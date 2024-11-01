Apple M4 Pro, en üst seviye M2 Ultra çipinden çok daha hızlı!

- Apple M4 Pro çip Geekbench 6 test sonucu
- M2 Ultra Mac Studio mu, M4 Pro Mac mini mi?
- Apple M4 Pro işlemci neler sunuyor?
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Apple M4 Pro çip Geekbench 6 test sonucu
Testte M4 Pro işlemcili yeni Mac mini ile M2 Ultra çipli Mac Studio’nun karşılaştırıldığı görülüyor. Geekbench 6 sonuçlarına göre, 14 çekirdek CPU’ya sahip Mac mini modelinin çok çekirdek puanı 22.094 iken, 24 çekirdek CPU’ya sahip Mac Studio modelinin çok çekirdek puanı 21.351. Buna bağlı olarak, şimdiye kadarki en hızlı Apple silicon çip artık M4 Pro. Tabii ki, 16 çekirdek CPU’ya sahip M4 Max çipi test edildiğinde durum değişecek.
M2 Ultra Mac Studio mu, M4 Pro Mac mini mi?
Gün sonunda, M4 Pro çipli Mac mini, çok daha pahalı olan M2 Ultra işlemcili Mac Studio’dan daha performanslı çalışacak. M4 Pro Mac mini’nin fiyatı 65.000 TL iken, M2 Ultra Mac Studio’nun fiyatı 190.000 TL. Ancak, şunu da unutmamak gerek; M4 Pro çip, 20 çekirdek GPU, 16 çekirdek Neural Engine ve 64GB’a kadar RAM desteği sunarken; M2 Ultra çip, 60 çekirdek GPU, 32 çekirdekli Neural Engine ve 192 GB’a kadar bellek desteği sağlıyor.
Apple M4 Pro işlemci neler sunuyor?
Apple, M4 Pro çipinin yıldırım hızında tek iş parçacıklı performans ile dünyanın en hızlı CPU çekirdeğine sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca M4 Pro çipinin grafik performansının standart M4 çipinden iki kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. M4 Pro çipinin diğer özellikleri arasında; 120 Gb/s'ye kadar veri aktarım hızı sunan Thunderbolt 5 desteği ve 273 GB/s'ye kadar artırılmış bellek bant genişliği yer alıyor. Bu, M3 Pro çipine kıyasla bellek bant genişliğinde %75'lik bir artış anlamına geliyor.Kaynakça https://browser.geekbench.com/search?utf8=?&q=mac16 https://www.macrumors.com/2024/10/31/m4-pro-chip-benchmark-results/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über