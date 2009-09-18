HP'den ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar; Pavilion dm1

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Pavilion dm1 modeli önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak. Pavilion serisi altında hazırlanan ultra-taşınabilir formdaki yeni model, 1.36 Kg ağırlığında ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip.

Intel platformunu kullanan ve 1.2GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Celeron SU2300 işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, 2GB bellek ve DirectX 10 destekli GMA 4500M HD entegre grafik birimi gibi detaylara sahip. Depolama için 320GB kapasiteli sabit diske yer verilen sistemin Windows 7 işletim sistemiyle sunulması beklenirken fiyatının ise 490 Avro civarında olacağı bildiriliyor.

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