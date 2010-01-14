HIS Radeon HD 5670 ICEQ modelini duyurdu

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Resmi tanıtımı bugün yapılan DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5670 için özel tasarımlı modeller de görünmeye başladı. Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretecen HIS, yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı ICEQ serisini Radeon HD 5670 ile genişletiyor. Firmanın yeni ekran kartı baskılı devre tasarımından kullanılan soğutucusuna kadar özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 5670 ICEQ, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Standart saat hızlarıyla gelen yani grafik yongası 775MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, özel tasarım soğutucusuyla sessiz ve serin çalışma vaat ediyor.

512MB ve 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan HIS Radeon HD 5670 ICEQ, çoklu ekran kartı desteğine ve yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan Radeon HD 5670 ICEQ'nun önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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