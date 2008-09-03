HIS'in Radeon HD 4670 ICEQ Turbo modeli listelere girmeye başladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Referans tasarım Radeon HD 4670Kullanıma sunduğu Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarıyla ilgili fiyat segmentlerinde ses getiren ve çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeliyle yeniden grafik endüstrisinin performans lideri olmayı başaran AMD-ATi, giriş ve orta segment için hazırladığı RV710-RV730 tabanlı Radeon HD 4400/4500/4600 serisi ekran kartlarıyla elde ettiği başarıyı alt segmentlere de yansıtmayı hedefliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 gpu'sunun güç verdiği Radeon HD 4670, 128-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 320x paralel işlem birimiyle geliyor. Kartın ortaya çıkan ilk test sonuçları Radeon HD 3850 ile yakın değerler elde ettiğini işaret etmekle birlikte yeni sürücüler ile birlikte performansın daha da yükselmesi bekleniyor. Resmi lansmanına sayılı günler kalan Radeon HD 4670 fiyat listelerine de girmeye başladı. Görünen o ki AMD-ATi, daha yüksek performans sunan Radeon HD 4670 modelini Nvidia'nın GeForce 9500GT modelinin tam karşına konumlandırarak rakibini alt segmentlerde de sıkıştırmaya çalışacak. Listelere giren ilk model HIS'in Radeon HD 4670 ICEQ Turbo modeli oldu. 67 Avro'luk etikte fiyat sahip olan kartın özelleştirilmiş soğutmaya sahip olduğunu referans tasarım HD 4670 modellerinin bir miktar daha ucuz olabileceğini de hatırlatalım. Bu arada testine göre %30 ile %150 daha yavaş olduğu iddia edilen GeForce 9500GT de hemen hemen aynı fiyat seviyesinden satılıyor. İlgili fiyat linkleri; - http://www.komplett.nl/k/ki.aspx?sku=374861 (HIS HD 4670 ICEQ Turbo) - http://www.komplett.nl/k/ki.aspx?sku=363811 (EVGA GeForce 9500GT DDR2) ATi Radeon HD 4670'in ilk test sonuçları için; http://forum.donanimhaber.com/m_26135556/tm.htm
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