    Arçelik Hitachi hissesini devrediyor: 261 milyon dolarlık anlaşma

    Arçelik, Hitachi Global Life Solutions ile yaptığı anlaşma kapsamında Arçelik Hitachi’deki yüzde 60 hissesini devretme kararı aldı. İşlem bedelinin 261 milyon dolar olduğu bildirildi.

    Arçelik, Asya-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini yeniden şekillendirme hedefi doğrultusunda Arçelik Hitachi Home Appliances (AHHA) ortak girişiminde sahip olduğu hisselerin devrine ilişkin kritik bir anlaşmaya imza attı. Şirket, Hitachi Global ile yaptığı anlaşma kapsamında söz konusu ortaklıktaki yüzde 60 payını devretme kararı aldı.

    Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada bu adımın Arçelik’in uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.

    İşlem bedeli 261 milyon dolara ulaşıyor

    Anlaşmanın finansal detaylarına göre Arçelik, 205 milyon dolar nakit ödeme alacak. Ayrıca üç yıl içerisinde taksitler halinde 56 milyon dolar tutarında ertelenmiş ödeme yapılacak.

    Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın, belirlenen kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Süreç tamamlanana kadar AHHA’nın mevcut ortaklık yapısı çerçevesinde faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. Ayrıca kapanışın gerçekleşmesiyle birlikte mevcut ortak girişim sözleşmesinin de sona ereceği açıklandı.

    Kuruluşundan bu yana AHHA, portföy genişlemesi, coğrafi yayılım, marka gelişimi ve operasyonel performans açısından istikrarlı bir büyüme sergiledi. Ortak girişim, özellikle Hitachi markasının Asya-Pasifik ve MENA bölgesindeki üst segment konumunun güçlendirilmesinde önemli rol oynadı.

    Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen, alınan kararın yalnızca kısa vadeli finansal etkilerle değil, uzun vadeli stratejik hedeflerle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Şen, Arçelik’in küresel ölçekte önemli bir konumda bulunduğunu hatırlatarak, bu adımın şirketin kaynaklarını daha öncelikli alanlara yönlendirmesine imkan sağlayacağını belirtti.

    Ortaklığın geleceği ve varlık devri süreci

    Anlaşma kapsamında Hitachi’nin, ev aletleri operasyonlarını Nojima Corporation ile kuracağı yeni bir stratejik yapı altında yeniden organize etmeyi planladığı bildirildi. Bu kapsamda Arçelik Hitachi’deki kalan yüzde 40’lık payın da farklı yapılar üzerinden yeniden konumlandırılması öngörülüyor.

    Süreç sonunda Arçelik’in elindeki yüzde 60’lık payların da dolaylı olarak Nojima Corporation bağlantılı yeni yapı tarafından devralınması planlanıyor. Ancak Nojima ile ilgili koşulların karşılanmaması durumunda Arçelik’in paylarının Hitachi tarafından satın alınacağı da anlaşma kapsamında yer aldı.

    Hisse devrinin tamamlanmasıyla birlikte AHHA çatısı altındaki operasyonel varlıklar da yeni yapıya aktarılacak. Bu kapsamda toplam 12 bağlı ortaklık, Çin’de bulunan 1 üretim tesisi ve 1 Ar-Ge merkezi ayrıca Tayland’daki 2 üretim tesisi ve 1 Ar-Ge merkezi de devrin parçası olacak.

    Kaynakça https://www.bloomberght.com/arcelik-ten-hitachi-de-pay-satisi-3775349 https://www.aa.com.tr/tr/isdunyasi/holding/arcelik-arcelik-hitachideki-hisselerinin-satisi-icin-anlasma-imzaladi/701790 https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1595828
