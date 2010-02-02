HIS merak edilen soruları cevapladı

Teknoloji Gündemi'nde bu haftaki konuğumuz HIS Türkiye Genel Müdürü Hakan Aba. Kendisiyle ekran kartı sektörü ve merak ettiğiniz sorular üzerine konuştuk.
Kimse 4870 varken 5770 i dx11 olmasa almazdı , Dx11 olmasa zaten Ati 5000 Serisini çıkarmazdı. Ben gidecemde senede 5-10TL fazla ödemeyim dile 5770 alacam , hiç mantıklı değil bukullanıcı açısından.
başarılarınızın devamını diyorum
zaten eskiden kartlar 2 sene kullanabiliyordun performans yonden kart bitiyor yenisini almak zorunda kalıyordunuz ama simdi durum baya farklı bugun giriş seviyesi kartlar bile orta ayarda oyun oynamak münkün özellikle iyi bir ekran kartı aldınmı ben 5 sene kullanmak isterim bunun içinde iyi bir sogutma sistemiyle almak hem kartın ömrünü hende garantiden çıkmadan iyi sogutmalı bir fan almış oluyorsunuz bence bunun için HIS markası tercıh edilir :)
Konsol konusuna katılıyorum.İceq ve yanında verilecek mw2 nin geç kaldığını düşünmekteyim Codmw2 kasımda çıktı mutlaka satışta fark edecektir ama oyunu online oynayanlar zaten orjinal almış durumda(millet doydu yani)
Acaba kartları Türkiye de piyasaya sürmeden önce test falan yapıyorlarmı bundan bahsedilmemiş
güzel başka söyleşileriniz bekliyoruz
(reklam mı oldu ne :))
Mesut Abim teşekkürler, sorumu iletmişsiniz.