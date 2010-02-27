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HIS, ICEQ5 serisi Radeon HD 5770 modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,1b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS, ICEQ5 serisi Radeon HD 5770 modellerini duyurdu
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Call of Duty: Modern Warfare 2 hediyeli Radeon HD 5870 modellerini satışa sunan HIS, soğutma performansıyla öne çıkan ICEQ serisini Radeon HD 5770 tabanlı iki yeni çözüm ile genişletiyor. Firma tarafından resmi tanıtımları yapılan Radeon HD 5770 IceQ 5 ve Radeon HD 5770 IceQ 5 Turbo modellerinin her ikisi de 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunu kullanıyorlar.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli yeni modellerin her ikisi de ısı iletim borularıyla güçlendirilen, çift slot tasarımlı ve UV duyarlı ICEQ5 soğutucusuyla geliyorlar. Referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalıştıkları beliritileyn yeni modellerden sadece Turbo çözümü hız aşırtmalı olarak geliyor.

875MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarıyla gelen Radeon HD 5770 ICEQ5 Turbo modelinin aksine düz olan versiyon ise 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine sahip olan aynı zamanda Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerini de destekleyen kartlarda çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri bulunuyor.

Resmi satışlarına Mart ayında başlanacak yeni modellerden Radeon HD 5770 ICEQ5 245$, Radeon HD 5770 ICEQ5 Turbo ise 279$ seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumdalar.

HIS, ICEQ5 serisi Radeon HD 5770 modellerini duyurdu
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HIS, ICEQ5 serisi Radeon HD 5770 modellerini duyurdu
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depro1903 7 yıl
bu kartın boyutu hakkında bilgisi olan varmıdır uzunluğu kaç cm lazım..
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LaFleur- 9 yıl

İceQ5 in altına donanımhaber yazmışlar sandım .
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CoreXXX 9 yıl
kart güzelde fiyat çok pahalı icq diye 100-125 dolarda fark verilmezki.ati partnerleride meydanı boş buldu yani
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sadtneverdie 9 yıl
bu fiyat ne böyle?
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740mx300 9 yıl
Çok güzel bir kart olmuş
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
5770 stok fanları yükte çok gürültülü. Bence bu seçeneklere gerek var. Ama fanın parasını da fazlasıyla çıkarıyorlar. Biraz daha ucuz satsalar..
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CaSsErDoDo 9 yıl
hepsi kolpa ya kart neki üstündeki sogutucu ne olsun o fiyata derin dondurucu alır pc yide içine koyarım öyle çalışırım daha iyi
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ghost recon advanced 9 yıl
kart 256 bit olsa daha iyi olur yada 184 bit falan ama 128 bit böyle güzel kartlara yakış mıyor dar boğaza gelir sanırım ama görüntü olarak çok güzel
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Tolgá 9 yıl
fiyat çok uçuk olmuş 5800 alır kullanıcılar
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Chris Brown 9 yıl
HD5830 almak için bir sebep.
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lvlono 9 yıl
"Resmi satışlarına Mart ayında başlanacak yeni modellerden Radeon HD 5770 ICEQ5 245$, Radeon HD 5770 ICEQ5 Turbo ise 279$ seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumdalar." Bu fiyatlar nedir böyle hocam? 5800 serisi kartmı alıyoruz Allah aşkına?
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toonjai 9 yıl
5830 veya 5850 serisi kartlara bir 300$+ gibi sahip olunabiliyorken , 280 $ verip 5750 ya da 5770 serisi bir kart alıp performanstan ödün vermek ne kadar akıl işi tartışılır doğrusu !
1 Yanıt Yanıtla
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F.@.T.İ.H 9 yıl
5830 ve 5850 de ıceq sogutma sistemini kullansalar daha iyi olacak ama..
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Coco.Jambo 7 yıl toonjai
toonjai
5830 veya 5850 serisi kartlara bir 300$+ gibi sahip olunabiliyorken , 280 $ verip 5750 ya da 5770 serisi bir kart alıp performanstan ödün vermek ne kadar akıl işi tartışılır doğrusu !

+1
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NecroCyber-777 9 yıl
5850 ve 5870 e iceq yapmadılar 5770 yapıyorlar allah akıl fikir versin:))
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showstopper41 9 yıl
Sıcak havayı dışarı atan soğutma çeşitlerinde tek doğru düzgün iş gören bu sanırım. Fakat o küçük boşluktan ne kadar hava dışarı atılacak?
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Kloroform 9 yıl

NECROCYBER

5850 ve 5870 e iceq yapmadılar 5770 yapıyorlar allah akıl fikir versin:))

Satış oranı olarak daha fazla satılacağı için önce ona koymuşlar.Ama eminim güzeldir.
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madmaxzek 9 yıl
245 dolar = 375 TL ne kadar gerekli bilinmez ; ama his iceQ serisi her zaman benim için 1numaradır ..(318 TL en ucuz 5770)
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