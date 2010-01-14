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HIS Radeon HD 5670 ICEQ modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,1b
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33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS Radeon HD 5670 ICEQ modelini duyurdu
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Resmi tanıtımı bugün yapılan DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5670 için özel tasarımlı modeller de görünmeye başladı. Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretecen HIS, yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı ICEQ serisini Radeon HD 5670 ile genişletiyor. Firmanın yeni ekran kartı baskılı devre tasarımından kullanılan soğutucusuna kadar özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 5670 ICEQ, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Standart saat hızlarıyla gelen yani grafik yongası 775MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, özel tasarım soğutucusuyla sessiz ve serin çalışma vaat ediyor.

512MB ve 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan HIS Radeon HD 5670 ICEQ, çoklu ekran kartı desteğine ve yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan Radeon HD 5670 ICEQ'nun önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

HIS Radeon HD 5670 ICEQ modelini duyurdu
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HIS Radeon HD 5670 ICEQ modelini duyurdu
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DH Misafiri 7 yıl
guc gırısı yerı yok tam bana gore :D
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Guest-19232E7C9 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

guc gırısı yerı yok tam bana gore :D

Yıl olmuş 2012 konu hortlatan bayanlar var.

142TL ye exa da mevcut 5670
1 Yanıt Yanıtla +1
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CoreXXX 9 yıl
baskı devresi farklı dikkat ettiyseniz, his gerçekden güzel kartlar üretiyor, ancak 5850-70 için neden içQ serisi çıkarmadı anlamadım ,5670 dah bugün çıkdı bismillah hemen icQ su da çıkdı
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By_higH 9 yıl
Fiyatı 100$ civarında olması bekleniyor yani Türkiye'de 160-200 arası olur büyük bi ihtimal.. HD5870 almayı düşünüyordum ama Nvdia'yı bekliyorum onu bekleyip fiyatlar düşene kadar bu beni idare eder...
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mav1li 9 yıl
Beklemeden 4770 aldım. İyi yapmışım. 5670 9600gt ayarında ama fiyatı 180-200 tl arası olcaktır.
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IgorStravinsky 9 yıl
IceQ 4 den sonra.. Cık..
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DH Misafiri 9 yıl
bende iceq turbo hd 2600 xt kullanıyorum sogutucu mukemmel ama bu sogutucularda ısıklandırma varmıs onu nasıl yapıcaz bi türlü çözemedim
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DH Misafiri 9 yıl
güzel tasarım, radeon hd6xxx serisi yaklaştı. onları almayı düşünüyorum inş. onlara özel de bu tasarım yaparlar :D
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YaRaNoZ 9 yıl
Hakikaten soğutucu pek oturmamış gibi
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dante38 9 yıl
X1650 ıceq ya benzemiş
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Batuist 9 yıl
MÜŞAVİR
14.01.2010 Saat: 15:40
Mete nerdesin? Birde şu kartın soğutucusuna bakıver, Yoksa HIS bunuda mı tutturamamış karta hacı.

Yemin ediyorum koptum bu yoruma.. Allahta seni güldürsün :))))
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WinteR 9 yıl
5750'yi almak uzun süre ekran kartı değiştirmek isteyenler için daha mantıklı, zaten TR fiyatı 110$ civarı olursa arada 30~40 dolar benim için kabul edilebilir bir fark.
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trooper27 9 yıl
gördüğüm kadarıyla crossfire desteği yok olsa belki iş yapabilirdi
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