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HP'den 25.5-inç büyüklüğünde Full HD destekli yeni LCD monitör

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,2b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den 25.5-inç büyüklüğünde Full HD destekli yeni LCD monitör
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Sektörün en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan HP, son dönemde hazırladığı LCD monitörler ile de sık sık gündeme gelmekte. Dell ile monitör pazarında da kıyasıya rekabete tutuşan firma, yüksek boyutlu monitöre gereksinim duyan profesyonel kullanıcılar ve çoklu ortam düşkünleri için hazırladığı w2558hc kod adlı yeni monitörünü duyurdu.

Firmanın 25.5-inç büyüklüğündeki geniş ekran formundaki yeni LCD monitörü, 1920 x 1200 çözünürlüğünü destekliyor dolayısıyla kullanıcılarına Full HD keyfi sunuyor. Tepki süresi 3ms olarak belirlenen monitörün karşıtlık oranı ise 1000:1 olarak belirlenmiş. İki adet 3 Watt'lık entegre hoparlöre sahip olan HP w2558hc üzerinde ayrıca çift USB konnektörü yer alıyor.

Görüntülü çoklu ortam uygulamaları ve anında mesajlaşma hizmetleri için 1.3MP çözünürlüğünde dahili kameraya da sahip olan 25.5-inç büyüklüğündeki yeni monitör üzerinde ayrıca bir adet DVI ve 2x HDMI konnektörleri yer alıyor. Pavilion serisi dahilinde hazırlanan monitörün yurt dışı satış fiyatının 599$ olduğu bildiriliyor.


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Promesa 11 yıl
Orjinalden alıntı: hakanertas bende 28"Viewsonic var 1920x1200 çözünürlükte , E8400@3600 Mhz ve HD4850 ile çok da güzel oynanıyor. mesela crysis i full detay oynayabiliyormusun 1920x1200 çözünürlükte... Bende Crossfire sistem var 22 inc full cozunurlukte bile full detay rahat oynanmiyor ancak butun oyunlar da crysis kadar sistemi zorlamiyor. Ancak tabiki boyle bir monitorde 4870x2 den asagi bir kart almak eger oyun oynaniyorsa performansi cok dusurecektir ( ful cozunurluk oynandigini varsayiyorum) Bir sey daha. divx filmler gibi filmlerde kumlanma daha belirgin olacaktir. Videolar piksellere ayrilacaktir. O yuzden benim dusuncem HD filmlerin daha yayginlasmasini bekledikten sonra boyle bir donanim almak yonunde olacaktir.
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DLI 11 yıl
yurt dışında acaba dell ve hp çok mu satılıyor ? monitör pazarında kapışılıyor demişler
türkiyede heralde samsung çok satılıyordur
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hakanertas 11 yıl
bende 28"Viewsonic var 1920x1200 çözünürlükte , E8400@3600 Mhz ve HD4850 ile çok da güzel oynanıyor.
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coupant 11 yıl
bence 22 inçten yukarısı hala lüks.
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SVSTRGMR 11 yıl

Orjinalden alıntı: hakanertas

bende 28"Viewsonic var 1920x1200 çözünürlükte , E8400@3600 Mhz ve HD4850 ile çok da güzel oynanıyor.


mesela crysis i full detay oynayabiliyormusun 1920x1200 çözünürlükte...
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Lawagolem 11 yıl
Evet pc oyuncuları için bencede mantıklı degıl ama iyi bir konsolla guzel bir ikili oluşturabilir.Örnegın; Xbox360 Elite
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SVSTRGMR 11 yıl
film için iyi ama
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
1920 x 1200 çözünürlükte oyun oynamak isterseniz alcanız ekran kartı kart 800 900 ytl olmak zorunda hiç mantıklı değil bukadr büyük ekran almak oyun severler içn
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