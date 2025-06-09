Hizmet dışı nükleer santrallerin yerine küçük modüler reaktör kurulacak

Emekliye ayrılan santrallerin yerine SMR’ler kurulacak
Holtec, daha önce kapatılan 800 megavat kapasiteli Palisades nükleer santralini yeniden çalıştırma sürecinde ilerliyor. 2022 yılında devre dışı bırakılan santralin yeniden açılması için yapılan hazırlıklar, tesisin operasyonel güvenilirliğine dair güçlü bir güven ortaya koyuyor. Firma, aynı sahada iki adet SMR-300 küçük modüler reaktör ünitesi kurarak hem mevcut santrali canlandırmayı hem de yenilikçi, güvenli ve verimli yeni nesil nükleer enerji teknolojisini devreye almayı amaçlıyor. Holtec yetkilileri, SMR’lerin kurulacağı mevcut nükleer tesislerde maliyetlerin, tamamen yeni ve sıfırdan inşa edilen sahalara göre daha düşük olacağını belirtiyor.
Palisades dışında firma aynı zamanda Oyster Creek nükleer santralinde de dört SMR ünitesi kurmayı planladıklarını açıkladı. Oyster Creek’te 2029 yılına kadar kapatılması beklenen 625 megavat kapasiteli reaktörünün yerini SMR’ler alacak. Ek olarak Holtec, Utah ve Wyoming başta olmak üzere ABD’nin çeşitli bölgelerinde 2030’lu yıllarda toplamda 4 gigavatlık SMR-300 filosu kurulabileceğini belirtiyor.
SMR-300 reaktörü
Holtec’in SMR-300 reaktörü, basınçlı hafif su teknolojisine dayanan, gelişmiş, pasif güvenlik sistemleriyle donatılmış bir “Gen 3+” nükleer enerji tesisi olarak dikkat çekiyor. Her bir SMR-300 ünitesi 300 megavat elektrik üretebiliyor ve yaklaşık 300 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Reaktör, güvenlik sistemlerini yerçekiminin sağladığı doğal güçle çalıştırıyor ve bu sayede operatör müdahalesi olmadan güvenli şekilde kapanabilen bir tasarım sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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