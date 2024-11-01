Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple M4 Pro, en üst seviye M2 Ultra çipinden çok daha hızlı!

    Apple'ın yeni MacBook Pro ve 2024 Mac mini modeline güç veren M4 Pro çipin ilk test sonuçları ortaya çıktı. M3 Pro işlemciye kıyasla dikkat çekici bir performans artışı var.
    apple m4 pro çip geekbench test sonuçları Tam Boyutta Gör
    Apple, Mac duyuru haftasında yeni işlemcileri M4 Pro ve M4 Max’i bugüne kadar kişisel bilgisayarlar için üretilen en gelişmiş çip ailesi olarak tanıttı. M4 Pro çip özelinde yapay zeka özellikli bilgisayarlarda bulunan tüm çiplerden çok daha güçlü ve yetenekli işlemci olarak öne çıkarttı. Peki, test sonuçları ne söylüyor? Apple M4 Pro çipi için ilk Geekbench 6 benchmark sonuçları paylaşıldı. M4 Pro, çok çekirdekli CPU performansı açısından M2 Ultra çipinden çok daha hızlı!

    Apple M4 Pro çip Geekbench 6 test sonucu

    Testte M4 Pro işlemcili yeni Mac mini ile M2 Ultra çipli Mac Studio’nun karşılaştırıldığı görülüyor. Geekbench 6 sonuçlarına göre, 14 çekirdek CPU’ya sahip Mac mini modelinin çok çekirdek puanı 22.094 iken, 24 çekirdek CPU’ya sahip Mac Studio modelinin çok çekirdek puanı 21.351. Buna bağlı olarak, şimdiye kadarki en hızlı Apple silicon çip artık M4 Pro. Tabii ki, 16 çekirdek CPU’ya sahip M4 Max çipi test edildiğinde durum değişecek.

    M2 Ultra Mac Studio mu, M4 Pro Mac mini mi?

    Gün sonunda, M4 Pro çipli Mac mini, çok daha pahalı olan M2 Ultra işlemcili Mac Studio’dan daha performanslı çalışacak. M4 Pro Mac mini’nin fiyatı 65.000 TL iken, M2 Ultra Mac Studio’nun fiyatı 190.000 TL. Ancak, şunu da unutmamak gerek; M4 Pro çip, 20 çekirdek GPU, 16 çekirdek Neural Engine ve 64GB’a kadar RAM desteği sunarken; M2 Ultra çip, 60 çekirdek GPU, 32 çekirdekli Neural Engine ve 192 GB’a kadar bellek desteği sağlıyor.

    Apple M4 Pro işlemci neler sunuyor?

    Apple, M4 Pro çipinin yıldırım hızında tek iş parçacıklı performans ile dünyanın en hızlı CPU çekirdeğine sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca M4 Pro çipinin grafik performansının standart M4 çipinden iki kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. M4 Pro çipinin diğer özellikleri arasında; 120 Gb/s'ye kadar veri aktarım hızı sunan Thunderbolt 5 desteği ve 273 GB/s'ye kadar artırılmış bellek bant genişliği yer alıyor. Bu, M3 Pro çipine kıyasla bellek bant genişliğinde %75'lik bir artış anlamına geliyor.

    Kaynakça https://browser.geekbench.com/search?utf8=?&q=mac16 https://www.macrumors.com/2024/10/31/m4-pro-chip-benchmark-results/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    connected2.me konuşma kayıtları rgb led kumandasız çalıştırma cips sivilce yapar mı üniversite nasıl bir yer turuncu site nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız