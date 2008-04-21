HardwareOC Crysis Benchmark 1.2 kullanıma sunuldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HardwareOC ekibinde yer alan geliştiriciler Crysis için hazırladıkları test uygulamasının yeni versiyonunu yayınladılar. 1.2 sürüm numaralı yeni versiyonun kullanılabilmesi için 1.2 veya 1.2.1 güncellemelerinin yapılmış olması gerekiyor. Uygulamanın öne çıkan özellikleri; - 800×600'den 2048×1536'ya kadar 9 farklı çözünürlük opsiyonu - Geniş ekran HD çözünürlük desteği (1280×768, 1920×1080, 1920×1200) - Özelleştirilebilir çözünürlük desteği - VGA ve CPU testleri - 4 adet "built-in" demo - Tablo fonksiyonu - Ayarlanmış "çok yüksek" grafik opsiyonu - Antialiasing ve Anisotropic filtering desteği - Çoklu GPU desteği - Boost renderer ayarları - Ekran görüntüsü opsiyonu HardwareOC Crysis Benchmark 1.2'yi indirmek için; http://www.hocbench.com/crysis.php
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