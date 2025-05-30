Geely, elektrikli araç bataryasını 36 tonluk tankla ezerek test etti: İşte sonuç

Şirket, Galaxy E5 modelinde kullanılan Aegis Gold Brick bataryalarının ne kadar güvenli olduğunu göstermek için dikkat çekici bir test gerçekleştirdi. Güvenlik testinde tam 36 ton ağırlığa sahip bir ZTZ-59D tankı kullanıldı. Söz konusu tank, bataryanın üzerinden defalarca geçerek olağanüstü bir dayanıklılık senaryosunun simüle edilmesine yardımcı oldu.
İki önemli kriter var
Dayanıklılık testi sonucunda, batarya paketinde veya tek tek hücrelerde herhangi bir alev alma, patlama veya termal kaçak belirtisi görülmedi. Yani test, tam anlamıyla başarıyla tamamlandı. Çin'in yeni batarya güvenlik standartları, iki önemli testi öne çıkarıyor. İlk olarak, bataryanın alt kısmına darbe testi uygulanarak olası yol darbelerine karşı ne kadar koruma sağladığı ölçülüyor.
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!