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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı

    Spotify, Apple Music, Tencent Music gibi devlerin yarıştığı çevrim içi müzik sektörü yılın ikinci çeyreğinde durgunlaştı. Pandemi döneminin yükselişi sona ermek üzere.
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pandemi nedeniyle yılın başlarından itibaren yükseliş trendine giren çevrim içi müzik sektörü yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Yılın ikinci çeyreği geride kaldığında sektörde durgunluk hakim oldu.

    Eskiye dönüyor

    Yapılan pazar araştırmasına göre çevrim içi müzik hizmetleri sektörü 6.7 milyar dolar gelire ulaştı ve yıl bazında yüzde 13 arttı. Bununla birlikte çeyrek bazda yüzde 2 düşüş görüldü. Ücretli abonelikler ise yüzde 29 artış gösterdi ve geçen çeyreğe göre 6 puan düşüş yaşadı.

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    Araştırmada bu yıl yaşanan yükselişin büyük oranda pandemiye bağlı olduğunu belirtti. Bununla birlikte normalleşmenin devam etmesi, insanların yavaş yavaş evlerinden çıkması ve reklam gelirlerinde düşüşlerin yaşanması gibi sebepler düşüşü tetikledi.

    Sektörde lider Tencent Music. QQ Music, Kuwo, Kugoi gibi iştirakleri olan holding yüzde 26 pazar payına sahip. Spotify yüzde 12, YouTube Music ise yüzde 10 payla onu takip ediyor. Ücretli abonelik konusunda ise Spotify yüzde 34 pay ile lider. Apple Music yüzde 21 paya, Amazon Music ise yüzde 15 paya sahip.

    Bununla birlikte kaynaklar çevrim içi müzik sektörünün pandemi sürecinden en az etkilenen sektörlerden birisi olduğunu belirtiyor. Özellikle podcast yayınlarının başarılı bir şekilde abone çektiği ifade ediliyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/07/global-music-streaming-slows-in-q2-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    48 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Clusive 2 hf. en beğenilen
    Deezer ve Tidal 'ın değeri bilinmiyor..
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    dugers (syt dgr) 1 hf.
    Sebebi korona virüsten ötürü azalan toplu taşıma. Okullar açıkken otobüste her gün 1-2 saat arası spotify takılıyordum. Hem moda sokuyordu hem de şehrin gürültüsü yerine çekilir oluyordu. Okullar kapalı müziği de pc den dinliyorum. Şuan bağlı tutan tek şey müzik listelerim o kadar.
    Yanıtla
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 2 hf.
    Öğrenciyim, 7 tl'ye spotify.. Tam bir fiyat/performans sıkıntısız çok cüzi..
    Yanıtla +1
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    Tengrist 2 hf.
    Müzik dinlemek için radyo kullanıyorum bedava yemişim listesini ona 10 buna 20 derken faturalar kol gibi geliyor iyice bu İnternet bizi soymaya başladı tüketim tüketim üretim yok
    Yanıtla +3
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    gun (Gün Oksay) 2 hf.
    Amazon Music, Amazon Prime’ın içinde değil mi içine soksalar bir şekilde Türkiye’ye gelse çok iyi olur yada cüzi bir fiyat olsa.



    Amazon’un da o kadar çok servisi ürünü var ki hangisine odaklanacağı belli değil.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf. gun
    Sadece müzik servisinde üç tane paketleri var. Prime Music'te sadece 2 milyon şarkı var, Prime ile birlikte ücretsiz geliyor. Music Unlimited'ta 60 milyon şarkı ve Alexa desteği var, Prime abonelere 8 dolar olmayanlara 10 dolar. Lossless seçeneği sunan Amazon Music HD ise Prime için 13 dolar olmayanlara 15 dolar.



    Prime Music anlaşılacağı üzere kısıtlı ve kim bilir hangi şarkılar eksik. Music Unlimited veya Music HD kullanılması gerekebilir. Amazon yerel fiyatlandırmayla(Prime gibi) Music Unlimited veya Music HD'yi getirse avantajlı olur tabii. Tidal ve Deezer'a göre daha avantajlı HiFi seçeneği gelmiş olur.
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    Clusive 2 hf. en beğenilen
    Deezer ve Tidal 'ın değeri bilinmiyor..
    Yanıtla +9
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 hf.
    spotify gayet güzel.
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    okayynn (Okan Ü.) 2 hf.
    bende spotify DUO var açıkcası memnunum baya kız kardeşim ile birlikte kullanıyoruz. hem hesaplık hemde reklam ıvır zıvır derdi yok.
    Yanıtla +1
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    CMFT 2 hf. yeni yorumcu
    Aylık 10 liraya hem reklamsız yt hem de yt müzik kullanıyorum ki arşivi diğerlerine göre çok daha geniş. Apple music ücretsiz diye 3 aylık denedim bir hafta ya kullandım ya kullanmadım berbattı. Metallica gibi bir grubun bile çoğu albümü yoktu. Spotify iyi güzel de millet genelde şarkı önermesinden dolayı tercih ediyordu benim yıllardır dinlediğim şarkılar belli o yüzden beni bağlamıyordu. YouTube hem reklamların anasını ağlattı hem de müzik uygulamasını dahil edince eşşek gibi premium almaya mecbur etti. Bir yandan da takdir ediyorum ama güzel bir geçirme taktiği yiğidi öldür hakkını yeme.
    Yanıtla +2
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 hf.
    YouTube'dan dinlemek ve dosya olarak indirmek varken çevrimiçi şarkı sağlayıcılarından dinlemeye gerek duymuyorum
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    cand. 2 hf.
    Ben kullanmıyorum her ay 20 tl veremem
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    3243 kez okundu.
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