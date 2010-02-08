HTC Incredible kameralara yakalandı: 1GHz işlemci ve Android 2.1

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Akıllı telefon pazarının güçlü oyuncularından Tayvan merkezli HTC, Android tabanlı yeni bir modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Incredible (inanılmaz) olarak isimlendirilen yeni telefon, sahip olduğu özellikler ve kullandığı yazılım alt yapısı itibariyle Google için hazırlanan Nexus One modelinin HTC logolu farklı bir varyasyonu olarak gösteriliyor. Qualcomm Snapdragon platformunu temel alan ve bu sayede 1GHz işlemci ile hemen her uygulamada yüksek performans vaad eden HTC Incredible, Android 2.1 ile kendi sınıfında yazılım alt yapısı en güncel telefonlardan biri olduğuna da dikkat çekiyor.

3.5 veya 3.7-inç büyüklüğünde olduğu söylenen AMOLED ekrana sahip olan HTC Incredible, daha önceki modellerle beğeni kazanan Sense ara birimi sayesinde etkin ve verimli bir kullanım sunacağının sinyallerini veriyor. 256MB bellek kapasitesine ve çift LED'li kamerayla (muhtemelen 5 megapiksel) donatılan telefonun, Android platformunun yaygınlaşmasını sağlayacak en güçlü modellerinden biri olacağı düşünülüyor.

HTC Incredible'ın videosunu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.