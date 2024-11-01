Apple M4 Pro, en üst seviye M2 Ultra çipinden çok daha hızlı!

Tam Boyutta Gör Apple, Mac duyuru haftasında yeni işlemcileri M4 Pro ve M4 Max’i bugüne kadar kişisel bilgisayarlar için üretilen en gelişmiş çip ailesi olarak tanıttı. M4 Pro çip özelinde yapay zeka özellikli bilgisayarlarda bulunan tüm çiplerden çok daha güçlü ve yetenekli işlemci olarak öne çıkarttı. Peki, test sonuçları ne söylüyor? Apple M4 Pro çipi için ilk Geekbench 6 benchmark sonuçları paylaşıldı. M4 Pro, çok çekirdekli CPU performansı açısından M2 Ultra çipinden çok daha hızlı!

Apple M4 Pro, M3 Pro ve M3 Max ile karşılaştırıldı! 1 gün önce eklendi

Apple M4 Pro çip Geekbench 6 test sonucu

Testte M4 Pro işlemcili yeni Mac mini ile M2 Ultra çipli Mac Studio’nun karşılaştırıldığı görülüyor. Geekbench 6 sonuçlarına göre, 14 çekirdek CPU’ya sahip Mac mini modelinin çok çekirdek puanı 22.094 iken, 24 çekirdek CPU’ya sahip Mac Studio modelinin çok çekirdek puanı 21.351. Buna bağlı olarak, şimdiye kadarki en hızlı Apple silicon çip artık M4 Pro. Tabii ki, 16 çekirdek CPU’ya sahip M4 Max çipi test edildiğinde durum değişecek.

M2 Ultra Mac Studio mu, M4 Pro Mac mini mi?

Gün sonunda, M4 Pro çipli Mac mini, çok daha pahalı olan M2 Ultra işlemcili Mac Studio’dan daha performanslı çalışacak. M4 Pro Mac mini’nin fiyatı 65.000 TL iken, M2 Ultra Mac Studio’nun fiyatı 190.000 TL. Ancak, şunu da unutmamak gerek; M4 Pro çip, 20 çekirdek GPU, 16 çekirdek Neural Engine ve 64GB’a kadar RAM desteği sunarken; M2 Ultra çip, 60 çekirdek GPU, 32 çekirdekli Neural Engine ve 192 GB’a kadar bellek desteği sağlıyor.

Apple M4 Pro işlemci neler sunuyor?

Apple, M4 Pro çipinin yıldırım hızında tek iş parçacıklı performans ile dünyanın en hızlı CPU çekirdeğine sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca M4 Pro çipinin grafik performansının standart M4 çipinden iki kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. M4 Pro çipinin diğer özellikleri arasında; 120 Gb/s'ye kadar veri aktarım hızı sunan Thunderbolt 5 desteği ve 273 GB/s'ye kadar artırılmış bellek bant genişliği yer alıyor. Bu, M3 Pro çipine kıyasla bellek bant genişliğinde %75'lik bir artış anlamına geliyor.

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Apple M4 Pro, en üst seviye M2 Ultra çipinden çok daha hızlı!