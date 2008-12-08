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HP netbook modeli Mini 1000'de fiyat indirimine gitti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,4b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP netbook modeli Mini 1000'de fiyat indirimine gitti
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, yaklaşık bir ay önce duyurduğu Mini 1000 isimli netbook modelinde fiyat indirimine gitti. Gelen bilgilere göre yapılan 40$'lık fiyat indirimiyle birlikte HP Mini 1000'in yurt dışı satış fiyatı 399.9$ seviyesinden 359.99$ seviyesine geriledi. Peki kullanıcılar yaklaşık 360$ karşılığında nasıl bir sistemin sahibi oluyorlar?

Intel'in Atom platformunu esas alan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisiyle donatılan ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarda 1024 x 600 çözünürlüğünü destekleyen 8.9" boyutunda LCD ekran bulunuyor. 512MB sistem belleğine (ücretsiz 1GB güncellemesi) ve SSD tabanlı 8GB'lık depolama alanına sahip olan maliyet odaklı kompakt bilgisayar, Windows XP işletim sistemiyle birlikte geliyor.


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