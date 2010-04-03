HTC HD2'nin Amerika satışında stoklar tükendi

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T-Mobile tarafından Amerika satışına geçtiğimiz ay başlanan HTC HD2'nin bir günde 21.000 adet sattığı ve stokların tükendiği belirtildi. Şimdiye kadar üretilen en güçlü Windows Mobile telefonu olarak gösterilen HTC HD2, 4.3-inç büyüklüğündeki çoklu dokunmatik destekli kapasitif ekranı ve 1GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisiyle Windows Mobile dünyasına ek olarak, akıllı telefon pazarının da iddialı temsilcilerinden birisi konumunda.

T-Mobile tarafından özel bir kampanya çerçevesinde aralarında Transformers filmi, ücretsiz Gogo ucuşta WiFi servisi , Barnes & Noble elektronik kitap okuyucusu, Blockbuster film servisi ve MobiTV internet televizyon uygulaması gibi ekstralarla, iki yıllık kontrat + 200 dolar karşılığında tüketicilerin beğenisine sunulan HTC HD2'nin ikinci partisi içinde stokların tükendiği ve bir sonraki partinin ne zaman geleceğinin henüz bilinmediği ancak müşterilerin bilgiledirileceği belirtildi.

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