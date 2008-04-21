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HardwareOC Crysis Benchmark 1.2 kullanıma sunuldu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HardwareOC ekibinde yer alan geliştiriciler Crysis için hazırladıkları test uygulamasının yeni versiyonunu yayınladılar. 1.2 sürüm numaralı yeni versiyonun kullanılabilmesi için 1.2 veya 1.2.1 güncellemelerinin yapılmış olması gerekiyor. Uygulamanın öne çıkan özellikleri; - 800×600'den 2048×1536'ya kadar 9 farklı çözünürlük opsiyonu - Geniş ekran HD çözünürlük desteği (1280×768, 1920×1080, 1920×1200) - Özelleştirilebilir çözünürlük desteği - VGA ve CPU testleri - 4 adet "built-in" demo - Tablo fonksiyonu - Ayarlanmış "çok yüksek" grafik opsiyonu - Antialiasing ve Anisotropic filtering desteği - Çoklu GPU desteği - Boost renderer ayarları - Ekran görüntüsü opsiyonu HardwareOC Crysis Benchmark 1.2'yi indirmek için; http://www.hocbench.com/crysis.php
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hellmare 11 yıl
Walla iyiymiş.Benim 6100(igp) de bunu test etsem bi acep:
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cenova 11 yıl
mail attıktan kısa bir süre sonra bana cevap gerldi, ben gelmez bir gün diyordum. [DHTUBE=]
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Timeguard 11 yıl
ozaman very hıgh nasıl yapıcaz ki? tweak liyse ??? standart very high olmadan nasıl olcak?=
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max975 11 yıl
tabiii bakalım nasıl olacak
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tanerturk17 11 yıl
ohh ohh bunlar nvidia dan önce hazırlar.sıra nvidia nın yenı donanım ve sürücülerinde
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