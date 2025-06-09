Hizmet dışı nükleer santrallerin yerine küçük modüler reaktör kurulacak

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli enerji firması Holtec International, ABD’de emekliye ayrılmış nükleer enerji tesislerini küçük modüler reaktörlerle (SMR) yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Şirket, Michigan’daki Palisades nükleer santral sahasında 2030 yılına kadar Holtec’in geliştirdiği SMR-300 reaktörlerini devreye almayı hedefliyor. Ayrıca, Hyundai Engineering & Construction ile iş birliği içinde 2030’lu yıllar boyunca Kuzey Amerika genelinde toplamda 10 gigavatlık SMR-300 reaktör filosu kurmayı planlıyor.

Emekliye ayrılan santrallerin yerine SMR’ler kurulacak

Holtec, daha önce kapatılan 800 megavat kapasiteli Palisades nükleer santralini yeniden çalıştırma sürecinde ilerliyor. 2022 yılında devre dışı bırakılan santralin yeniden açılması için yapılan hazırlıklar, tesisin operasyonel güvenilirliğine dair güçlü bir güven ortaya koyuyor. Firma, aynı sahada iki adet SMR-300 küçük modüler reaktör ünitesi kurarak hem mevcut santrali canlandırmayı hem de yenilikçi, güvenli ve verimli yeni nesil nükleer enerji teknolojisini devreye almayı amaçlıyor. Holtec yetkilileri, SMR’lerin kurulacağı mevcut nükleer tesislerde maliyetlerin, tamamen yeni ve sıfırdan inşa edilen sahalara göre daha düşük olacağını belirtiyor.

Küçük modüler reaktörler, enerjide geleceği sessiz gücü olacak 1 gün önce eklendi

Palisades dışında firma aynı zamanda Oyster Creek nükleer santralinde de dört SMR ünitesi kurmayı planladıklarını açıkladı. Oyster Creek’te 2029 yılına kadar kapatılması beklenen 625 megavat kapasiteli reaktörünün yerini SMR’ler alacak. Ek olarak Holtec, Utah ve Wyoming başta olmak üzere ABD’nin çeşitli bölgelerinde 2030’lu yıllarda toplamda 4 gigavatlık SMR-300 filosu kurulabileceğini belirtiyor.

SMR-300 reaktörü

Holtec’in SMR-300 reaktörü, basınçlı hafif su teknolojisine dayanan, gelişmiş, pasif güvenlik sistemleriyle donatılmış bir “Gen 3+” nükleer enerji tesisi olarak dikkat çekiyor. Her bir SMR-300 ünitesi 300 megavat elektrik üretebiliyor ve yaklaşık 300 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Reaktör, güvenlik sistemlerini yerçekiminin sağladığı doğal güçle çalıştırıyor ve bu sayede operatör müdahalesi olmadan güvenli şekilde kapanabilen bir tasarım sunuyor.

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Hizmet dışı nükleer santrallerin yerine küçük modüler reaktörler

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