Hitachi, Lityum-İyon pillerin ömrünü 2 katına çıkarmayı başardı

Japonya merkezli Hitachi, teknoloji severleri yakından ilgilendiren önemli bir başarının altına imza attığını duyurdu. Firma, birçok kullanıcının muzdarip olduğu lithium-iyon pillerin ömürlerini 2 kat arttırdıklarını açıkladı.

Hitachi'nin geliştirdiği yaklaşım, hücrelerin içersindeki Mangan (Mn) katodlarının ömürlerini 2 katına çıkarıyor ve aynı zamanda mevcut pillere göre daha az Kobalt (Co) kullanıyor. Bu sayede lityum-iyon pilleri değiştirilmeye ihtiyaç duymadan 10 sene boyunca kullanılabiliyor. Ancak firma, geliştireceği yeni lityum-iyon hücreleri özellikle uzun ömrün gerekli olduğu büyük ölçekli işlemlerde (Rüzgar türbininden elde edilen fazla enerjinin depolanması gibi) kullanacak.

Lityum-ion piller hemen hemen bütün portatif elektronik cihazlarda kullanılıyor. Bu yüzden elektronik cihazların Hitachi'nin bu yaklaşımından etkilenmesi bekleniyor.

http://www.businessweek.com/news/2010-04-05/hitachi-doubles-lifespan-of-lithium-ion-batteries-update1-.html