Türkiye'nin büyük teknoloji şirketlerine yeni düzenlemesi: Trump'ı karşımıza alma riski büyüyor

Türkiye, büyük teknoloji devlerini hedef alan yeni bir düzenleme hamlesiyle dijital piyasalarda adil rekabeti sağlamaya hazırlanıyor. Ancak bu adım, ABD ile gerilim yaratabilir...

Türkiye, büyük teknoloji şirketlerinin hakimiyetini sınırlamak ve dijital piyasaları daha adil hale getirmek için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bu adım, Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile benzerlik gösteriyor ve özellikle Apple, Google, Meta ve Amazon gibi küresel teknoloji devlerini hedef alıyor. Türkiye’nin bu hamlesi, ABD ile ticari gerilimlere yol açma riski taşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, benzer düzenlemeler nedeniyle ABD’li şirketlere uygulanan cezalara karşı çıkmış ve ek tarifeler uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan yasa tasarısı, büyük teknoloji şirketlerinin arama motorları, uygulama mağazaları ve çevrim içi pazaryerlerinde kendi hizmetlerini öne çıkarmalarını engelleyecek. Bu düzenlemeler, sadece küresel şirketleri değil, Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden ve Yemeksepeti gibi yerel büyük şirketleri de kapsayacak. Türkiye Rekabet Kurumu ile iş birliği içinde hazırlanan tasarı, iktidar partisi tarafından da destekleniyor.

Düzenlemelere uyulmaması durumunda, şirketlerin yıllık gelirlerinin %10’una varan cezalarla karşılaşabileceği belirtiliyor. Tekrarlanan ihlaller durumunda bu ceza %20’ye çıkabilecek. Bu yaptırımlar, dijital piyasaların daha adil ve şeffaf bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Ancak, özellikle ABD’li şirketlerin tepkisi ve olası ticari gerilimler, bu sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Tasarı, Apple gibi kapalı ekosistemlere sahip şirketlerin üçüncü taraf uygulamaların yüklenmesine izin vermesini zorunlu kılacak. Şu anda iPhone ve iPad kullanıcıları yalnızca App Store üzerinden uygulama indirebiliyor. Ancak yeni düzenlemeyle, Android’de olduğu gibi Apple cihazlarına da harici kaynaklardan uygulama yükleme imkanı getirilebilir. Bu değişiklik, kullanıcıların seçeneklerini artırarak rekabeti güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, teknoloji devlerinin kullanıcı verilerini işleme biçimlerine de sınırlamalar getirilecek. Kişisel verilerin açık onay olmadan işlenmesi engellenecek ve bu verilerin ticari amaçlarla nasıl kullanıldığı konusunda şeffaflık sağlanacak. Uygulama geliştiriciler, reklamverenler ve çevrim içi pazaryeri satıcıları için de yeni kurallar getirilecek. Büyük teknoloji platformlarının, bu ticari kullanıcılara hizmet kapsamı, performans ve fiyatlandırma hakkında net bilgiler sunması gerekecek. Türkiye’nin bu adımı, dijital ekonomi alanında önemli bir dönüm noktası olabilir.

Bu videoda, Türkiye’nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik yeni düzenlemelerini, ABD ile olası ticari gerilimleri ve bu adımların yerel ve küresel şirketlere etkilerini detaylı bir şekilde inceliyoruz. Dijital ekonomi ve rekabet hukuku alanındaki gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.