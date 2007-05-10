HP Compaq'dan Yeni Dizüstü: 2710P

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HP Compaq'ın yeni model akını devam ediyor. Arka arkaya model duyurusu yapan firma son olarak Intel'in yeni Santa Rosa platformunu esas alan 2710P modelini duyurdu. Firmanın yeni modeli özellikle taşınabilirlik yetenekleri ile dikkat çekiyor. Zira HP Compaq 2710P özellikle 28,2mm'lik ekran kalınlığı ve 1,65kg'lık ağırlığı ile ön plana çıkıyor. Taşınabilirlik yeteneklerini arttırabilmek adına 12.1 inç'lik ekranın kullanıldığı 2710P modelinde ekran için kullanılan teknolojinin de özellikle altı vurgulanıyor. Ekran için kullanılan illumi-Lite teknolojisinin geleneksel monitörlere göre daha verimli güç tüketim özelliği ile dikkat çekiyor. 2710P modeli üzerinde ayrıca 2 adet mikrofon ve 1 adet kamera (opsiyonel) da bulunuyor. Bu donanımları ile diz üstü bilgisayarın VoIP için de ideal olduğu belirtiliyor.- İşlemci: Intel Core 2 Duo (ULV Modelleri) - Yonga Seti: Intel GM965 - Bellek: 667MHz DDR-2 Bellek - 512MB (4GB'a Kadar Arttırılabilir) - Hard disk: 60/80/100 Gb, PATA, 4200 rp/dak. - Ekran: 1280x800 - Grafik Çözümü: Intel GMA x3100, (384MB'a Kadar Bellek Arttırımı) - Bağlantı Yetenekleri: Wi-Fi 802.11a/b/g/draft- n or a/b/g - Bluetooth 2.0, - ExpressCard desteği - SD kart desteği - Ses Özelliği: Yüksek tanımlı ses desteği, Stereo-Dynamics Teknolojisi - Güvenlik: TPM 1.2, Parmak İzi Tanıma