Google, veri merkezlerini besleyecek ilk nükleer reaktörünü duyurdu

2030’da faaliyete geçecek
Hermes 2, Tennessee Valley Authority (TVA) ile uzun vadeli bir satın alma anlaşması kapsamında Google’a 50 megavat enerji sağlayacak. Bu tesis, Google’ın veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamada kullanılacak.
Proje, toplamda 500 megavatlık kapasiteye sahip küçük modüler reaktörler (SMR) içeren bir anlaşmanın ilk adımını temsil ediyor. Hermes 2’nin 2030 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Hermes 2, bir gösterim reaktörü olarak halihazırda inşa ediliyor. Kasım 2024’te Hermes 2 için iki adet 35 MWt erimiş tuz soğutmalı reaktörün inşaat izinlerini verilmişti.
Google ve Kairos Power arasındaki anlaşmanın, 2035 yılına kadar toplam 500 MW kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Bu anlaşma, küçük modüler reaktörlerden enerji satın alan ilk kurumsal anlaşma olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Anlaşmanın finansal detayları ise henüz açıklanmadı.
böyle hep 50 ile mi gidilecek