Geely, elektrikli araç bataryasını 36 tonluk tankla ezerek test etti: İşte sonuç

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Tam Boyutta Gör Çin, elektrikli araç bataryalarının güvenliğini bir üst seviyeye taşımak için yeni adımlar atıyor. Bu sebeple Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), 1 Temmuz 2026 itibarıyla yeni zorunlu ulusal güvenlik standartlarını devreye sokacak. Elektrikli araç sektöründeki büyük oyuncular ise bu sürece şimdiden hazırlaya başladı. Bunlardan biri de Geely.

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Şirket, Galaxy E5 modelinde kullanılan Aegis Gold Brick bataryalarının ne kadar güvenli olduğunu göstermek için dikkat çekici bir test gerçekleştirdi. Güvenlik testinde tam 36 ton ağırlığa sahip bir ZTZ-59D tankı kullanıldı. Söz konusu tank, bataryanın üzerinden defalarca geçerek olağanüstü bir dayanıklılık senaryosunun simüle edilmesine yardımcı oldu.

Tam Boyutta Gör Geely'nin uyguladığı bu test, bataryaların aşırı dış darbelere ve ezilmelere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ölçmek için yapıldı. Tank, bataryanın üzerinden defalarca geçerek paletleriyle ezdi. Hatta tankın bataryaya uyguladığı basınç, Çin'in yeni ulusal güvenlik standartlarının gerektirdiğinden yaklaşık 1.8 kat daha fazlaydı. Peki sonuç ne oldu?

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İki önemli kriter var

Dayanıklılık testi sonucunda, batarya paketinde veya tek tek hücrelerde herhangi bir alev alma, patlama veya termal kaçak belirtisi görülmedi. Yani test, tam anlamıyla başarıyla tamamlandı. Çin'in yeni batarya güvenlik standartları, iki önemli testi öne çıkarıyor. İlk olarak, bataryanın alt kısmına darbe testi uygulanarak olası yol darbelerine karşı ne kadar koruma sağladığı ölçülüyor.

Tam Boyutta Gör İkinci olarak da bataryalar, 300 kez hızlı şarj döngüsüne maruz bırakıldıktan sonra, kısa devre testine tabi tutuluyor. Bu süreçte de herhangi bir yangın ya da patlama olmaması gerekiyor. Geely'nin Aegis Gold Brick bataryaları, yeni standartları başarıyla karşılayarak tam sertifika alan ilk bataryalardan biri oldu.

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Geely, elektrikli araç bataryasını 36 tonluk tankla ezdi

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