıca aslında.
    Yiyecek içecek marketleri olarak bilinen bu mağazaların hızla teknoloji, giyim kuşam ve mobilya mağazalarına dönüşmesini hayretle izliyorum. Fiyatlar ve talebe ...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 1 hf.
    Hepsi çöp beyler bir kaç ay sonra elinizde patlar bunlar
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    comandantee 1 hf. yeni yorumcu
    Tek ilgimi çeken akıllı bileklik oldu
    Yanıtla +1
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Hi Level aynı Hi Level ise RAM'leri yüzünden adını görünce veya duyunca dikenlerim tüy tüy oluyor. Kafayı yedirdiydi bana.
    Yanıtla +1
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    Paetzold 1 hf.
    Piranha ürünleri aşırı kalitesiz.
    Yanıtla +1
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    Shelby_34 (Mert ) 1 hf.
    A101 ve Bim çalışanları alıp bitirir
    Yanıtla +2
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    CGUzmani 1 hf.
    TV alınır mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Gaziantep Nizipte 10tane a101 market var. 3 hafta önce Samsun tablet sattı A101 ve Nizipe sadece 1 adet gönderilmiş. Bu işe el atın. Samimiyetinize inanmıyorum. Halk dostu değil, kazıkçısınız a101
    Yanıtla +3
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    kartal172 (Cemil ) 1 hf.
    Bu çöpler Tayyibin paketine girsin
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BlueDay_86 (cemil özdemir) 1 hf.
    Hepsi çöp beyler bir kaç ay sonra elinizde patlar bunlar
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Edibüdü55 (Erdinc Djfmf) 1 hf. BlueDay_86
    Öyle deme lan hometech tablet almıştım bin den 2 sene onu kullandim performans harika degildi ama iyiydi gatta takıp da kullanadabiliyodun
    Yanıtla
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    outofnick 1 hf. en beğenilen
    Bu devirde 1gb ramli tablet satmak küfürle eşdeğer. Hiç öyle "ama fiyatı 500tl" falan demeyin.
    1 Yanıt Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    artenis (mehmet n.) 1 hf. outofnick
    Dolarla mı maaş alıyorsunu alkışlayanlara 1gb çok ki :) sen rahat ol küfür konusunda :)
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    lterlemez 1 hf.
    Hayret etmenize gerek yok, ekonominin getirdiği bir zorunluluk oldu. Bugün, mesela, MediaMarkt da tam tersini yaptı. Günün şartları tek bir kategori ile ayakta kalmak zor. Hele ki pandemi gibi bir durumda, insanlar sağda solda takılmak istemiyor.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    15589 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 15 Ekim A101 aktüel ürünler ve
    4 etiket daha Lenovo Tab M7 Hometech 10.1TM 16 Ekim BİM aktüel ürünler Mobil Teknolojiler
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