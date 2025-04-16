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    HBO Max, BluTV'nin yerini alarak Türkiye'de yayın hayatına başladı!

    Birkaç yıldır HBO Max olarak tanıdığımız ancak Max olarak adı değişen platform artık Türkiye'de de erişilebilir durumda. BluTV yerini Max'e bıraktı.             

    HBO Max Türkiye'de yayın hayatına başladı. Birkaç yıldır Avrupa ve Amerika'da erişime açık olan ancak ülkemizde sadece belli başlı içeriklerini görebildiğimiz HBO Max ya da yeni ismiyle Max, 15 Nisan itibarıyla Türkiye'de yayın hayatına başlamış oldu. Tabii bildiğiniz gibi bambaşka bir platform olarak girmedi, yıllardır kullanmakta olduğumuz BluTV'nin yerini alarak ülkemize girmiş oldu. Yani daha öncesinde BluTV olarak kullandığınız uygulama artık yenilendi, değişti ve Max olarak devam ediyor. Eğer öneri videosu isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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