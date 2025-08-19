Google, veri merkezlerini besleyecek ilk nükleer reaktörünü duyurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, nükleer enerjiye yaptığı yatırımın ilk adımını resmen duyurdu. Şirket, Oak Ridge’de inşa edilecek Hermes 2 reaktörünün veri merkezlerine güç sağlayacağını açıkladı. Bu proje, Google’ın 2024 yılında girişim şirketi Kairos Power ile yaptığı anlaşmanın bir parçası.

2030’da faaliyete geçecek

Hermes 2, Tennessee Valley Authority (TVA) ile uzun vadeli bir satın alma anlaşması kapsamında Google’a 50 megavat enerji sağlayacak. Bu tesis, Google’ın veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamada kullanılacak.

Proje, toplamda 500 megavatlık kapasiteye sahip küçük modüler reaktörler (SMR) içeren bir anlaşmanın ilk adımını temsil ediyor. Hermes 2’nin 2030 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Hermes 2, bir gösterim reaktörü olarak halihazırda inşa ediliyor. Kasım 2024’te Hermes 2 için iki adet 35 MWt erimiş tuz soğutmalı reaktörün inşaat izinlerini verilmişti.

Google ve Kairos Power arasındaki anlaşmanın, 2035 yılına kadar toplam 500 MW kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Bu anlaşma, küçük modüler reaktörlerden enerji satın alan ilk kurumsal anlaşma olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Anlaşmanın finansal detayları ise henüz açıklanmadı.

