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HP'den Nvidia ION LE platformunu kullanan yeni netbook; Mini 311c

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den Nvidia ION LE platformunu kullanan yeni netbook; Mini 311c
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinde HP, Nvidia'nın ION LE platformunu temel alan yeni netbook modelini gösterdi. Aspire One ve Timeline serisi taşınabilir bilgisayarl modelleriyle netbook/notebook pazarında yüksek satış başarısı elde eden ve pazar payı itibariyle pozisyonunu güçlendirme eğiliminde olan Acer gibi rakiplerine karşı mini-bilgisayar pazarında nasıl bir girişimde bulunacağı merakla beklenen HP, Compaq markası altında hazırladığı Mini 311c modeliyle iddialı olmayı hedefliyor.

Firmanın yeni netbook modeli için üzerinde durulan en önemli detay olarak tercih edilen platform gösteriliyor. Zira gelen bilgilere göre yeni netbook modeline, Nvidia'nın ION LE platformu yataklık ediyor. Her ne kadar entegre grafik performansının Intel'in GMA 950 çözümünden daha iyi olduğu belirtilse de ION LE platformunun DirectX 10 desteği sunmadığını ve ION platformundan farklı olarak daha ekonomik bir çözüm olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle OEM üreticiler için hazırlanan ION LE yonga seti, Intel platformundan daha fazlasını ION platformundan ise daha ekonomiğini isteyenler için hazırlandığı belirtiliyor.

ION LE platformu kapsamında 1.6GHz'de çalışan, tek çekirdekli Atom N270 işlemcisini kullanan HP Compaq Mini 311c, 1GB DDR2 bellek ile donatılmış. Depolama için 160GB kapasiteli sabit diskin kullanıldığı sistemde ayrıca kablosuz iletişim için 802.11g WiFi ve Bluetooth teknolojileriyle birlikte entegre internet kamerası ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verilmekte. 11.6-inç ekrana sahip olan, 1.46 Kg ağırlığındaki yeni netbook modeline 6 hücreli pil güç sağlamakta. Yeni nesil HDTV ve LCD monitörler ile bağlantı için HDMI ara birimine de sahip olan HP Compaq Mini 311c'nin satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Speedy9355 10 yıl
Arkadaşlar bu netbook tam olarak çıktı mı?
İngiltere'de çıkmış sanırım.Amaozn.co.uk 'de var.
HP'nin kendi sitesinde 449$ olarak belirlenmiş.(Tabi bize gelene kadar neler olur neler?)
Samsung n510 ion mu HP mini 311c ion m yoksa lenovo s12 ion mu alınlır?
HP sanırım satışı çıkmış ve en uygun olan Ion tabanlı netbook.
Heralde Uzakdoğu'da da çıkmıştır?
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sofokles2000 10 yıl
Lenovo S12 alınır bence. Üzerinde LE değil tam ION platformu var.
Yalnız S12 hem Via hem de Atom olmak üzere 2 farklı versiyonda çıkacakmış.
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