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Hitachi, Lityum-İyon pillerin ömrünü 2 katına çıkarmayı başardı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Japonya merkezli Hitachi, teknoloji severleri yakından ilgilendiren önemli bir başarının altına imza attığını duyurdu. Firma, birçok kullanıcının muzdarip olduğu lithium-iyon pillerin ömürlerini 2 kat arttırdıklarını açıkladı.

Hitachi'nin geliştirdiği yaklaşım, hücrelerin içersindeki Mangan (Mn) katodlarının ömürlerini 2 katına çıkarıyor ve aynı zamanda mevcut pillere göre daha az Kobalt (Co) kullanıyor. Bu sayede lityum-iyon pilleri değiştirilmeye ihtiyaç duymadan 10 sene boyunca kullanılabiliyor. Ancak firma, geliştireceği yeni lityum-iyon hücreleri özellikle uzun ömrün gerekli olduğu büyük ölçekli işlemlerde (Rüzgar türbininden elde edilen fazla enerjinin depolanması gibi) kullanacak.

Lityum-ion piller hemen hemen bütün portatif elektronik cihazlarda kullanılıyor. Bu yüzden elektronik cihazların Hitachi'nin bu yaklaşımından etkilenmesi bekleniyor.


http://www.businessweek.com/news/2010-04-05/hitachi-doubles-lifespan-of-lithium-ion-batteries-update1-.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IORI 9 yıl
Super olmus birde elektronik devrelerin guc ihtiyaci azaltilirsa harika
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Volkanbaba 9 yıl
Bizim laptoplarada gelsin

Guzel haber
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Batuist 9 yıl
umarım bir an önce günlük hayatta kullandığımız cihazlarda bu gelişmeden nasibini alır..
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GoldPunch 9 yıl
Güzel haber.
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IgorStravinsky 9 yıl
Li-Iyon dediğimiz bataryalar olmuyor mu aynı zamanda?
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