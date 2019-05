HIS, ICEQ5 serisi Radeon HD 5770 modellerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Call of Duty: Modern Warfare 2 hediyeli Radeon HD 5870 modellerini satışa sunan HIS, soğutma performansıyla öne çıkan ICEQ serisini Radeon HD 5770 tabanlı iki yeni çözüm ile genişletiyor. Firma tarafından resmi tanıtımları yapılan Radeon HD 5770 IceQ 5 ve Radeon HD 5770 IceQ 5 Turbo modellerinin her ikisi de 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunu kullanıyorlar.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli yeni modellerin her ikisi de ısı iletim borularıyla güçlendirilen, çift slot tasarımlı ve UV duyarlı ICEQ5 soğutucusuyla geliyorlar. Referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalıştıkları beliritileyn yeni modellerden sadece Turbo çözümü hız aşırtmalı olarak geliyor.

875MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarıyla gelen Radeon HD 5770 ICEQ5 Turbo modelinin aksine düz olan versiyon ise 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine sahip olan aynı zamanda Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerini de destekleyen kartlarda çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri bulunuyor.

Resmi satışlarına Mart ayında başlanacak yeni modellerden Radeon HD 5770 ICEQ5 245$, Radeon HD 5770 ICEQ5 Turbo ise 279$ seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumdalar.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör