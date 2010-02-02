Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

HIS merak edilen soruları cevapladı

9 yıl
59,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji Gündemi'nde bu haftaki konuğumuz HIS Türkiye Genel Müdürü Hakan Aba.

Teknoloji Gündemi'nde bu haftaki konuğumuz HIS Türkiye Genel Müdürü Hakan Aba. Kendisiyle ekran kartı sektörü ve merak ettiğiniz sorular üzerine konuştuk.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gongwen598 7 yıl
Hesabında yanlış var, aradaki fark 65watt ve senede 190tl yapıyor güç kaynağı faktörü de katılınca.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pandoras 9 yıl
aslında bi mw2 oyunu alıcısı ile ortaklaşa almak lazım ekran kartını 75tlye oyunu alacak arkadaşa oyunu verip ekran kartını 75tl daha ucuza alabiliriz buda bir yöntem :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LoNGBoLT 9 yıl
Çok güzel bir söyleşi olmuş. Diğer firmalarla da benzer bir söyleşi yapmanız bekliyoruz.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
derinkoma 9 yıl
kesinlikle HD5850 iceq alcam mw2 veriyolarmış :p bu arada çok güzel bir söyleşi olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 9 yıl
Kimse 4870 varken 5770 i dx11 olmasa almazdı , Dx11 olmasa zaten Ati 5000 Serisini çıkarmazdı.
Ben gidecemde senede 5-10TL fazla ödemeyim dile 5770 alacam , hiç mantıklı değil bukullanıcı açısından.
Bir kullanMAyıcı yorumu daha...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yamitarukannochi 9 yıl
çok güzel ve yaralı oldu.Başarılarınızın devamını dilerim.Birde DH tv yapın çok gzl olr.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 9 yıl
Gerçekten güzel bir söyleşi olmuş ben zaten ati tarafında powercolor ve özel sogutma oldumuda HIS tavsiye ediyorum
başarılarınızın devamını diyorum
zaten eskiden kartlar 2 sene kullanabiliyordun performans yonden kart bitiyor yenisini almak zorunda kalıyordunuz ama simdi durum baya farklı bugun giriş seviyesi kartlar bile orta ayarda oyun oynamak münkün özellikle iyi bir ekran kartı aldınmı ben 5 sene kullanmak isterim bunun içinde iyi bir sogutma sistemiyle almak hem kartın ömrünü hende garantiden çıkmadan iyi sogutmalı bir fan almış oluyorsunuz bence bunun için HIS markası tercıh edilir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hellteam 9 yıl
Güzel söyleşi teşekkürler.

Konsol konusuna katılıyorum.İceq ve yanında verilecek mw2 nin geç kaldığını düşünmekteyim Codmw2 kasımda çıktı mutlaka satışta fark edecektir ama oyunu online oynayanlar zaten orjinal almış durumda(millet doydu yani)

Acaba kartları Türkiye de piyasaya sürmeden önce test falan yapıyorlarmı bundan bahsedilmemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
harikasınız mesut bey, ülkemizde sizin gibilerin olmasından gurur duyuyorum gerçekden.
güzel başka söyleşileriniz bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whole Lotta Rosie 9 yıl
Güzel söyleşi, teşekkürler . Diğer firmalarla da söyleşi yapmanızı bekliyoruz ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
söyleşi için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
çok güzel bir sohbet olmuş.. Teşekkürler.. HIS ekran kartı kullanan biri olarak beni tatmin etti. :) zaten kalitesi ATI ile çok önceden bilinen bir markaydı.. ATI ise marka HIS'tir..
(reklam mı oldu ne :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coupant 9 yıl
Yeterli sayıda gpu gelinceye kadar da diğer serinin gpu'ları gelmiş veya gelmesine az bir süre kalmış oluyor. O zaman da iceq alma isteği kalmıyor. 5670'e iceq çıkarana kadar 5850'ye 5870'e çıkarın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihandark 9 yıl
Şöylesi Çok Güzel Fakat Bir Yerde Gülmekten Öldüm ''HIS Eskifibur'' Ekskalibur demek istedi sanırım mesut bey :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
his ati tarafında en sağlam kartları üretiyor bence. forumda bir sürü iceq 4850 kullanan var. sıcaklık, stabilite veya başka bir sorun ile ilgili konu açan görmedim. ayrıca çok sessiz. kendim iceq ürününü bizzat test etmedim ama akasa vortex neo kullanıyorum. fanı ve soğutucusu iceq ya çok benziyor ve maximum devirde bile hafiften bir rüzgar sesi var o kadar. iceq ya verilen vazladan 20-30 $ a kesinlikle değer bence. ama hisle ilgili şöyle bir sorun yaşadım. pek sorun denemez gerçi ama arkadaşıma his 4830 modeli aldık. 5 mhz bile oc yapınca oyun sırasında kilitleniyordu. bendeki sapphire 700-2200 de sorunsuzken onun hiç oc olmaması ilginç bir durum. sanırım biosla alakalı bir durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 9 yıl
Hakan Bey'i kınıyorum. Kariyerine heyecan katsın diye ekran kartı departmanına geçmiş diyor kendisi. Biraz daha heyecan bekliyorum kendisinden. Rica ediyorum bir incelesin bakalım directx 10, 11 farkı var mıymış?
Mesut Abim teşekkürler, sorumu iletmişsiniz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemomando 9 yıl
Teşekürler Dh her geçen gün daha da ilerliyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrahrasa 9 yıl
Güzel bir söyleşi olmuş, teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,3b izlenme · 7 ay
04:33
GTX 1660, 2K'da oyun oynatır mı?
4,2b izlenme · 2 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,3b izlenme · 20 sa. yeni video
30:13
AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre
12,4b izlenme · 7 ay
08:39
PC Oyunlarında yeni devrim | Nvidia Geforce RTX ilk izlenim
20,8b izlenme · 9 ay
24:15
Gigabyte'da işler değişiyor
19,6b izlenme · 10 ay
04:57
Nvidia'da sanatçı bir Türk | Refik Anadol
16,9b izlenme · 9 ay
13:00
MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece
12,1b izlenme · 5 ay
27:56
Kaan Kural'a AMD Ryzen 7 2700 ve 1070Ti'lı sistem topladık
18,4b izlenme · 8 ay
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,7b izlenme · 8 ay
02:53
E3: Anthem oyunculara ne sunuyor?
17,9b izlenme · 11 ay
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,7b izlenme · 8 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5,3b izlenme · 7 ay
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
161 izlenme · 22 dk. yeni video
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,6b izlenme · 4 gün
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
1,5b izlenme · 5 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim