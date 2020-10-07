Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı

Pandemi nedeniyle yılın başlarından itibaren yükseliş trendine giren çevrim içi müzik sektörü yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Yılın ikinci çeyreği geride kaldığında sektörde durgunluk hakim oldu.
Eskiye dönüyor
Yapılan pazar araştırmasına göre çevrim içi müzik hizmetleri sektörü 6.7 milyar dolar gelire ulaştı ve yıl bazında yüzde 13 arttı. Bununla birlikte çeyrek bazda yüzde 2 düşüş görüldü. Ücretli abonelikler ise yüzde 29 artış gösterdi ve geçen çeyreğe göre 6 puan düşüş yaşadı.İlginizi Çekebilir Spotify; listeleri başka uygulamaya taşımanıza izin vermiyor
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Araştırmada bu yıl yaşanan yükselişin büyük oranda pandemiye bağlı olduğunu belirtti. Bununla birlikte normalleşmenin devam etmesi, insanların yavaş yavaş evlerinden çıkması ve reklam gelirlerinde düşüşlerin yaşanması gibi sebepler düşüşü tetikledi.
Sektörde lider Tencent Music. QQ Music, Kuwo, Kugoi gibi iştirakleri olan holding yüzde 26 pazar payına sahip. Spotify yüzde 12, YouTube Music ise yüzde 10 payla onu takip ediyor. Ücretli abonelik konusunda ise Spotify yüzde 34 pay ile lider. Apple Music yüzde 21 paya, Amazon Music ise yüzde 15 paya sahip.
Bununla birlikte kaynaklar çevrim içi müzik sektörünün pandemi sürecinden en az etkilenen sektörlerden birisi olduğunu belirtiyor. Özellikle podcast yayınlarının başarılı bir şekilde abone çektiği ifade ediliyor.
https://www.gizmochina.com/2020/10/07/global-music-streaming-slows-in-q2-2020/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Amazon’un da o kadar çok servisi ürünü var ki hangisine odaklanacağı belli değil.
Prime Music anlaşılacağı üzere kısıtlı ve kim bilir hangi şarkılar eksik. Music Unlimited veya Music HD kullanılması gerekebilir. Amazon yerel fiyatlandırmayla(Prime gibi) Music Unlimited veya Music HD'yi getirse avantajlı olur tabii. Tidal ve Deezer'a göre daha avantajlı HiFi seçeneği gelmiş olur.
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