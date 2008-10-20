HP'den 25.5-inç büyüklüğünde Full HD destekli yeni LCD monitör

Tam Boyutta Gör

Sektörün en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan HP, son dönemde hazırladığı LCD monitörler ile de sık sık gündeme gelmekte. Dell ile monitör pazarında da kıyasıya rekabete tutuşan firma, yüksek boyutlu monitöre gereksinim duyan profesyonel kullanıcılar ve çoklu ortam düşkünleri için hazırladığı w2558hc kod adlı yeni monitörünü duyurdu.

Firmanın 25.5-inç büyüklüğündeki geniş ekran formundaki yeni LCD monitörü, 1920 x 1200 çözünürlüğünü destekliyor dolayısıyla kullanıcılarına Full HD keyfi sunuyor. Tepki süresi 3ms olarak belirlenen monitörün karşıtlık oranı ise 1000:1 olarak belirlenmiş. İki adet 3 Watt'lık entegre hoparlöre sahip olan HP w2558hc üzerinde ayrıca çift USB konnektörü yer alıyor.

Görüntülü çoklu ortam uygulamaları ve anında mesajlaşma hizmetleri için 1.3MP çözünürlüğünde dahili kameraya da sahip olan 25.5-inç büyüklüğündeki yeni monitör üzerinde ayrıca bir adet DVI ve 2x HDMI konnektörleri yer alıyor. Pavilion serisi dahilinde hazırlanan monitörün yurt dışı satış fiyatının 599$ olduğu bildiriliyor.