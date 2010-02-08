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HTC Incredible kameralara yakalandı: 1GHz işlemci ve Android 2.1

9 yıl
16,3b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC Incredible kameralara yakalandı: 1GHz işlemci ve Android 2.1
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Akıllı telefon pazarının güçlü oyuncularından Tayvan merkezli HTC, Android tabanlı yeni bir modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Incredible (inanılmaz) olarak isimlendirilen yeni telefon, sahip olduğu özellikler ve kullandığı yazılım alt yapısı itibariyle Google için hazırlanan Nexus One modelinin HTC logolu farklı bir varyasyonu olarak gösteriliyor. Qualcomm Snapdragon platformunu temel alan ve bu sayede 1GHz işlemci ile hemen her uygulamada yüksek performans vaad eden HTC Incredible, Android 2.1 ile kendi sınıfında yazılım alt yapısı en güncel telefonlardan biri olduğuna da dikkat çekiyor.

3.5 veya 3.7-inç büyüklüğünde olduğu söylenen AMOLED ekrana sahip olan HTC Incredible, daha önceki modellerle beğeni kazanan Sense ara birimi sayesinde etkin ve verimli bir kullanım sunacağının sinyallerini veriyor. 256MB bellek kapasitesine ve çift LED'li kamerayla (muhtemelen 5 megapiksel) donatılan telefonun, Android platformunun yaygınlaşmasını sağlayacak en güçlü modellerinden biri olacağı düşünülüyor.

HTC Incredible'ın videosunu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.


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legendaddy 8 yıl
bu cihaz sadece verizondamı çalışacak mesela yutdışından getirtsek Türkiyede kullanabilirmiyiz
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adjunt 8 yıl
evet arkadaşım sadece verizon firması için yapılan ama şimdiye kadarki çıkan pda ların içinde en ideal olanı bana göre. telefon cdma destekli bu da sadece amerika da kullanılıyor avrupa da wcdma kullanıyoruz üstelik sim kard yuvası da yok. yani burada kullanamazsınız.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar bu cihazın özelliklerinde dual band ( 800/1900 Mhz ) oldugu yazıyo.Bunu yurtdışından getirtsek burada sorunsuzca kullanabilir miyiz acaba bilgisi olan var mı ?
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DH Misafiri 9 yıl
Eğer bu telefon sadece verizon için çıkarsa çok büyük hata yapmış olur htc firması.
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DH Misafiri 9 yıl
Ekran 3.7" ten daha büyük görünüyor, muhtemelen 4" civarı tahminimce.
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sahafiec 9 yıl
...
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Momo-Oz 9 yıl
o kamera ne öyle ya :D ne iğrenç bi kamera o öyle wapcam gibi
arka kapak seklinide hiç beğenmedim ..
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cssbaycelebi 9 yıl

DungeonKeeper

o kamera ne öyle ya :D ne iğrenç bi kamera o öyle wapcam gibi
arka kapak seklinide hiç beğenmedim ..

kamerası iyi çeksin diyorsanız htc almayın. htc gibi markalar kameraya çok önem vermiyorlar.
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mobylette 9 yıl
videoyu çeken adam (kameraman?) ya özürlü. ya da omega 3 yağlarından yeteri kadar istifade edememiş çocukluğunda. yanındaki eleman tutsun bu çeksin bu kadar zor mu? kablo show olmuş resmen, parmaklarını gösteriyor bi de..tırnaklar da tiskindirdi zaten akşam akşam..gidin be
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Batuist 9 yıl
iphoneun karşısındaki en büyük rakip HTC gibi görünüyor.. HD2 versiyonunada android yakışırdı ama o windows ile çalışıyor.. Bunun kasası da iphona daha çok benziyor.. HD2nin en güzel tarafı kasanın kenarlarının oldukça ince olması.. Bunda da aynısını yapsalarmış daha şık görünebilirmiş..
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tec 9 yıl
videosunu izledim, htc google a iki yüzlü davranmış gibi hissediyorum nexus one masaüstü değişiminde bile geri kalıyordu. ama bu harika olmuş kesinlikle, tepkileri gayet hızlı, çıktığında kullanıcı deneyimlerini izleyip göreceğiz, sonunda telefon yaparken kullanıcıları düşünen başka firmalar varmı yokmu, zamana kaldı.
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