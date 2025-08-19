Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, veri merkezlerini besleyecek ilk nükleer reaktörünü duyurdu

    Google ve Kairos Power, Hermes 2 reaktörüyle şirketin veri merkezlerini nükleer enerjiyle besleyecek. Tarihi proje, küçük modüler reaktörlerden alınan ilk kurumsal enerji anlaşması olacak.

    Google, kuracağı ilk nükleer reaktörü duyurdu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Google, nükleer enerjiye yaptığı yatırımın ilk adımını resmen duyurdu. Şirket, Oak Ridge’de inşa edilecek Hermes 2 reaktörünün veri merkezlerine güç sağlayacağını açıkladı. Bu proje, Google’ın 2024 yılında girişim şirketi Kairos Power ile yaptığı anlaşmanın bir parçası.

    2030’da faaliyete geçecek

    Hermes 2, Tennessee Valley Authority (TVA) ile uzun vadeli bir satın alma anlaşması kapsamında Google’a 50 megavat enerji sağlayacak. Bu tesis, Google’ın veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamada kullanılacak.

    Proje, toplamda 500 megavatlık kapasiteye sahip küçük modüler reaktörler (SMR) içeren bir anlaşmanın ilk adımını temsil ediyor. Hermes 2’nin 2030 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Hermes 2, bir gösterim reaktörü olarak halihazırda inşa ediliyor. Kasım 2024’te Hermes 2 için iki adet 35 MWt erimiş tuz soğutmalı reaktörün inşaat izinlerini verilmişti.

    Google ve Kairos Power arasındaki anlaşmanın, 2035 yılına kadar toplam 500 MW kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Bu anlaşma, küçük modüler reaktörlerden enerji satın alan ilk kurumsal anlaşma olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Anlaşmanın finansal detayları ise henüz açıklanmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaira klima yorumları internet bağlantısı yok yalnızca yerel ağa bağlı minecraft 1.21.81 apk indir yabancı plakalı araç süre aşımı cezası kayıp araç trafikten nasıl düşürülür

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum