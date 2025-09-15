Giriş
    İngiltere ve ABD arasında nükleer SMR ve AMR reaktör ortaklığı

    İngiltere ve ABD, nükleer enerjide büyük bir ortaklığa gidiyor. Proje onaylarında ciddi bir hızlanma sağlanacak ve ortaklıklar kapsamında SMR ve AMR tipi nükleer tesisler kurulacak.

    İngiltere ve ABD arasında nükleer SMR ve AMR reaktör ortaklığı Tam Boyutta Gör
    İngiltere ile ABD, nükleer enerji alanında büyük bir iş birliği adımı atmaya hazırlanıyor. Donald Trump’ın bu hafta gerçekleşecek devlet ziyareti sırasında imzalanması beklenen anlaşma, iki ülkenin nükleer enerji projelerini hızlandırmayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında binlerce yeni istihdam yaratılması ve İngiltere’nin enerji güvenliğinin güçlendirilmesi öngörülüyor.

    Gelişmiş Nükleer Enerji için Atlantik Ortaklığı (Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy) adıyla anılan ortaklığın en kritik noktası, nükleer santral projeleri için onay süreçlerini yarıya indirmek. Normalde dört yıl sürebilen lisanslama sürecinin iki yıla düşürülmesi planlanıyor. İki ülke nükleer güvenlik testlerini de karşılıklı olarak kabul edecek. Bu sayede, bir ülkede güvenlik testlerini geçen bir reaktörün verileri diğer ülkede de geçerli olacak.

    SMR ve AMR’ler odakta

    İngiltere ve ABD arasında nükleer SMR ve AMR reaktör ortaklığı Tam Boyutta Gör
    İngiltere, uzun süredir küçük modüler reaktörler (SMR) üzerinde çalışıyor. Rolls-Royce’un tasarımını üstlendiği ilk SMR projesi gündemdeyken bu hafta ABD’li X-Energy ile İngiliz enerji şirketi Centrica arasında da stratejik bir anlaşma imzalanacak. Bu anlaşma kapsamında Hartlepool’da 12 adet gelişmiş modüler reaktör (AMR) kurulması planlanıyor. SMR’lerden farklı olarak AMR’ler, soğutma için su yerine helyum gibi gazları kullanıyor. Dünyada ticari ölçekte AMR örnekleri çok sınırlı ve en bilinen proje Çin’in HTR-PM reaktörü.

    İngiltere hükümeti Hartlepool’daki bu projenin 1,5 milyon haneye enerji sağlayabileceğini ve 2.500 kişilik istihdam yaratabileceğini belirtiyor. Anlaşma yalnızca Hartlepool’la sınırlı değil. Uzun vadede, ülke genelinde 20’den fazla modüler reaktör kurulması gündemde. Bu yeni tesisler, toplamda 6 GW enerji kapasitesine ulaşarak bugünkü nükleer üretimin tamamına eşdeğer bir katkı sağlayabilir.

    İngiltere, nükleer enerjiye büyük bir geri dönüş yapmak ve bu alanda dünya liderleri arasında yer almak istiyor. 1990’larda ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25’i nükleerden sağlanırken, bu oran bugün yüzde 15’e kadar gerilemiş durumda. Birçok eski reaktörün önümüzdeki on yılda devreden çıkacak olması yeni yatırımları daha da kritik hale getiriyor.

    Kasım 2024’te İngiltere ve 30 ülke, 2050’ye kadar nükleer kapasiteyi üç katına çıkarma taahhüdü vermişti.

    Diğer yatırımlar arasında, ABD’li Holtec, EDF Energy ve Tritax ortaklığında, Nottinghamshire’daki eski Cottam kömür santrali sahasında küçük modüler reaktörlerle desteklenecek 11 milyar sterlinlik veri merkezi projesi de bulunuyor. Ayrıca ABD’li Last Energy, DP World ile iş birliği yaparak Londra Gateway Limanı ve iş parkını besleyecek mikro modüler nükleer santral kurmayı planlıyor. Bu tesislerden biri, dünyada ticari ölçekte devreye girecek ilk projelerden biri olabilir.

    Kaynakça https://www.bbc.com/news/articles/ckgzevzwxwro https://www.theguardian.com/business/2025/sep/15/uk-and-us-line-up-string-of-deals-to-build-modular-nuclear-reactors-in-britain
