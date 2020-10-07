Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı

Pandemi nedeniyle yılın başlarından itibaren yükseliş trendine giren çevrim içi müzik sektörü yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Yılın ikinci çeyreği geride kaldığında sektörde durgunluk hakim oldu.

Eskiye dönüyor

Yapılan pazar araştırmasına göre çevrim içi müzik hizmetleri sektörü 6.7 milyar dolar gelire ulaştı ve yıl bazında yüzde 13 arttı. Bununla birlikte çeyrek bazda yüzde 2 düşüş görüldü. Ücretli abonelikler ise yüzde 29 artış gösterdi ve geçen çeyreğe göre 6 puan düşüş yaşadı.

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Araştırmada bu yıl yaşanan yükselişin büyük oranda pandemiye bağlı olduğunu belirtti. Bununla birlikte normalleşmenin devam etmesi, insanların yavaş yavaş evlerinden çıkması ve reklam gelirlerinde düşüşlerin yaşanması gibi sebepler düşüşü tetikledi.

Sektörde lider Tencent Music. QQ Music, Kuwo, Kugoi gibi iştirakleri olan holding yüzde 26 pazar payına sahip. Spotify yüzde 12, YouTube Music ise yüzde 10 payla onu takip ediyor. Ücretli abonelik konusunda ise Spotify yüzde 34 pay ile lider. Apple Music yüzde 21 paya, Amazon Music ise yüzde 15 paya sahip.

Bununla birlikte kaynaklar çevrim içi müzik sektörünün pandemi sürecinden en az etkilenen sektörlerden birisi olduğunu belirtiyor. Özellikle podcast yayınlarının başarılı bir şekilde abone çektiği ifade ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/10/07/global-music-streaming-slows-in-q2-2020/

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