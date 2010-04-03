Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC HD2'nin Amerika satışında stoklar tükendi

9 yıl
27,8b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC HD2'nin Amerika satışında stoklar tükendi
Tam Boyutta Gör

T-Mobile tarafından Amerika satışına geçtiğimiz ay başlanan HTC HD2'nin bir günde 21.000 adet sattığı ve stokların tükendiği belirtildi. Şimdiye kadar üretilen en güçlü Windows Mobile telefonu olarak gösterilen HTC HD2, 4.3-inç büyüklüğündeki çoklu dokunmatik destekli kapasitif ekranı ve 1GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisiyle Windows Mobile dünyasına ek olarak, akıllı telefon pazarının da iddialı temsilcilerinden birisi konumunda.

T-Mobile tarafından özel bir kampanya çerçevesinde aralarında Transformers filmi, ücretsiz Gogo ucuşta WiFi servisi , Barnes & Noble elektronik kitap okuyucusu, Blockbuster film servisi ve MobiTV internet televizyon uygulaması gibi ekstralarla, iki yıllık kontrat + 200 dolar karşılığında tüketicilerin beğenisine sunulan HTC HD2'nin ikinci partisi içinde stokların tükendiği ve bir sonraki partinin ne zaman geleceğinin henüz bilinmediği ancak müşterilerin bilgiledirileceği belirtildi.

HTC HD2'nin Amerika satışında stoklar tükendi
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Inalough 8 yıl
şu telefonu eleştirenler ne kullanıyor merak ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Şu winmo7 durumu benim de kafamı kurcalıyor idi, ancak 7 hakkında biraz araştırma yaptıktan sonra anladım ki 7 getirdiğinden fazlasını götürecek. WinMobile kullanıcısı aslında normal telefon kullanıcısı profilinden biraz farklı bir kitledir. Ancak MS bunu hiçe sayarak direk iphone kullanıcılarını hedefine koydu anlaşılan. Mesela öyle kafanıza göre program yüklemek yok artık, marketplace'e uğramadan program yüklemek yok... multitasking yok, window yapısı yok, frame bazlı bir internet telefonu gibi, herhangi bir db kullanımı yok... yok yok yok. MS bu işletim sistemine mobile7 demek yerine msiphone 1.0 gibi yeni bir ad vermeliydi bence, mobile ise kendi çizgisinde devam etmeliydi. Kısacası win7 desteklemiyor diye üzülenlere tavsiyem, win7 çıkmadan 6.5 lardan hemen alın, win7 çıkınca klasik winmobile kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyeci belli. Çünkü artık PocketPC olmaktan çıkıyor klasik internet telefonu sinifina kayıyor. Bu arada pocketpc değil havalı telefon isteyenlere süper gelecek 7.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 8 yıl
Batarya haricinde gerçektende mükemmel bir tel,wm7 hakkında yazılanlatr doğruysa biraz kötü oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
twoc 9 yıl
Amerikada satılan, 1 Gb rom 576 mb ram ile satılıyor, üstelik yanında 16 gb kart ve Transormers ı ve 2 yüklü.
Fiyatını hiç söylemeye gerek yok bu durumda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibr-g 9 yıl
ıphone kullandım ama htc hd2 bir başka...kim ne derse desin...bu arada win7 yi desteklemediğini nereden biliyorsunuz..sanki biraz sallıyonuz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
böyle harika bir tel nasıl olurda winmo7 desteklemez anlamak güç bence son zamanlarda çıkan tasarım olarak en iyi telefonlardan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kherehabath 9 yıl
para var çare var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gl4dius 9 yıl
çok güzel bir telefon ama windows mobile 7 yi desteklemiyeceği için pek fazla bir anlamıyor yoktur
windows mobile 7 çıktıktan sonra bir şekilde yükleniyor ama kendisinin desteklememesi çok anlamsız ve saçma geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medmania 9 yıl
B
Gl4dius

çok güzel bir telefon ama windows mobile 7 yi desteklemiyeceği için pek fazla bir anlamıyor yoktur
windows mobile 7 çıktıktan sonra bir şekilde yükleniyor ama kendisinin desteklememesi çok anlamsız ve saçma geliyor

Kesinlikle bencede çok saçma, ama işin içinde htc nin ödeyeceği telif hakkı ve bunu kullanıcılara fiyat artışı olarak yansıtmama isteği olabilir. Bilgisayar alırken işletim sistemi istememek gibi. Eğer öyleyse daha iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medmania 9 yıl
ROM çok sıkıntı olmaz ki. wm7'li unoffical ROM yaparlar bence. Zaten orginal ROM genelde yavaş kalıyor. Touch HD de normalde wm6.1 ama bende şu an 6.5 yüklü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 9 yıl
aslında güzel telefon ama wm7 desteği olmazsa hiç bi işe yaramaz.. microsoft wm7 de çok büyük değişiklikler yapacak gibi.. mesela iphone da olmadığı için apple ı sürekli eleştirdikleri flash ve multitask olayının kaldırılması ve iphone un arayüzü gibi herkesin kullanabileceği basitlikte bir arayüz konulması gibi.. microsoft sanırım wm7 ile wm li cihazlar için büyük bir değişim başlatacak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medmania 9 yıl
Htc bu konuda en iyisi, HTC HD kullanıyorum, çok memnunum ama kaşınıyorum satışa çıkardım HD2 alıcam.
Buna telefon dememek lazım aslında telefon özellikli pocket pc. Ben işim gereği içinde onlarca tıp kitabı taşıyorum. Her an elimin altında ihtiyaç duyunca bakıyorum. Gerektiğind internete giriyor maillerimi kontrol ediyorum.
Nokianın telefoncuklarının fiyatına bakarsanız bence HD2 hiç de pahalı değil, Tabi Türkiye'deki kazık fiyat şartlarına göre.
Millet hala nokia alsın, yassı gördüğü telefona iphone desin dursun. Biz işimize bakalım:)
Forumda Htc HD için satış ilanımda var onu da belirtmeden geçmeyeyim :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtyilmz 9 yıl
HTC cok buyuk basarilara imza atiyor gercekten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 9 yıl
müthiş bir makine...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27775 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows mobile, akıllı telefon ve htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim