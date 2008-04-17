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Hitachi 15K RPM hızında ve 450GB kapasiteli hard disk hazırlıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD'lerin konuşulmaya başlandığı şu günlerde depolama çözümlerinin lider isimlerinden Hitachi, yüksek performans segmentine yönelik olarak yeni bir disk hazırlıyor. Firmanın Ultrastar serisi dahilinde hazırlayacağı yeni diski özellikle yüksek hızı ve segmentine göre sunduğu geniş depolama alanı ile dikkat çekiyor. 15.000rpm dönüş hızına sahip olan Hitachi'nin yeni diski 450GB'lık kapasite ile birlikte geliyor. 16MB'lık dahili belleği bulunan ürün temel olarak dikey kayıt teknolojisini esas alıyor. İhityaca göre 3Gb/sN Serial Attached SCSI (SAS) veya 4Gb/sn Fibre Channel (FC) arayüzlerini destekleyebilen disk 750 gramlık ağırlığa sahip. Ayrıca yüksek dönüş hızının yartacağı titreşimi en aza indirebilmek için Rotational Vibration Safeguard kod adlı özel bir teknoloji kullandığı belirtilen Hitachi'nin yeni modeli için sessiz çalışacağı da idda ediliyor. Haziran ayında doğru kullanıma sunulması beklenen ürünün fiyatı hakkında net bir bilgi henüz bulunmuyor.
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tanerturk17 11 yıl
sata ya yapmıyolar adamı hasta ediyolar.wd raptor dan başka neden diğer şirketler desktop pazarına sata arayüzü ile 7200RPM üzerinde HDD çıkaramıyor anlamıyorum

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Like a Sir 11 yıl

Orjinalden alıntı: tanerturk17

sata ya yapmıyolar adamı hasta ediyolar.wd raptor dan başka neden diğer şirketler desktop pazarına sata arayüzü ile 7200RPM üzerinde HDD çıkaramıyor anlamıyorum




güçtüketimi ses...vs vs
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