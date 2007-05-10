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HP Compaq'dan Yeni Dizüstü: 2710P

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
15,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP Compaq'dan Yeni Dizüstü: 2710P
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HP Compaq'ın yeni model akını devam ediyor. Arka arkaya model duyurusu yapan firma son olarak Intel'in yeni Santa Rosa platformunu esas alan 2710P modelini duyurdu. Firmanın yeni modeli özellikle taşınabilirlik yetenekleri ile dikkat çekiyor. Zira HP Compaq 2710P özellikle 28,2mm'lik ekran kalınlığı ve 1,65kg'lık ağırlığı ile ön plana çıkıyor. Taşınabilirlik yeteneklerini arttırabilmek adına 12.1 inç'lik ekranın kullanıldığı 2710P modelinde ekran için kullanılan teknolojinin de özellikle altı vurgulanıyor. Ekran için kullanılan illumi-Lite teknolojisinin geleneksel monitörlere göre daha verimli güç tüketim özelliği ile dikkat çekiyor. 2710P modeli üzerinde ayrıca 2 adet mikrofon ve 1 adet kamera (opsiyonel) da bulunuyor. Bu donanımları ile diz üstü bilgisayarın VoIP için de ideal olduğu belirtiliyor. HP Compaq 2710P Teknik Özellikleri; - İşlemci: Intel Core 2 Duo (ULV Modelleri) - Yonga Seti: Intel GM965 - Bellek: 667MHz DDR-2 Bellek - 512MB (4GB'a Kadar Arttırılabilir) - Hard disk: 60/80/100 Gb, PATA, 4200 rp/dak. - Ekran: 1280x800 - Grafik Çözümü: Intel GMA x3100, (384MB'a Kadar Bellek Arttırımı) - Bağlantı Yetenekleri: Wi-Fi 802.11a/b/g/draft- n or a/b/g - Bluetooth 2.0, - ExpressCard desteği - SD kart desteği - Ses Özelliği: Yüksek tanımlı ses desteği, Stereo-Dynamics Teknolojisi - Güvenlik: TPM 1.2, Parmak İzi Tanıma
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xtrafun 12 yıl
tanıtım için teşekkürler öncelikle. resimden göründüğü kadarıyla kasa tasarımı bana göre pek hoş durmamış, özellikle lcd yi kasaya bağlayan kısın üstüne sonradan konulmuş izlenimi verdi. ama mobilite açısından kuşkusuz güzel bir notebook.
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konxriz 12 yıl
güzel bir bilgisayar ...
haber için tşk...
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visceroid 12 yıl
Yine güzel bir kasa. Haber için tşkler...
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