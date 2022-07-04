Hepsiburada Premium nedir? Hepsiburada Premium avantajları neler?

Hepsiburada'nın yeni abonelik servisi Hepsiburada Premium geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Biz de bu servisin neler sunduğunu, nasıl üye olunduğunu ve diğer detaylarına yakında baktık.

Abonelik servisleri son zamanlarda artık tamamen hayatımızın vazgeçilmezi olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde ise Hepsiburada, Hepsiburada Premium isimli gerçekten güzel bir servise imza attı. Biz de bu videomuzda Hepsiburada Premium nedir, nasıl üye olunur ve ne gibi avantajlar sağlıyor gibi soruların cevabını sizlere aktardık.

Hepsiburada Premium'a buradan abone olabilirsiniz.

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